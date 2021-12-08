تقدم منصة التنقل الكهربائي الرائدة في الشرق الأوسط خدمة الدراجات الكهربائية المشتركة بالتعاون مع شركاء حصريين مثل هيئة رأس الخيمة للمواصلات في الإمارات العربية المتحدة والمدينة الرياضية في الدوحة، قطر

تتيح فينيكس للمستخدمين خيارات وفيرة من خلال طرح خدمة الدراجات الكهربائية المشتركة بالإضافة إلى خدمة السكوترات الكهربائية المشتركة الرائدة وخدمة الاشتراك الخاص "ماي فينيكس"

تضمن مجموعة العروض المقدّمة للمستخدمين الرحلة المناسبة في الوقت المناسب وهي تلبي احتياجات جميع شرائح المستخدمين وحالاتهم عبر مختلف الأسعار وبيئات السفر الفردي في المدينة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت فينيكس، منصة التنقل الكهربائي الرائدة في الشرق الأوسط والتي تهدف إلى إطلاق العنان للإمكانيات الحضرية ودفع المجتمعات نحو الأمام، وسيلة جديدة من وسائل التنقل الكهربائية. فاعتبارًا من 6 ديسمبر 2021، ستبدأ الشركة بتلبية طلب الزوار والمقيمين في مناطق مختارة من الإمارات العربية المتحدة وقطر على الدراجات الكهربائية المشتركة.

ستقدم فينيكس دراجاتها الكهربائية المشتركة في جميع أنحاء المنطقة بالشراكة مع أصحاب المصلحة في المجتمع. وقد تم إطلاق الخدمة مبدئيًا في منطقتي جزيرة المرجان والحمراء في رأس الخيمة بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات. أما في قطر، فقد أبرمت فينيكس شراكة حصرية للتنقل الخفيف مع المدينة الرياضية في الدوحة لمنح زوار المجمع الرياضي فرصة استخدام وسائل نقل آمنة ومريحة وفعالة مثل دراجات فينيكس الكهربائية.

وتنضم الدراجات الكهربائية إلى مجموعة متنامية من عروض التنقل التي تقدمها فينيكس، بما في ذلك السكوترات الكهربائية المشتركة الرائدة في السوق إلى جانب أول خدمة اشتراك خاص بالسكوترات الكهربائية في المنطقة "ماي فينيكس". وبفضل مجموعة من مختلف أنواع المركبات ونماذج الأعمال، تقدّم فينيكس للمستخدمين وفرة في الخيارات كي تجعل التنقل الخفيف أكثر شمولاً لشرائح المستخدمين وحالات الاستخدام والبيئات والأسعار.

وتسعى فينيكس إلى تعظيم استثماراتها لزيادة التنقل الكهربائي الميسور التكلفة والمتصل بالنقل العام وذلك بغية تحريك عجلة التجارة المحلية وتمكين المناطق التي تعمل بها اقتصاديًا. ونظرًا لأن النقل هو العامل الأكثر مساهمة في انبعاثات الكربون، ناهيك عن أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تقع ضمن المراتب الـ 15 الأولى من حيث نصيب الفرد من الانبعاثات، يُعدّ تسريع عملية اعتماد التنقل الكهربائي مبادرة حيوية لتحقيق أهداف الاستدامة في المنطقة.

وتشغّل فينيكس أكبر مجموعة من المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا أي ما يعادل أكثر من 10,000 مركبة. ويأتي حل الدراجات الكهربائية كدليل أكبر على التزام فينيكس بالتنقل الكهربائي في المنطقة. وقد تم تجهيز كل دراجة كهربائية مخصصة من فينيكس بنظام محرك دواسة متقدم وسلة عملية ومصابيح مضيئة أمامية وخلفية. كذلك، تتّسم الدراجات الكهربائية الرائدة بأعلى مستويات الجودة والمتانة لضمان تجربة قيادة مريحة للمستخدمين، كما ويبلغ نطاق تنقل كل دراجة 75 كيلومترًا لكل شحنة بطارية واحدة، ما يتيح للمستخدمين التنقل لمسافات أطول. كذلك، تم تجهيز الدراجات بحوامل هواتف ذكية تشحن الهواتف لاسلكيًا بسرعة وتتيح للمستخدم سهولة الاطلاع على الاتجاهات أثناء التنقل، بالإضافة إلى جهاز مدمج لقراءة رموز الاتصال قريب المدى (NFC) لدعم عمليات تكامل النقر للدفع المحتملة في المستقبل.

وتعليقًا على العرض الجديد، قال جايديب دهانوا، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة فينيكس: "نحن متحمسون لإطلاق دراجات فينيكس الكهربائية وتوسيع خيارات التنقل الكهربائي المريحة والميسورة التكلفة التي نقدمها للركاب في جميع أنحاء المنطقة. ومع تزايد الطلب على خيارات التنقل في المدن الحضرية والعالمية، يشكّل التنقل الخفيف خيارًا بديلاً ميسور التكلفة ومريحًا وفعالًا على مستوى البنية التحتية إذ يقلل ضريبة التنقل التي نواجهها جميعًا ويحرّك عجلة التجارة المحلية ويحفّز الإنتاجية الاقتصادية. ومع إطلاق دراجاتنا الكهربائية، نتيح للسكان والركاب في المناطق التشغيلية استخدام طريقة جديدة وفعالة وممتعة للتنقل، ما يسهم في إشعال فتيل التجارة المؤثرة في المجتمعات المحيطة. ويسعدنا أن نتشارك مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات في الإمارات العربية المتحدة ومع المدينة الرياضية في الدوحة، قطر لتزويد السكان بحلول متكاملة تدعم السفر المستدام."

تبلغ تكلفة الدراجات الكهربائية والسكوترات الكهربائية من فينيكس درهمًا إماراتيًا واحدًا / ريالاً قطريًا واحدًا للدقيقة الواحدة، وهي خدمة التنقل الأولى التي تعفي مستخدميها في المنطقة من رسوم فتح القفل. وبإمكان المقيمين والزوار الاستمتاع بأول رحلة مجانية تصل قيمتها إلى 15 درهمًا إماراتيًا / 15 ريالًا قطريًا باستخدام الرمز الترويجي للمستخدمين الجدد، في حين بإمكان المستخدمين الأوفياء الحصول على وفورات قيّمة على رحلاتهم من خلال شراء الباقات الأسبوعية والشهرية. كذلك، يستفيد أي شخص يستخدم مركبات فينيكس من برنامج المكافآت "رايز مع فينيكس" الذي يقدم أرصدة مجانية وخصومات شهرية تزيد قيمتها كلما ازداد الاستخدام.

وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان المستخدمين تحديد مواقع الدراجات الكهربائية والسكوترات الكهربائية من فينيكس بسهولة عن طريق تنزيل تطبيق فينيكس للهاتف الجوال من متجري آبل ستور وغوغل بلاي والاستفادة من المركبات الكهربائية على مدار 24 ساعة في اليوم.

#بياناتشركات

-انتهى-

للتواصل الإعلامي

مارون فرح | maroun.f@qcomms.ae | +971 52 241 5397

لمحة عن فينيكس

أطلق المؤسّسان الشريكان في "سرْك" ، جايديب دانوا وآي كيو سايد، مع مجموعة من الزملاء لدى "كريم" مشروع فينيكس بهدف إطلاق العنان للإمكانيات الحضرية ودفع المجتمعات إلى الأمام. ومع التزام بمنطقة الشرق الأوسط، يعمل المشروع على تغيير الطريقة التي تتحرّك بها مدننا فتسود التجارة التي تترك أثرًا.

من خلال استثمار بملايين الدولارات في تميّز المواهب والتكنولوجيات والعمليات المصمّمة خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط، توفّر الشركة رحلات موثوقة وعالية الجودة من خلال دراجات السكوتر الكهربائية الخفيفة والمصمّمة بحسب المتطلبات ليصبح التنقّل في المدن أسهل واستكشافها أكثر متعة.

فينيكس هو أول مشغل للتنقل الدقيق في العالم يقدم حزم تعقيم يدوية متكاملة على كل السكوترات الكهربائية لضمان سلامة الركاب خلال جائحة كوفيد19. بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت الشركة الرائدة خدمة "ماي فينيكس"، وهي أول خدمة اشتراك خاص بالسكوتر الكهربائي في المنطقة مع الآلاف من المشتركين النشطين في 8 مدن.

كما أطلقت فينيكس خدمة "F10" لتوصيل البقالة الطازجة السريعة خلال 10 دقائق، مستفيدة من أوجه التآزر الفريدة على منصة التنقل لتحقيق كفاءات رأس المال.

ولا بدّ من القول إنّ مشروع فينيكس يمتلك أكبر عدد من دراجات السكوتر الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط.، ويعمل في 5 دول و 13 مدينة.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة http://fenix.life

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021