ضمن فعاليات "أسبوع الإمارات البحري"

استضافت الشركة "منتدى التميز البحري" الذي ناقش موضوعات مهمة تتعلق بالامتثال للقوانين والوائح، والمخاطر القانونية، والتمويل البحري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت "فيشت وشركائه" للاستشارات القانونية، إحدى شركات المحاماة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشاركتها الناجحة في "مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري"2021 ضمن فعاليات "أسبوع الإمارات البحري" الذي عقد تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات. ناقش المؤتمر عدة موضوعات حيوية من شأنها أن تسهم في تطوير القطاع البحري، وأطلقت نسخة 2021 "منتدى التميز البحري" الذي عقد اليوم بالتعاون مع "فيشت وشركائه".

وأدار أندرو بيرد، الشريك الإداري - مكتب دبي في شركة واتسون فارلي آند ويليامز (الشرق الأوسط)، جلسة نقاشية بعنوان "إعادة هيكلة شركتك من أجل النمو المستقبلي" شارك فيها أليساندرو تريكولي من "فيشت وشركائه"، وكريس بيترز من "ترايستار ماريتايم" (إي شيبس)، وبلال حسن أشرف من بنك الفجيرة الوطني، وآن روسو من "سوسيتيه جنرال"، ورونان ناش من "سافانا ماريتايم"، حيث ناقشوا أهمية إعادة الهيكلة المالية الضرورية والاعتبارات الاستراتيجية.

وقالت جاسمين فيشت، الشريك الإداري في "فيشت وشركائه" للاستشارات القانونية: "منذ انطلاقه عام 2008، رسخ "مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري" مكانته ليصبح أحد الفعاليات الرائدة في القطاع البحري، حيث يوفر منصة تجمع المعنيين في القطاع البحري من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وتدعم "فيشت وشركائه" الحدث لأنه أسهم في تحقيق تغييرات إيجابية في القطاع البحري إضافة إلى دوره في تبادل المعارف والخبرات. وعلى الرغم من أن الجانب القانوني يعد ركيزة أساسية في القطاع البحري، إلا أن هناك قدر كبير من المعلومات الخاطئة وعدم الدراية الكافية بالقوانين والتشريعات واللوائح. ولضمان تنافسية القطاع البحري في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، من المهم أن نسهم في تعزيز الوعي حول هذه الموضوعات، وأعتقد اعتقادًا راسخًا أننا نجحنا في تحقيق ذلك من خلال هذا التعاون."

مراجعة القوانين والمخاطر البحرية

يتميز القطاع البحري بالحيوية والتطور المستمر، وقد أدى ذلك إلى العديد من التغييرات والتعديلات على اللوائح والقوانين ذات الصلة بالقطاع، ولضمان أن تكون المؤسسات البحرية والعاملين في القطاع البحري على دراية بأحدث اللوائح والقوانين، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات القانونية، من الضروري النقاش وتبادل المعارف والخبرات حول هذه الجوانب، وقد تطرق المتحدثون إلى العديد من الموضوعات بما في ذلك إعادة الهيكلة لاستقطاب التمويل، ومبادئ بوسيدون المصرفية، والتمويل البديل.

وقال أليساندرو تريكولي، الشريك في "فيشت وشركائه": "تعد الموضوعات المتعلقة بالقوانين البحرية والتمويل ذات أهمية قصوى بالنسبة للقطاع البحري، لذا، من المهم أن تستعين المؤسسات بآراء الخبراء لمساعدتها على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالامتثال للتعديلات الكثيرة التي تطرأ على القوانين البحرية بكل سلاسة. ونهدف من تنظيم "منتدى التميز البحري" إلى سد الفجوة بين المعرفة والعمل في القطاع البحري، ومن هذا المنطلق، جمعنا نخبة الخبراء في القانون البحري والتمويل والتأمين لمناقشة الفرص التي تمكن دولة الإمارات من مواصلة التطور لتعزيز مكانتها كمركز متميز للأعمال البحرية، ونحن على ثقة أن المنتدى سيساعد المعنيين على اتخاذ قرارات مدروسة وتحديد فرص النمو الرئيسية لتكون شركاتهم وأعمالهم جاهزة للمستقبل."

من جهته، قال كريس بيترز، الرئيس التنفيذي لشركة ترايستار للخدمات اللوجستية: "شرفت بالمشاركة في الجلسة النقاشية في منتدى التميز البحري، حيث سمحت لنا المنصة بطرح أسئلة مهمة حول القطاع البحري من حيث الجوانب القانونية والتشريعات بما في ذلك الصعوبات المتعلقة بتغيير الطواقم البحرية، وتقليل الانبعاثات من قطاع النقل البحري، والعلاقة بين التمويل والشحن، وغير ذلك من موضوعات مهمة."

وقال بلال حسن أشرف، رئيس وحدة الطاقة والنقل البحري في بنك الفجيرة الوطني: "يعد تمويل الشحن البحري من الموضوعات المهمة في القطاع بسبب الأسواق عالية المخاطر والتقلبات التي يشهدها من حيث أسعار الشحن وارتفاع أسعار الأصول، ويعد التمويل مصدرًا مهمًا لرأس المال للقطاع البحري وضروري لاستقطاب مؤسسات جديدة وتعزيز تطور القطاع، ومن خلال مشاركتي في هذا المنتدى، تمكنت من طرح رؤى مهمة ومشاركة أفكار قيّمة حول تمويل الشحن البحري مع الحضور."

يسلط "مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري"، الذي يختتم أعماله غدًا، الضوء على العديد من القضايا المهمة مثل سلامة البحّارة، وسلاسل الإمداد والتوريد المستقبلية، والرقمنة والبيانات، وآخر التطورات في القوانين واللوائح، وإزالة الكربون من القطاع البحري، والشحن المستدام، وغيرها من موضوعات حيوية.

#بياناتشركات

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