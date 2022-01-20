يمكن للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة مراكز طلبات الحصول على التأشيرة من الاثنين إلى الجمعة. تظل المراكز مغلقة يومي السبت والأحد

يستمر مركز تجديد جوازات السفر الإلكترونية الفلبينية في العمل على مدى 7 ايام الاسبوع

يمكن للعملاء اختيار خدمة الحصول على تأشيرتك على عتبة بابك لتعزيز مزايا المرونة عند تقدم طلب الحصول على التأشيرة

تماشياً مع قرار حكومة الإمارات العربية المتحدة بتبني نظام عمل أسبوعي جديد، ووفقاً للتوجيهات الواردة من الحكومات التي يتم التعامل معها، أعلنت «في إف إس غلوبال»، أكبر شركة متخصصة في خدمات التعهيد والتقنية للحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم، عن اتباع جدول جديد لاستقبال المتعاملين في مراكز تقديم طلبات الحصول على التأشيرة في كل من أبوظبي ودبي. وستعمل هذه المراكز من الاثنين حتى الخميس، من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 5:00 مساءً، باستثناء يوم الجمعة، حيث يتم استقبال المتعاملين من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً، مع استراحة للصلاة من الساعة 1:00 و2:30 بعد الظهر. وستكون المراكز مغلقة يومي السبت والأحد وأيام العطل الرسمية. وسيتم تعديل أوقات عمل الخط المخصص لخدمة عملاء «في إف إس غلوبال»، مع اعتماد الجدول الأسبوعي الجديد للعمل.

يعكس الإعلان الجديد، التزام الشركة بدعم موظفيها والاستجابة لأنماط العمل المتغيرة. وعطفاً على الموضوع، قال أتول مروح، رئيس القسم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «في إف إس غلوبال»: "تتم مراجعة ساعات عمل مراكز طلبات التأشيرة في الإمارات وفقًا للتعليمات الواردة من السفارات والقنصليات المعنية. ونتطلع إلى تمكين الزملاء والمساهمة في تعزيز إنتاجيتهم، عبر دعمهم للاستفادة من الميزات الشخصية والمهنية التي توفرها رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مسارات العمل وتعزيزها، استشرافاً لمستقبل أفضل. ونعمل على مواكبة هذه الوتيرة التطورية، عبر تحسين عملياتنا واستراتيجياتنا لتلبية احتياجات موظفينا وعملائنا على النحو الأمثل".

يمكن للمتعاملين الراغبين بتجنب عناء التنقل، والساعين لتعزيز مستويات الراحة، اختيار خدمة التأشيرة على عتبة بابك، التي تمنح المتعاملين مستوى أفضل من المرونة عند تقديم طلبات الحصول على التأشيرة، واستكمال بياناتهم الحيوية في أي موقع يختارونه، سواء في المنزل أو المكتب أو المدرسة والجامعة. ويضمن موظفو «في إف إس غلوبال» اتمام الطلبات وتجهيزها وتقديمها لمعالجتها من قبل المراجع المختصة. وتعتبر هذه الخدمة مثالية للمجموعات الكبيرة التي تسافر معاً، حيث يمكن تقديم جميع الطلبات في نفس الزمان والمكان.

بالإضافة إلى مراكز طلبات الحصول على التأشيرة، ستستمر مراكز تجديد جوازات السفر الإلكترونية الفلبينية التابعة لمراكز «في إف إس غلوبال» في أبو ظبي ودبي، بالعمل من الأحد إلى السبت بين الساعة 8:00 صباحاً و8:00 مساءً. ويمكن للمواطنين الفلبينيين الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يحملون جواز سفر إلكتروني التقدم بطلب التجديد عبر حجز موعد مسبق قبل زيارة المركز.

«في إف إس غلوبال»، شركة سويدية سويسرية تعمل في 143 دولة عبر القارات الخمس، وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق تعديل نظام العمل الأسبوعي في مقرها الرئيسي ومكتبها الإقليمي بدبي، واعتماد جدول العمل الجديد، ما يسهل تنسيق عملياتها عبر شبكتها العالمية التي تخدم 63 حكومة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. وكانت «في إف إس غلوبال» من أوائل الشركات في الإمارات التي اعتمدت جدول العمل الأسبوعي الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2022 فصاعدًا.

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نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3518 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 143 بلد عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 63 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 235 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم.

وتعود ملكية غالبية الأسهم في «في إف إس غلوبال» لشركة إي كيو تي، العالمية الرائدة في مجال الاستثمار، وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال». إي كيو تي، مؤسسة استثمار عالمية لها مكاتب في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ ولها سجل حافل لمدة 27 عامًا من الأداء الاستثماري المتسق عبر مناطق جغرافية وقطاعات واستراتيجيات متعددة. وهي مدرجة ضمن مجموعة EQT AB في بورصة ناسداك ستوكهولم. تدير EQT وتقدم المشورة لمجموعة من صناديق الاستثمار المتخصصة وأدوات الاستثمار الأخرى التي تستثمر في جميع أنحاء العالم بهدف تحقيق عوائد جذابة وشركات قادرة على استشراف المستقبل. ولا يمتلك المستثمرين في صناديق EQT أي دور للتأثير على عملية صنع قرارات شركات المحافظ أو استراتيجياتها. كما لا يمكنهم الوصول إلى الأصول التجارية الخاصة، أو رفع السرية للتعرف على بيانات المتعاملين.

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