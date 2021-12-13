خدم سير نيك كارتر في كل من أفغانستان والبوسنة وألمانيا والعراق وكوسوفو وهو معروف بإلمامه الواسع بمنطقة الشرق الأوسط

يتحدث كارتر للمرة الأولى منذ تقاعده من الجيش حيث خدم لمدة 44 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معرض إنترسك، الحدث العالمي الرائد لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة، استضافة سير نيك كارتر، قائد القوات المسلحة البريطانية ورئيس أركان الدفاع في بريطانيا سابقًا، كأحد المتحدثين الرئيسيين في المعرض حيث سيشارك خبرته العسكرية المتميزة والتي تتضمن 44 عامًا من الخدمة.

في منصبه السابق، شغل سير نيك كارتر منصب قائد القوات المسلحة البريطانية وكبير المستشارين العسكريين لدى وزارة الدفاع ورئيس وزراء المملكة المتحدة. التحق كارتر بصفوف الجيش في عام 1977، وخدم في ألمانيا خلال الحرب الباردة، وفي أيرلندا الشمالية أثناء الاضطرابات، وفي قبرص مع الأمم المتحدة وكقائد كتيبة خلال العمليات في البوسنة وكوسوفو.

كما شغل منصب رئيس هيئه الأركان العامة في بريطانيا، وقائد القوات المسلحة البريطانية منذ عام 2014 وقادها خلال آخر مراجعه للأمن والدفاع للجيش البريطاني في 2015. وتولى منصبه كرئيس أركان الدفاع البريطانية في 2018.

يتحدث كارتر للمرة الأولى منذ تقاعده من الجيش خلال معرض إنترسك الذي سيقام بين 16 و18 يناير 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعليقًا على مشاركته في المؤتمر، قال سير نيك: ’’يسرني التحدث في دبي في معرض إنترسك، لا سيما في وقت تطغى تحديات المشهد الجيوسياسي الحديث على المصالح الوطنية والعلاقات متعددة الأطراف. بعد خدمتي في أكثر الأماكن تحديًا في المنطقة، أتطلع قدمًا إلى مشاركة رؤى وتجارب قيّمة في معرض إنترسك 2022 ‘‘.

بعد أن خدم في البلقان، قام كارتر بجولات إلى العراق كقائد لواء في 2003/2004 كما قام بجولات متكررة إلى أفغانستان بين عامي 2002 و2013. كان مسؤولاً في جولته الأولى عن التصميم الأولي لفرق إعادة الإعمار الإقليمية والجيش الوطني الأفغاني. وقاد 55000 جندي من قوات الناتو في القيادة الإقليمية الجنوبية خلال "زيادة القوات" في أفغانستان، كما قاد العملية الانتقالية مع الرئيس السابق غني كنائب لقائد قوات بعثة الناتو.

ومن جهته، قال أليكس نيكول، رئيس معرض إنترسك في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: ’’ تُشرفنا استضافة سير نيك كارتر في معرض إنترسك 2022 حيث سوف يقدم مجموعة فريدة من التجارب والخبرات ليس من منظور أمني فحسب، ولكن من حيث العلاقات السياسية متعددة الأطراف واستراتيجيات الدفاع وتحديات القيادة خلال بعض الأحداث الجيوسياسية الاستثنائية في التاريخ الحديث ‘‘.

يقام الحدث الأبرز بدورته الثالثة والعشرين برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تحت عنوان ’توحيد جهود خبراء القطاع من أجل امن وسلامة الأجيال المستقبلية‘.

يتمثل التطور الشامل لمعرض إنترسك بمشاركة أفضل الخبرات في قطاع الأمن والسلامة ضمن برنامج مؤتمرات ديناميكي يمتد على مدى ثلاثة أيام ويتضمن ستة مواضيع ملحة للنقاش: قمة قادة الأمن العالميين، مؤتمر حماية مدن ومواطني المستقبل المتصلين، مؤتمر حماية البنى التحتية للقطاعات الحيوية، مؤتمر المستجيبون الأوائل، مختبر الأمن السيبراني وعين على المملكة العربية السعودية.

وتأكيدًا على دور إنترسك الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يقام الحدث بمشاركة الجهات الرسمية الداعمة للمعرض والتي تضم شرطة دبي، والادارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، وبلدية دبي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.

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إنترسك

معرض إنترسك هو ملتقى عالمي للحكومات والشركات في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة. يتمتع المؤتمر والمعرض الذي يقام في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2022 في مركز دبي التجاري العالمي بسجل عريق من النجاح على مدار 22 عامًا.

يقام إنترسك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وبدعم من الجهات الحكومية الرائدة مثل شرطة دبي، والادارة العامة للدفاع المدني بدبي، بلدية دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات. ويعد المعرض حدثًا أساسيًا للعديد من القطاعات ومنها السياحة والفنادق والمطاعم، ويمثل المنصة الأشمل والأبرز في المنطقة لعرض أحدث المنتجات والحلول المبتكرة.

تشمل الجهات العارضة أبرز الشركات والهيئات المتخصصة في خدمات القطاعات الحرجة مثل الأمن التجاري، الإطفاء، أمن المحيط والأمن المادي، السلامة، الأمن الداخلي والشرطة والأمن السيبراني. كما يمثل الحدث أيضًا منصة أساسية لتبادل المعرفة والخبرات في القطاع، حيث يجمع نخبة من المتحدثين العالميين والقادة الإقليميين لمناقشة التحديات والمواضيع الأكثر إلحاحًا اليوم.

السلامة والأمن والحريق: مجموعة متخصصة في ميسي فرانكفورت

تعتبر السلامة والأمن من الاحتياجات الأساسية ذات الأهمية المتزايدة، وبالتالي يمثلان سوقًا عالمية متنامية. من خلال 12 معرضًا تجاريًا والعديد من المؤتمرات والمنتديات حول العالم، تجمع شركة ميسي فرانكفورت بين العرض والطلب في جميع أنحاء العالم من خلال منتجات وتطبيقات وخدمات متقدمة ومتصلة تركز على الأمن التجاري وحماية المباني والمساحات والأشخاص. توفر مجموعة السلامة والأمن والحماية من الحرائق الوصول إلى الأسواق الديناميكية لشبه الجزيرة العربية وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://technology.messefrankfurt.com/frankfurt/en/industry-sectors/safety-security-fire.html

حول 'ميسي فرانكفورت'

تعتبر 'ميسي فرانكفورت' أكبر الشركات العالمية المتخصصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات، وتمتلك مساحاتها ومرافقها الخاصة لإقامة مثل هذه الفعاليات. وتضم الشركة أكثر من 2450 موظفاً في 29 موقعاً حول العالم؛ حققت الشركة مبيعات سنوية بلغت حوالي 257 مليون يورو في عام 2020 بعد أن سجلت مبيعات بلغت 736 مليون يورو في العام السابق. حتى في الأوقات الصعبة التي سببتها جائحة الفيروس التاجي، حافظت الشركة على ارتباطها بشبكة عالمية مع القطاعات المعنية. وترتبط الشركة بعلاقات وطيدة مع القطاعات الصناعية، وتزود عملاءها بالخدمات التي تلبي احتياجاتهم بكل كفاءة في إطار مواقع وخدمات معارضها وفعالياتها ذات الصلة. وتمتلك الشركة شبكة مبيعات عالمية متماسكة تعتبر أبرز مزاياها، وتمتد في جميع أنحاء العالم. كما تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الميدانية وعبر الإنترنت، بما يكفل تزويد العملاء حول العالم بمستوى عال ومستمر من الجودة والمرونة عند التخطيط لتنظيم فعاليات وإدارتها. وتضم مجموعة خدمات الشركة، والتي تقوم بتوسيع خبرتها الرقمية بنماذج أعمال جديدة، تأجير الأرض للمعارض، وإقامة المعارض التجارية والتسويق لها، وخدمات الموظفين والخدمات الغذائية. يقع المقر الرئيسي للشركة في فرانكفورت الألمانية، وتعود ملكيتها لمدينة فرانكفورت (60 بالمائة) وولاية هسن (40 بالمائة).

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.messefrankfurt.com..

لمحة عن 'ميسي فرانكفورت' ميدل إيست

تضم محفظة إنجازات 'ميسي فرانكفورت' ميدل إيست 16 معرضاً منها ' أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، هاردوير آند تولز ميدل إيست، هايبر موشن دبي، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت ميدل إيست، ماتريالز هاندلينج ميدل إيست، ماتريالز هاندلنج السعودية، أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف، بايبر وورلد، برولايت آند ساوند ميدل إيست ، إس بي إس أوتومايشن ميدل إيست. كما تنظم الشركة الفرعية سلسلة من المؤتمرات والندوات مثل مؤتمر ديجيتال نكست، مؤتمر ثينك لايت، المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.messefrankfurtme.com

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