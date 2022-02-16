بقيادة "أم. أس. إ. نوفو" (MSA Novo)

الإمارات العربية المتحدة، دبي : تدخل شركة كاشيو (Qashio)، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل قوي تتويجاً لنجاحها بجمع 2.5 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل الأوليّ. توفر منصة إدارة النفقات المؤسساتية للشركات والإدارات المالية رؤية كاملة للتحكم في جميع النفقات.

تدمج لوحة المعلومات لمنصة كاشيو بين ميزة التتبع في الوقت الفعلي لكل حساب تجاري مع تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة حول التدفق النقدي فيها. قامت شركة MSA Novo العالمية لرأس المال المغامر، والتي تدير 1.5 مليار دولار من الأصول، بقيادة جولة التمويل الأولي هذه وبدعم من Rally Cap Ventures و Palm Drive Capital و Plug and Play Ventures، بالإضافة إلى نخبة من المستثمرين الملائكة الاستراتيجيين في المنطقة، ورجال الأعمال والمكاتب العائلية. كما شارك في الجولة عدد من المسؤولين التنفيذيين من Grubtech و Danske Bank و Two Sigma و Xiaomi وكبرى شركات التكنولوجيا المالية العالمية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد سيمون تشان من بالم درايف كابيتال، قائلاً: "نجحنا، عبر استثماراتنا العالمية على منصات فينتك المؤسساتية، بمراقبة المنصات الواعدة لإدارة النفقات في المناطق الرئيسية في العالم. تتمتع كاشيو بميزات كبيرة تجعلها الفائز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بفضل قوة فريقها المؤسس وخبرته في تصميم وتنفيذ منتجات متفوقة وقدرة الفريق على بيع هذه المنتجات للشركات. نحن متحمسون للشراكة مع كاشيو لنشر أفضل الممارسات المُكتسَبة من أسواق التكنولوجيا الناشئة الأخرى."

تأسست كاشيو، حل إدارة النفقات المؤسساتية الشامل، في عام 2021 على أيدي اثنين من أبرز رواد الأعمال المخضرمين، جوناثان لاو وأرمين مرادي. تعاون لاو ومرادي سابقاً في تأسيس Carriage، حيث جرّب الاثنان شخصياً التحديات المرتبطة بتتبّع النفقات وإدارتها.

تمكّن بطاقات كاشيو الافتراضية، جنباً إلى جنب مع برمجياتها، الشركات من إدارة إنفاقها بشفافية وبصورة آلية، مما يوفر مئات ساعات العمل ويقلل من تسرب المصروفات النثرية أو النفقات الثانوية. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد إدارات المالية والموارد البشرية في الشركات من تقارير نفقات معدّة بصورة أفضل، ومن رؤية أوضح، والقدرة بالتحكم في التدفقات النقدية مما يمكّن القوى العاملة بشكل عام.

لدى كاشيو حالياً أكثر من 50 عميلاً، بما في ذلك Nana و Grubtech و Carasti وفندق سويس إنترناشونال.

ومن جهته، علق عبد العزيز الشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة الشيحة القابضة وسويس إنترناشونال، قائلاً: "تمكّننا منصة كاشيو من التحكم الكامل في نفقاتنا وتقليل تسرب النفقات الثانوية، كما توفر التكامل المباشر مع نظام تخطيط الموارد الذي نتبناه مما يوفر مئات الساعات لفريق المالية في شركتنا."

مع كاشيو، يمكن لأصحاب الأعمال والمدراء الماليين ورؤساء الموارد البشرية والفرق المالية وضع حدود للإنفاق على البطاقات الافتراضية والبطاقات المادية التي يتم إصدارها في غضون ثوانٍ فقط، والتحكم بفئات الإنفاق المختلفة. ينهي هذا الحاجة للتعامل بالنقد، ويتجنب مطالبات المصروفات المتأخرة، ويقلل من الجهد الموجه لردّ النفقات، وبالتالي، وضع نهاية لإعداد الفواتير يدوياً ودفعها للبائعين أو المورّدين.

وفي هذا الصدد، أفاد كل من جوناثان لاو وأرمين مرادي، مؤسسي كاشيو، بالقول، "لدى الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال قدرة محدودة على إصدار البطاقات وإدارة نفقات الموظفين. نلتزم في كاشيو بمساعدة الشركات على تجنب القيام بهذه الإجراءات والعمليات المالية يدوياً وتمكينهم بالرؤية الضرورية للتحكم بها عبر توفير حل آمن، موثوق، وجاهز للاستخدام على مستوى المؤسسات وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة."

وأضاف أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي لمنصة كاشيو، "نلتزم بتسهيل انضمام العلامات التجارية والشركات لمنصتنا وتقديم إرشادات واضحة وسريعة التنفيذ دون التزامات طويلة الأجل أو رسوم خدمة شهرية باهظة."

يتماشى إطلاق كاشيو مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات الخمسين القادمة لتسريع الرقمنة بأعلى المعايير العالمية، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر كافة مستويات الشركات.

يواصل قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط في النمو بسرعة مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 30%. بحلول عام 2023، من المتوقع أن شركات فينتك الـ 800+، من القطاعات الفرعية بما في ذلك المدفوعات، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech)، والإقراض الذكي، وتكنولوجيا التأمين (InsurTech)، وبلوك تشين، وحلول الأمن السيبراني للصناعة المالية (مثل مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الاحتيال، انتحال الشخصية، وإدارة الهوية، وغيرها) ستجمع أكثر من 2 مليار دولار من تمويل رأس المال الاستثماري.

هذا وتخطط كاشيو لاستخدام التمويل الجديد لتوسيع فريق عملياتها ودعم عملائها، وتطوير عروضها وميزاتها الحالية والاندماج مع شركاء فينتك وبرامج الولاء والمكافآت.

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عن كاشيو

كاشيو منصة شاملة لإدارة الإنفاق ومركز مراقبة مالي لشركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. توفر منصة كاشيو للشركات الشفافية حول نفقاتها ومدفوعاتها باستخدام بطاقات مدعومة بالبرمجيات وأتمتة شاملة للحسابات الدائنة. عبر الدعم المستمر والبرمجيات الشاملة، تمكّن كاشيو الشركات من التحكم في مواردها المالية وتقليل النفقات وكذلك تحديد مجالات الإنفاق النقدي الزائد.

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