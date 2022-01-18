يتمتع سايمون بخبرة عالمية من شأنها دعم كابتير كشركة ناشئة مصرية واعدة لتحقيق مستهدفاتها للنمو



القاهرة، مصر: أعلنت شركة "كابيتر" - منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة والتي يقع مقرها الرئيسي في القاهرة- عن تعيين سايمون كومينا في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لتعزيز خطط الشركة التوسعية في المنطقة. ومن خلال منصبه الجديد في شركة كابيتر، يتولي سايمون مهام تطوير القطاع المالي بالشركة والإشراف على كافة التقارير المالية، وإدارة المخاطر، والضرائب وقواعد الامتثال، والتخطيط والتحليلات المالية، والشراكات التجارية للشركة، بالإضافة إلى إدارة علاقات المستثمرين.



وتعليقًا على انضمامه لشركة كابيتر، قال سايمون كومينا: "يسعدني الانضمام لشركة كابيتر من خلال منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والمضي قدماً في مساعدة الشركة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وتسريع وتيرة النمو. وأتطلع إلى المساهمة في تحقيق المزيد من النمو للقادة المتميزين الذين قابلتهم منذ التحاقي بالشركة، وضمان الحفاظ على تطبيق الثقافة المؤسسية للشركة بين الجميع، والتي تمثل أحد أهم أساسيات الفريق القيادي الناجح الذي يضع تحقيق النتائج على قائمة أولوياته."

أضاف سيمون: " أطمح أيضاً إلى أن ألعب دوراً في التحول الذي يشهده السوق المصري، والذي يعد واحد من أكبر الاقتصادات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."



وقبل التحاقه بكابيتر، تولى سيمون منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والمستشار العام لمجموعة بروبرتي فايندر في دبي على مدار خمس سنوات ، وهي البوابة الإلكترونية الرائدة في قطاع العقارات في المنطقة. كما يشغل أيضًا منصب عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى عدد من المناصب الاستشارية في عدد من الشركات المتخصصة في العديد من القطاعات، مثل E-potek SA (سويسرا)، مزود التكنولوجيا المالية للقطاع العقاري، و marquerie.co (فرنسا)، وهي المنصة التجارية المتخصصة في تعاملات الشركات، وDubicars (الإمارات)، وهي منصة تجارة السيارات. حصل سايمون على درجة بكالوريوس العلوم من كلية كالفن في جنيف ودرجة الماجستير في القانون من جامعة جنيف.



ومن جانبه، قال محمود نوح الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية: “يسعدنا الترحيب بسايمون في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، والذي يمتلك مهارات قيادية تمكنه من تحقيق النتائج المطلوبة، ودعم التفكير الاستراتيجي، وتحقيق التميز في إدارة الشؤون المالية. كما نتطلع أيضاً إلى الاستفادة من خبراته القيادية والعملية، حيث نمضي قدماً لتنمية نطاق أعمالنا وتحقيق أعلى معدلات الربحية."



وفي إطار خططها التوسعية في المنطقة، قامت كابيتر مؤخراً بافتتاح مكتب جديد بالإمارات العربية المتحدة داخل منطقة مركز دبي المالي العالمي (DIFC) والذي يمكنها من أن تكون وسط القادة الماليين والمستثمرين في المنطقة حيث يعمل بالفعل اكثر من 30 موظف في مقرها الجديد هناك.





#بياناتحكومية

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