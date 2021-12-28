تخلد الاحتفالات الثقافية أيضًا الذكرى المئوية لميلاد بانغاباندو الشيخ مجيب الرحمن، مهندس استقلال بنغلاديش ووالد الأمة الذي تصور استغلالًا حرًا ومزدهرًا لبنجلاديش.

أقامت القنصلية العامة لبنغلاديش في دبي والإمارات الشمالية مؤخرًا مهرجانًا ثقافيًا كبيرًا للاحتفال باليوبيل الفضي المشترك لبنجلاديش والإمارات - وكلاهما نشأ كدولتين حرتين في ديسمبر 1971، وكذلك الذكرى المئوية لميلاد والد الأمة بانغاباندو شيخ مجيب الرحمن.

وبدعم من وزارة التجارة ووزارة الشؤون الثقافية في بنجلاديش، شارك في المهرجان الثقافي أكثر من 50 ممثلاً وفنانًا بينما حضره أكثر من 15000 شخص في ملعب الشارقة للكريكيت.

حضره عدد من كبار الشخصيات وأفراد العائلات المالكة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك صاحبة السمو الشيخة فطيم بنت محمد بن راشد آل مكتوم ، وأمير البحرين الشيخ خليفة بن مبارك آل خليفة، وحاكم الولاية الماليزية ملقا الدكتور حاجي محمد علي محمد رستم.

كما تم تكريم هذه الفعالية بحضور وزير التجارة البنغلاديشي تيبو مونشي وسفير بنغلاديش لدى الإمارات محمد أبو ظفر وأربعة أمناء حكومة بنغلاديش و 60 شخصية بارزة بما في ذلك كبار مسؤولي الصناعة القادمين من بنغلاديش.

تلتزم كل من الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش بالقيم الثقافية والدينية والأخلاقية. قال بي إم جمال حسين، القنصل العام لبنغلاديش، الذي لعب دورًا رئيسيًا في الإشراف شخصيًا على الاحتفالات، "يحظى الناس كونهم يتمتعون قيادة ذات رؤية، ونتيجة لذلك، تنمو كلا البلدين".

"أود أن أهنئ شعب كل من بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة على النجاح الذي تحقق خلال الخمسين عامًا الماضية ونتعهد بالعمل من أجل رؤية مشتركة للسنوات الخمسين القادمة وما بعدها. تم تنظيم المهرجان الثقافي الكبير للتعبير عن احترامنا الشديد لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يعتبروا بمثابة موطنًا ثانيًا لمواطنينا بالإضافة إلى الذكرى المئوية لميلاد بانغاباندو الشيخ مجيب الرحمن، والد الأمة الذي يلهمنا باستمرار المساهمة في وطننا.

"سيستمر المواطنون البنغلاديشيون المحبون للسلام في العمل من أجل تنمية الاقتصاد الإماراتي وسنقيم شراكة أكبر مع الإمارات العربية المتحدة في السنوات القادمة".

بدأ البرنامج الثقافي الكبير برقصة رائعة تؤديها فرقة بنجلاديشية بقيادة الفنانة الشهيرة ساديا إسلام موا، والتي جمعت بين أغنية إماراتية وبنغلاديشية أسرت الجمهور.

تم تشكيل اتحاد الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 2 ديسمبر 1971 باتفاق تاريخي في دار الاتحاد في دبي، بينما حصلت بنغلاديش على حريتها الكاملة بعد 14 يومًا ، في 16 ديسمبر 1971، عندما سلمت قوات الاحتلال سلاحها إلى القوات الهندية البنغلاديشية المشتركة في دكا - بداية جديدة في مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم.

لدى كل من بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة الكثير من القواسم المشتركة ويرتبط كلا البلدين ببعضهما البعض من خلال التسامح الديني والقيادة الحكيمة والانفتاح.

بينما وضع المهندس المعماري للاستقلال ووالد الأمة بانغاباندو الشيخ مجيب الرحمن الأساس لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم وضع أسس دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل القائد صاحب الرؤية صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي اتخذ قرارًا جريئًا بالاعتراف ببنغلاديش كدولة مستقلة، وفي عام 1974 مهد الطريق لعلاقة ثنائية قوية.

كانت الزيارة التاريخية التي قام بها بانغاباندو الشيخ مجيب الرحمن لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1974 إيذانا ببدء حقبة جديدة في العلاقات الثنائية التي مهدت سوق تنمية الإمارات للموارد البشرية في بنغلاديش، ويعيش اليوم أكثر من مليون بنجلاديشي غير مقيم ويعملون ويديرون شركات في الإمارات العربية المتحدة، مما يساهم في اقتصادات دولة الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش.

وقد تعزز ذلك من خلال الزيارات المتكررة التي قامت بها معالي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بالشراكة إلى المستوى التالي.

يمتلك المغتربون البنغلاديشيون حاليًا أكثر من 75000 شركة في الإمارات العربية المتحدة توظف أكثر من 200000 محترف وعامل. تقوم بنك إن آر بي بتحويل أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي (9.1 مليار درهم) إلى بنغلاديش كل عام.

كرس الفنانة الرئيسية، ممتاز بيجوم النائب ، أدائها إلى بنك إن آر بي الذين ساهموا بشكل جيد في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش - وهو شعور ردده جميع الممثلين الرئيسيين بما في ذلك فردوس - البطل الشهير في صناعة السينما البنغلاديشية.

تضمنت احتفالات اليوبيل الذهبي أيضًا فنانين من ولاية البنغال الغربية في الهند يؤدون على خشبة المسرح - مما يعكس الدعم القوي الذي قدمته الحكومة الهندية وخاصة حكومة البنغال الغربية في حرب الاستقلال.

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حول القنصلية العامة لبنغلاديش

القنصلية العامة لبنغلاديش في دبي هي المسؤولة عن الخدمات الدبلوماسية والحكومية لحكومة بنغلاديش في دبي والإمارات الشمالية وتقدم مجموعة من الخدمات القنصلية مثل معالجة التأشيرات وجوازات السفر بالإضافة إلى تصديق المستندات.

تحت قيادة القنصل العام، كان للقنصلية العامة جناح عمل وجناح تجاري وخدمات استشارية وخدمات جوازات سفر لمواطنيها وخدمات مساعدة التأشيرات للأجانب الذين يرغبون في زيارة بنغلاديش.

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فقير منور حسين

سكرتير أول، قسم الأعمال

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