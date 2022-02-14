البحرين- أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أن شركة "إكسبرسبيز" Xpressbees ، وهي منصة لوجستية رائدة للتجارة الإلكترونية في الهند ، تخطت قيمتها مليار دولار، بعد أن جمعت أخيراً 300 مليون دولار أميركي في جولة تمويل استثمرت فيها صناديق "بلاكستون غروث" Blackstone Growth و"تي بي جي غروث" TPG Growth و"كريسكابيتال" ChrysCapital . وكانت انفستكورب، التي تقود كونسورتيوم من مستثمرين مؤسسيين آخرين، قد استثمرت للمرة الأولى في "إكسبرسبيز" خلال جولة تمويل من السلسلة E في نوفمبر 2020.

تعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي المشارك في انفستكورب ريشي كابور: "إن ارتفاع تقييم إكسبرسبيز منذ استثمارنا الأول قبل 15 شهرًا فقط، يعكس الوضع الاستراتيجي الأمثل للشركة، مع تحول الاستهلاك في الهند إلى التجارة الرقمية والإلكترونية. ولدى الشركة إمكانات نمو مستقبلية كبيرة، حيث أن قيمة صناعة الخدمات اللوجستية في الهند تبلغ حولي 200 مليار دولار. ونحن في انفستكورب نواصل البحث عن استثمارات في الاستهلاك السريع النمو وفي مجال تمكين الاستهلاك، اللذين عززتهما بشكل فائق الرقمنة والتكنولوجيا اللتين تساعدان في تلبية احتياجات العملاء. ونحن فخورون بهذا الإنجاز الأخير لـ إكسبرسبيز وسنواصل دعم الشركة في المرحلة التالية من مسيرة نموّها".

من جهته، قال الشريك الإداري لانفستكورب للثروات الخاصة، يوسف اليوسف : "لقد استثمرنا في إكسبرسبيز مباشرة بعد الموجة الأولى من كوفيد - 19. كانت ديناميكيات السوق وسلوكيات المستهلكين وقتها تتغير بسرعة لصالح التسوق عبر الإنترنت. وبالتالي احتاجت الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية إلى دعم لوجستي مثالي عبر سلسلة القيمة. وتحافظ إكسبرسبيز على مركز رائد يمكنّها من تقديم دعم قوي لعملائها من الشركات لتلبية الطلب المتنامي على التسوّق عبر الإنترنت. وقد ساهمت المرونه التشغيلية وسرعة التحرك التي أبدتها الشركة في تجاوز تقديراتنا فسجلت نمواً مذهلاً بنسبة 70? خلال عام 2021"

أُسست "إكسبرسبيز" عام 2015، وهي من بين رواد السوق في لوجستيات التجارة الإلكترونية في الهند وتقدم خدمات عدة بما فيها التسليم بكل مراحله، واللوجستيات العكسية، والتتبع في الوقت الفعلي، وتحصيل المدفوعات بكل طرقها، وخيارات معالجة الدفع. وهي بصدد تحويل نفسها إلى شركة سلسلة إمداد شاملة مع "إكسبرس كارغو" Express Cargo و"بي إل 3" 3PL (خدمات لوجستية عبر طرف ثالث) و"كروس بوردر لوجستيكس" Cross Border Logistics (خدمات لوجستية عبر الحدود).

تقدّم "إكسبرسبيز" خدماتها لأكثر من ألف عميل تسلّم منتجاتهم عبر أنحاء الهند. ومن بين هؤلاء العملاء عملاق التجارة الإلكترونية "فليبكارت" Flipkart ، منصة الجمال والعناية الشخصية "نايكا" Nykaa ، سوق الملابس والأزياء "آجيو"Ajio ، منصة التجارة الاجتماعية Meesho، بائع النظارات ومستلزمات النظر "لنسكارت" Lenskart، شركة صناعة أجهزة الهاتف "جياومي" Xiaomi، الصيدلية الإلكترونية "نتميدس" NetMeds، السوق الإلكترونية "سنابديل" Snapdeal. وللشركة وجود في أكثر من 2000 مدينة وبلدة ، وتقوم بعمليات لأكثر من 2.5 مليون طلب يوميًا - ارتفاعًا من نحو 600 ألف طلب يومي خلال الـ15 شهرًا الماضية.

تنشط انفستكورب في الهند في شركات السوق المتوسطة، وتستثمر في قطاعات الرعاية الصحية وشركات الخدمات والخدمات المالية وقطاع الاستهلاك وتجارة التجزئة والتكنولوجيا. وتشمل استثماراتها في السنوات الأربع الأخيرة: "إنترغرو براندز Intergrow Brands، "بيواكوف.كوم" Bewakoof.com، "فرش تو هوم" FreshToHome، "زولوستايز" Zolostays، "إنكريد" InCred، "سيتيكارت" Citykart، "مستشفى آي إس جي للعيون" ASG Eye Hospital، "نيفروبلاس" NephroPlus، "يونيلوغ" Unilog، "إكسبرسبيز" XpressBees، و"سفاري إندستريز" Safari Industries.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً 13 مكتبًا، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 ديسمبر 2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 40.4 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 460 موظفاً من 46 جنسية في مكاتبها.

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