خيارات متنوعة من المنتجات الجديدة وأدوات التصوير للمحترفين والهواة

الشارقة: أشادت كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التصوير الفوتوغرافي التي تعرض منتجاتها في الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، بجهود المهرجان الأكبر من نوعه في المنطقة، وبالمنصة المثالية التي يوفرها لإنعاش أعمالهم وعرض أحدث المنتجات المبتكرة، وبناء جسور التواصل مع دول المنطقة والعالم.

وأفاد أكشاي تالوار، مدير المبيعات والتسويق في شركة (Nikon) الشرق الأوسط، أن مهرجان "اكسبوجر" وفر فرصة مثالية لعرض أحدث منتجات الشركة وهي كاميرا (Nikon Z9) الاحترافية عديمة المرآة.

وأضاف: "منذ إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط في بداية ديسمبر العام الماضي، أحدثت الكاميرا الجديدة ضجة كبيرة في عالم التصوير، لكن الزخم الذي حصلت عليه من مجتمعات المصورين العالميين في مهرجان "اكسبوجر" كان رائعاً، لأن هذا هو الحدث الأول الذي يحظى فيه المصورون بفرصة التعرف على الكاميرا عن قرب وتجربتها، وأكدنا عدداً من الحجوزات الرسمية لشرائها".

من جانبه، أشار ساجي شانموغان، رئيس وفد شركة "آي براند كونيكت" المتخصصة ببيع أدوات التصوير الأساسية، إلى أنه كان يتطلع للمشاركة في المهرجان هذا العام بسبب استضافته لأفضل المصورين على مستوى العالم، وقال: "لا يوجد حدث مماثل يعطي مثل هذه التغطية ومثل هذه الفرصة لإنعاش أعمالنا وخصوصاً أننا نعرض أحدث المنتجات".

ويمكن لزوار المهرجان استكشاف وشراء مجموعة كبيرة من الكاميرات وأدوات التصوير الأخرى، وفي هذا الشأن، قال آجو تشاكو، تنفيذي مبيعات في شركة "تناوي" المتخصصة بالطباعة والتي تمثل علامات كبيرة مثل "إيبسون" في المهرجان: "يوجد اهتمام كبير بحلول الطباعة الحديثة التي نعرضها في دورة العام الجاري من المهرجان، الذي يعد المكان الوجهة الأفضل لعرض أحدث حلول الطباعة لأن كبار المصورين يطلبون جودة عالية تناسب احتياجاتهم وأعمالهم الفنية".

يشار إلى أن المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، هو حدث سنوي عالمي يجذب المصورين المحترفين والهواة وعشاق فن التصوير، والطلاب والمعلمين من كافة الجنسيات، وتتواصل فعاليات دورته السادسة حتى 15 فبراير من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

#بياناتحكومية

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