أعلنت شركة الأمن الرقمي العالمية كاسبرسكي عن استمرار شراكتها مع فريق "سكوديريا فيراري". كما أعلنت الشركة عن انضمامها إلى مجموعة من الشركاء العاملين مع فريق أكاديمية سائقي فيراري للرياضات الإلكترونية Ferrari Esports FDA، المشارك في سلسلة من بطولات الرياضات الإلكترونية العالمية.

وتوسّعت الشراكة الفعالة القائمة بين كاسبرسكي وفريق "سكوديريا فيراري" منذ 2010، عامًا بعد عام، وتمكنت الشركتان من ترسيخ علاقتهما تحت مظلة القِيَم المشتركة التي تشمل التميّز التقني والعمل الجماعي والشغف بالابتكار. وتقدّم كاسبرسكي لفيراري، في إطار شراكتهما، أعلى مستويات الأمن الإلكتروني وحماية البيانات على مدار الساعة، وذلك في جميع مواقع عملها ونشاطها، بدءًا من مصنع الشركة في مارانيلو بإيطاليا، وعلى امتداد حلبات سباقات فورمولا 1 المنتشرة حول العالم.

ويمثّل عقد الرعاية المبرم حديثًا والممتدّ لعدة سنوات، المرحلة التالية في الشراكة بين الجانبين. وسيظل شعار كاسبرسكي محمولًا على خُوَذ سائقي فريق فيراري وعلى العناصر الخاصة بالعلامة التجارية للفريق، فيما سيظهر بشكل محدَّث على الجناح الأمامي لسيارات الفريق.

وبهذه المناسبة، أعرب يوجين كاسبرسكي الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي، عن سعادته بمواصلة الشراكة طويلة الأجل مع فريق سباقات "سكوديريا فيراري"، مشيرًا إلى تطور هذه الشراكة على مرّ السنين لتغدو أكثر من مجرد "رعاية تجارية". وقال: "تطوَّر تعاوننا إلى شراكة تقنية نقدّم من خلالها الحماية لبيانات الفريق، ونساهم من الكواليس ومن دون أن يلاحظ أحد في سلامته ونجاحه. كذلك يسعدنا توسيع شراكتنا مع فيراري لتشمل الرياضات والألعاب الإلكترونية، بعد أن أصبحت واحدة من أسرع القطاعات نموًا على الإنترنت اليوم".

وبجانب تمديد العقد مع فريق "سكوديريا فيراري"، أصبحت كاسبرسكي أيضًا شريكًا رسميًا لفريق أكاديمية سائقي فيراري للرياضات الإلكترونية الذي أسسته فيراري في العام 2019 للتنافس في سلسلة بطولات فورمولا 1 الإلكترونية، التي تجمع بين ألمع المواهب الشابة وأسرع السائقين في عالم السباقات الإلكترونية: برندون لي وديفيد تونيتسيا ودومينيكو لوفيتشي.

ومن المقرّر أن يحمل سائقو فريق فيراري للسباقات الرياضية الإلكترونية شعار كاسبرسكي على ملابسهم، كما سيظهر الشعار في منشأة التدريب الكبرى الواقعة في مارانيلو. وتشمل الاتفاقية أيضًا وضع شعار الشركة على سيارات السباق المشاركة في بطولات فورمولا 1 الإلكترونية.

من جانبه، أعرب ماتيا بينوتو المدير العام ومدير فريق "سكيدوريا فيراري"، عن سروره بتجديد الشراكة مع كاسبرسكي وتوسيع نطاقها، لافتًا إلى وجود الكثير من العوامل المشتركة بين الجانبين، مثل سياسة السعي لتحقيق التميز التقني وثقافة العمل الجماعي. وقال: "لعبت كاسبرسكي لأكثر من عَقد دورًا حيويًا في نجاح فريق "سكوديريا فيراري"، إذ قدّمت الحماية لبياناتنا سواء في حلبات السباق أو في المقرّر الرئيس في مارانيلو. ونحن حريصون على الاعتماد على شريك موثوق به في هذا الجانب الدقيق ضمن فريقنا. كذلك يسعدنا أن يمتدّ التعاون بيننا ليشمل عالم الرياضات الإلكترونية المتّسم بالنمو السريع، وهذا التعاون حيوي للترويج لرياضة السيارات في أوساط جمهور أوسع نطاقًا وأصغر سنًا".

يمكن زيارة موقع الويب: https://www.kaspersky.com/scuderiaferrari لمعرفة المزيد حول الشراكة بين كاسبرسكي وفريق "سكوديريا فيراري".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن كاسبرسكي

كاسبرسكي هي شركة عالمية متخصصة في الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية تأسّست في العام 1997. وتقوم كاسبرسكي بترجمة خبرتها العميقة باستمرار إلى الجيل القادم من الحلول والخدمات الأمنية لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها من المنتجات الأمنية الخاصة بالشركات حماية النقاط الطرفية وعددًا من الحلول الأمنية والخدمات المتخصصة بمكافحة التهديدات الرقمية المتطورة والمتقدمة. وتعمل حلول كاسبرسكي التكنولوجية على حماية أكثر من 400 مليون مستخدم، كما تساعد 240,000 من العملاء من الشركات على حماية أصولهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

حازم بشر – شركة غولن، دبي على +97150 260 1541

kasperskyteam@golin.ae

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022