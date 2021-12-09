القمة تسلط الضوء على القدرة التنافسية والآفاق الواعدة لقطاع الترفيه البحري في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت «فيشت وشركائه» للاستشارات القانونية، إحدى شركات المحاماة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في القمة العالمية لليخوت الفاخرة 2021، التي عقدت تحت رعاية شركة «بي آند أو ماريناز» بمبادرة من شركة «فابيولاس لليخوت» الشريك المنظم، وتعد واحدة من أبرز الفعاليات في قطاع سياحة اليخوت. وكأحد الرعاة الرئيسيين للقمة، أكدت شركة «فيشت» التزامها بدعم تطور قطاع اليخوت الفاخرة المزدهر في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

خلال اليوم الثاني من فعاليات القمة، شاركت جاسمين فيشت، الشريك الإداري في «فيشت وشركائه» للاستشارات القانونية، رؤيتها حول بيئة الأعمال والفرص المتاحة في قطاع اليخوت في منطقة الشرق الأوسط ومتطلبات تعزيز القطاع، وذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "البيئة المثلى لأعمال قطاع اليخوت الفاخرة في منطقة الخليج: ما المطلوب؟"

دولة الإمارات مركز رائد لليخوت

يشهد قطاع القوارب الترفيهية ازدهارًا في مختلف أنحاء العالم، لا سيما منذ بدء الجائحة. ويعد سوق منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد من أسرع الأسواق نموًا بسبب زيادة حجم الاستثمارات والمشاريع التنموية المبتكرة التي يشهدها. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تعتبر دولة الإمارات سوقًا مزدهرة للقوارب الترفيهية واليخوت الفاخرة، مدفوعة بمكانتها الرائدة في قطاع السياحة البحرية، فمع التطورات المستمرة، رسخت إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، من مكانتها كوجهة فخمة ورائدة لسياحة اليخوت.

وقالت جاسمين فيشتي، الشريك الإداري في «فيشت وشركائه» للاستشارات القانونية: "على الرغم من التحديات العديدة التي شهدتها السوق، فقد أثبت قطاع اليخوت الفاخرة أهميته على مستوى العالم. ووفقًا لتقرير أصدرته شركة "غراند فيو" للأبحاث في إبريل 2021، من المتوقع أن ينمو سوق اليخوت العالمي بمعدل سنوي مركب قدره 5.2 في المائة بين عامي 2021 و2028، وسيكون لهذا النمو تأثير على الأسواق في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث تسهم السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي. وقد استفادت دولة الإمارات من ذلك من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لليخوت واليخوت الفاخرة، ما جعلها واحدة من أبرز الوجهات العالمية لليخوت، حيث تعد الممراسي في الدولة من بين الأكثر تطورًا والأرقى على مستوى العالم."

وأضافت فيشت: "إضافة إلى ذلك، تعتبر اليخوت واليخوت الفاخرة أصولًا ذات قيمة كبيرة تحكمها قوانين ولوائح متغيرة، لذلك، من الضروري التأكد من وجود إطار قانوني قوي لتأمين مستقبل الصناعة. وعلى مدى الأعوام الماضية، ساعدت «فيشت» المعنيين في القطاع على فهم أهدافهم وحماية كل مصالحهم في كل الأمور المتعلقة بقطاع اليخوت. وقد كانت مشاركتنا في القمة تجربة رائعة، حيث منحتني الفرصة لمشاركة خبراتنا في خلق مستقبل مستدام وتوفير بيئة مثلى لقطاع اليخوت، حيث تعد مثل هذه النقاشات ضرورية لتعزيز الوعي والمساعدة على نمو القطاع."

ركزت القمة العالمية لليخوت الفاخرة 2021، والتي تختتم أعمالها اليوم على موضوعين أساسيين: ركز الموضوع الأول على تطور مراسي اليخوت الفاخرة ودورها في تمكين السياحة وصناعة اليخوت الفخمة، بينما سلط الموضوع الثاني الضوء على الاتجاهات الناشئة في ملكية اليخوت الفاخرة، وكيف يمكن لشركات تصنيع اليخوت تلبية احتياجات أصحاب اليخوت الصغيرة والمستأجرين.

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نبذة عن «فيشت وشركائه» للاستشارات القانونية:

تأسست شركة "فيشت وشركائه" عام 2005 وسرعات ما أصبحت واحدة من شركات المحاماة والاستشارات القانونية الرائدة، تحظى بثقة وتقدير موكليها فيما يتعلق بتقديم المشورة من مكاتبها في دبي وأبوظبي، ودعم الشركات بفضل ما يتمتع به كادرها المكون من أكثر من 25 محاميًا ومستشارًا قانونياً من مهنية وتفانٍ ومعرفة قانونية. وتقوم "فيشت وشركائه" بإدارة العديد من الدعاوى الكبيرة وقد كان لها السبق بأن كانت أول شركة محاماة تنجح في إنفاذ حكم تحكيم دولي وإضفاء الصيغة التنفيذية عليه في محاكم دولة الإمارات وفقًا لاتفاقية نيويورك.

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