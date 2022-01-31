- حسام رمضان نستهدف مستثمرين أجانب للسوق المصرى.

- نخطط لريادة قطاع التسويق العقارى.

تستهدف شركة كابيتال انتجريتد هاوسنج للتطوير والتسويق العقارى تحقيق مبيعات تعاقديه للغير بحوالي مليار جنيه وذلك ضمن خطه الشركه للعام الجارى2022.

اوضح حسام رمضان رئيس مجلس الإدارة ان الشركه تستهدف استقطاب العديد من الخبرات العقارية في مختلف المواقع القيادية كما إنها تسعى لإدخال مستثمرين جدد في السوق العقاري المصري سواء من داخل مصر او من خارجها وإنه قد تم تقديم بعض العروض لمستثمرين داخل مصر ومصريين بالخارج وغير مصريين وقد تم عمل اكثر من دراسة جدوى لمشروعات مختلفة وأن بعض هذه العروض قد لاقت موافقه مبدئية من المستثمرين ونأمل انه في خلال عام 2022 أن يكون لدينا أكثر من مشروع مطروح بالسوق العقاري.

وقال ان شركة كابيتال إنتجريتد هاوسنج تأسست في نهاية 2016 لتكون شركه متخصصة في المجال العقاري وأن تكون من الشركات الرائده في مجال التسويق والتطوير العقاري في مصر وتم إنشاء الشركة بغرض إدارة وتسويق المشروعات العقارية المختلفة حيث أن الشركة شراكة بين خبرات عقارية وتسويقيه لهم باع كبير في مجالهم هكذا استهلت الأستاذة مريت سوريال المدير العام ونائب العضو المنتدب كلمتها عن الشركة وأضافة أن الشركة تقوم بمشاركة المطور خطوة بخطوة منذ لحظة اتخاذه القرار بإنشاء المشروع بداية من دراسة الجدوى وتحديد اهدافه ووضع الخطط التسويقية والبيعية طوال فترة طرح المشروع.

واضاف حسام رمضان رئيس مجلس الادارة ان رؤية الشركة قد تغيرت في عام 2018 وبدء العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وتركيز الدولة على مشروعات مدن الجيل الرابع حيث إنه قبل 2018 كان تركيز الشركة على الشركات المتعسرة بمنطقة الساحل الشمالي ورأس سدر والعين السخنه وإعادة هيكلتها وحل مشاكلها التسويقيه والبيعية لتحقيق المستهدف البيعي والانشائي لهذه المشاريع وقد تم التعامل مع أكثر من مشروع ومع بزوخ نجم العاصمه الادارية والعلمين الجديدة وغيرهم من المدن المتكامله بدء تركيز الشركة على هذه المدن وقد حققت الشركة المستهدف البيعي لشركات التطوير المختلفة في عامي 2018 و2019 ومع بداية 2020 وازمة فيروس كورونا حدث إنخفاض كبير في الحركة البيعية وبدء في العوده عام 2021 وقد حققت الشركة في هذا العام المستهدف البيعي في هذا العام.

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- انتهى -

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