تستعد طائرة بوينج 737-800BCF لخدمة قاعدة العملاء المتنوعة على مستوى الشرق الأوسط والهند وتركيا وشرق أفريقيا والأسواق العالمية.

طائرة الشحن المحولة تنضم لأسطول تكسل إير المتنامي المكون من 3 طائرات في حظيرة طائرات الشركة الكائن في مطار البحرين الدولي، حيث تعتبر تكسل إير رائدة في قطاع الشحن الجوي في الشرق الأوسط، تخدم أسواق التجارة الإلكترونية والشحن السريع.

أسطول طائرات تكسل إير يزداد ليصل الى 4 طائرات شحن من طراز(طائرة 737-300F، وطائرتين 737-700FC و مع إضافة طائرة بوينج 737-800BCF) وسيتم طلب طائرة إضافية أخرى سيتم تسليمها في سبتمبر 2022 ليبلغ إجمالي حجم الأسطول الى 5 طائرات.

احتفلت اليوم شركة تكسل إير، شركة طيران مسجلة في مملكة البحرين توفر خدمات شحن البضائع وخدمات الصيانة والإصلاح الشاملة، بوصول أحدث طائرة الى اسطولها من طراز Boeing 737-800BCF والتي تعتبر أول طائرة شحن محوّلة يتم تشغيلها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقد حضر حفل استقبال الطائرة الجديدة سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات و السيد أنبيسي يتبارك، نائب رئيس خدمات المبيعات بشركة بوينج العالمية، والسيد جون شيزولم، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة شيزولم انتربرايزيز/ تكسل إير والسيد جورج شيزولم، الرئيس التنفيذي لشركة شيزولم انتربرايزيز.

وتعتبر 737-800BCF طائرة شحن متكاملة يزداد الطلب عليها في سوق الشحن الجوي العالمي وهي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ستصل طائرة أخرى من النوع ذاته في سبتمبر 2022. وستمكن الطائرة الجديدة شركة تكسل إير من شحن كميات أكبر من البضائع والسفر لمسافات أطول ووجهات جديدة لخدمة عملائها الحاليين والمستقبليين على مستوى الشرق الأوسط والهند وتركيا وشرق أفريقيا وغيرها من الأسواق العالمية.

وان هذه الطائرة مسجلة تحت مسمى (A9C-GWC (MSN 29985، مرّت الطائرة بتحول من طائرة مسافرين الى طائرة شحن في مزود خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة تابع لبوينج مع إجراء تعديلات خاصة إضافية في حظيرة طائرات تكسل إير قبل نقلها الى البحرين عبر شهادة المشغل الجوي.

وبهذه المناسبة صرح سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات: "نفتخر بأن نرى المملكة تصبح نقطة إنطلاق لطائرة جديدة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي يتم تشغيلها من قبل شركة مسجلة في البحرين تكسل إير. لقد رحبنا في أغسطس 2020 بوصول طائرة بوينج 737-700 FlexCombi™، ويسرنا ان نواصل دعمنا للخطوات المتخذة من قبل تكسل إير والتي تعكس مدى التزامها بالاستثمار في أحدث صناعات وتقنيات الطيران الإقليمية. وان نجاح هذه الشركة يعكس مدى مساهمة الأنظمة والبنية التحتية في المملكة في تمكين شركات قطاع الطيران من النمو ونتطلع قدماً لدعم المزيد من شركات الطيران الخاصة في مجال التوسع والابتكار".

بدوره أضاف السيد أنبيسي يتبارك، نائب رئيس خدمات المبيعات، بوينج بالقول: "نحن متحمسون للترحيب بشركة تكسل إير لعائلة طائرات بوينج للشحن المحولة، مع وصول أول طائرة من أصل طائرتي شحن طراز بوينج 737-800. وتعتبر طائرة 737-800BCF طائرة الشحن الأنسب حجما لدعم خطط توسع أسطول شركة تكسل إير، لتوفر الإعتمادية والكفاءة والدعم التقني على أعلى طراز عالمي بما سيساعد الشركة على الاستفادة من النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية والطلب على خدمات الشحن السريع".

وتتضمن أبرز مميزات طائرة الشحن الجديدة:

طائرة بوينج محولة قادرة على شحن أكثر من 23.9 طن (52,800 باوند) وتطير على ارتفاع يفوق 2,025 ميل جوي (3,750 كيلومتر).

737-800BCF تملك 6,546 قدم مكعب (185.4 متر مكعب) من إجمالي حجم الشحن، مع 12 وضعية – 11 وضعية معيار (88”X125”) ووضعية معيار (60.4” X 61.5”) في المنصة الرئيسية توفر 4,993 قدم مكعب (141.4 متر مكعب) و 1,553 قدم مكعب (44 متر مكعب) في الطبقة السفلى.

من جانبه، صرّح السيد جون شيزولم رئيس مجلس إدارة الشركة الأم لتكسل إير شركة شيزولم انتربرايزيز: "نحن فخورون جدا بالترحيب بوصول أول طائرة شحن طراز بوينج 737-800BCF للبحرين. الى جانب طائرتي “بوينج 700-737B فليكس كومبي متعددتي الاستعمالات اللتان انضمتا حديثا لأسطولنا، ستشكل طائرة بوينج طراز 737-800BCF إضافة نوعية لتعزز امكاناتنا. ونتطلع قدما لتوفير ابتكار أكبر وتقديم حلول شحن اكثر تنوع لقاعدة عملائنا العالمية".

وأضاف شيزولم: "من المتوقع أن تدخل طائرة A9C-GWC الخدمة منتصف يناير الجاري. وتعتبر مملكة البحرين مقر شركتنا الرئيسي موقعا استراتيجيا ومركزا اقليميا رائدا في مجال الملاحة الجوية والخدمات اللوجستية.

وأنتهز هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري لمملكة البحرين وشئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات وشركة مطار البحرين لدعمهما المستمر في توفير بيئة اعمال مرنة وبنية تحتية متطورة تساند تنمية اعمالنا. كما نقدر عاليا جهود موظفينا لتفانيهم في عملهم واخلاصهم في جعل الشركة تستمر في تسجيل معدلات نمو وازدهار أكبر".

ستدخل طائرة تكسل إير الثانية من طراز 737-800BCF للتحول مع بوينج في مايو 2022، ومن المتوقع ان تدخل الخدمة في سبتمبر 2022.

للمزيد من المعلومات حول التصميم الفريد من نوعه ومميزات الطائرة الجديدة 737-800BCF يرجى زيارة الموقع الالكتروني: Boeing.com/freighters

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نبذة عن "تكسل إير":

تأسست شركة "تكسل إير" في العام 2013 كشركة شحن جوي وصيانة طائرات مسجلة في مملكة البحرين متخصصة في توفير خدمات الشحن الجوي للسلع والبضائع وصيانة الطائرات لشريحة واسعة من العملاء وتلبية احتياجاتهم المتنوعة. توفر طائرات 737-300F (A9C-APC) وطائرتا 737-700FC (A9C-FLX and A9C-SJW) والآن الطائرة 737-800BCF مرونة وتعدد في الاستخدامات لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينا) وغيرها من المناطق على مستوى العالم. تسعى "تكسل إير" على الدوام الى تقديم أرقى مستوى من خدمة العملاء مع مقابلة كامل احتياجاتهم في مجال الشحن الجوي وصيانة الطائرات في الموعد المحدد وتوفر حلول غنية وخدمات احترافية لا مثيل لها في القطاع.

اضافة الى ذلك، أكدت تكسل اير خططها إضافة طائرة 737-800BCF أخرى لأسطولها والتي سيتم تحويلها مع بوينج في مايو 2022، ومن المتوقع ان تدخل الخدمة في سبتمبر 2022.

تمارس شركة "تكسل إير" خدمات الصيانة في حظيرة الطائرات الخاصة بها ومجمع مكاتبها في مطار البحرين الدولي، تقدم خدماتها لأسطول طائراتها من نوع 737، اضافة الى مشغلين طرف ثالث يستفيدون من موافقات وتراخيص شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين ووكالة سلامة الطيران الأوروبية. تتبع خدمات الصيانة والحظيرة لدى الشركة نفس فلسفة السوق في توفير معايير متخصصة وتوريدات احترافية لدعم مجموعة عريضة من العملاء في القطاعين الحكومي والخاص.

www.texelair.com

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