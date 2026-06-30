زيادة أحجام التسويات باستخدام العملات المستقرة بنحو 60 ضعفاً منذ إطلاق إمكانيات التسوية بها في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قبل عام واحد

كشفت فيزا، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، اليوم عن مجموعة من القدرات والحلول الجديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والعملات المستقرة والرموز الرقمية، التي تمّ تصميمها بهدف تمكين عملائها في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من مواكبة الجيل القادم من التجارة الإلكترونية.

وقبيل انعقاد منتدى مدفوعات فيزا في باريس بتاريخ 1 يوليو، أوضحت الشركة كيف يقود كل من الذكاء الاصطناعي والعملات المستقرة تحولاً جوهرياً في واجهات التجارة والأنظمة الخلفية لنقل الأموال، إلى جانب الدور الذي تؤديه فيزا في مساعدة عملائها على مواكبة هذه التحولات والتوسع فيها وتقديم تجارب جديدة موثوقة.

وفي هذا الإطار، قال طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يدخل قطاع التجارة مرحلة جديدة تتسم بمزيد من الذكاء وقابلية البرمجة والاندماج في تفاصيل الحياة اليومية. وتعدّ هذه المرحلة فرصة كبيرة للشركات المتخصصة في الاقتصاد الرقمي، لكنها في الوقت ذاته تستلزم ترسيخ الثقة وتعزيز قابلية التشغيل البيني. وفي فيزا نركز على توفير البنية التحتية والقدرات الذكية التي تمكّن الشركات من الابتكار بثقة عبر مختلف جوانب منظومة المدفوعات، سواء على مستوى الواجهات الأمامية أو الأنظمة الخلفية، ما يتيح تقديم تجارب أفضل للمستهلكين والشركات على حد سواء".

دعم واجهة التجارة بالذكاء الاصطناعي

استعرضت فيزا كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل آليات بدء المعاملات المالية واعتمادها وتعزيز الثقة بها، إلى جانب دوره في تسريع تصميم تجارب التجارة الجديدة وتطويرها وتقديمها. ومع تزايد اعتماد المستهلكين والشركات على وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام نيابة عنهم، توفر منصة فيزا "Visa Intelligent Commerce" المخصصة للتجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، مستويات الثقة وآليات التحكم اللازمة لتمكين هؤلاء الوكلاء من اكتشاف المعاملات وبدئها وإتمامها بأمان.

ولدعم هذا التحول، تتعاون فيزا مع مختلف الأطراف في منظومة المدفوعات لضمان أن تكون المعاملات التي ينفّذها وكلاء الذكاء الاصطناعي شفافة وجديرة بالثقة. ويشمل ذلك تمكين التجار من خلال إطلاق خدمة "Agent Score" التي طُورت بالتعاون مع "New Generation"، وتتيح للتجار تقييم مدى جاهزية مواقعهم الإلكترونية للتجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، ولا سيما قدرة هؤلاء الوكلاء على تصفح الموقع وفهم محتواه وإنجاز المهام المطلوبة عبره.

وفي الوقت نفسه، يحتاج التجار إلى التأكد من موثوقية وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يجرون المعاملات عبر مواقعهم، كما يحتاج هؤلاء الوكلاء إلى الثقة بأنهم يتعاملون مع تجار معتمدين. ومن هذا المنطلق، أطلقت فيزا خدمة "Agentic Directory"، وهي دليل يضمّ وكلاء الذكاء الاصطناعي والتجار الذين تمّ التحقق من هويتهم واعتمادهم بوصفهم أطرافاً موثوقة ضمن منظومة التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.

تعزيز تقنيات الترميز الرقمي لدعم التجارة المعززة بالذكاء الاصطناعي

يُعدّ التوسع في استخدام تقنية الترميز الرقمي أحد أهمّ العوامل التي أسهمت في نمو التجارة الإلكترونية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إذ وفّرت هذه التقنية مستويات أعلى من الأمان والسهولة والانسيابية في المدفوعات عبر التجارة الإلكترونية والقنوات الرقمية والهواتف المحمولة. وفي هذه المنطقة، سجّلت فيزا نمواً متسارعاً في المعاملات المرمّزة، حيث ارتفعت نسبتها من 26% في عام 2023 إلى 70% في عام 2026.

وتتضمّن الرموز الرقمية اليوم مجموعة بيانات عالية الأمان صُمّمت خصيصاً لدعم المدفوعات الرقمية. ومع توسّع التجارة لتشمل قنوات جديدة ووكلاء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي، تعمل فيزا على إثراء هذه البيانات لتوفير معلومات أكثر تفصيلاً حول نوع المعاملة، ومكان استخدام الرمز الرقمي، وهوية الجهة التي تُجري عملية الدفع.

كما طوّرت الشركة مؤشراً جديداً لتعزيز موثوقية الرموز الرقمية، يعتمد على تقييم استخدام الرمز طوال دورة حياته، استناداً إلى بيانات إصداره وسجل استخدامه وسلوكه، ما ينتج عنه إشارة موثوقية تعزّز مستوى الثقة بكل معاملة.

وتسهم هذه التطورات مجتمعة في ترسيخ دور الرموز الرقمية كأساس للتجارة الرقمية الموثوقة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال تزويد العملاء بسياق معلوماتي أكثر ثراء ومستويات أعلى من الثقة، مع استمرار تطور المعاملات لتصبح أكثر أتمتة واندماجاً وذكاء.

تحديث البنية الخلفية لحركة الأموال باستخدام العملات المستقرة

استعرضت فيزا التقدّم الذي أحرزته في تطوير عمليات التسوية وتحويل القيمة بالاعتماد على العملات المستقرة والبنية التحتية القائمة على تقنية البلوك تشين. ومن خلال "الودائع المرمّزة"، تعمل الشركة على إنشاء طبقة تقنية تتيح للبنوك تحويل الودائع التقليدية إلى أموال رقمية قابلة للبرمجة ومتاحة على مدار الساعة، ما يمنحها سرعة ومرونة تضاهي العملات المستقرة، مع الاحتفاظ بالأموال ضمن الميزانيات العمومية للبنوك.

كما تواصل فيزا توسيع نطاق برامجها التجريبية لتسوية المدفوعات باستخدام العملات المستقرة عبر أسواق متعددة وشبكات بلوك تشين وعملات مختلفة. واستناداً إلى أولى تجاربها التي أطلقتها مطلع عام 2025، نجحت فيزا في معالجة معاملات بالعملات المستقرة تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات عبر شبكة "VisaNet"، مع وصول معدّل التشغيل السنوي إلى نحو 7 مليارات دولار حتى مارس 2026.

ومع اعتماد البنوك المصدرة للبطاقات على التسوية عبر البلوك تشين بشكل متواصل وعلى مدار الساعة من خلال فيزا، تعمل الشركة حالياً على توسيع هذه الخدمة لتشمل البنوك المستحوذة أيضاً، ما يعزّز مرونة عمليات التسوية ويرفع وتيرتها عبر منظومة المدفوعات بأكملها. وفي منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ارتفعت أحجام التسويات باستخدام العملات المستقرة بنحو 60 ضعفاً منذ إطلاق هذه الإمكانات قبل عام واحد.

ولتمكين المستهلكين والشركات من استخدام أرصدتهم من العملات المستقرة لدى جميع الجهات التي تقبل بطاقات فيزا، تواصل الشركة توسيع برامج البطاقات المرتبطة بالعملات المستقرة. ومع وجود أكثر من 160 برنامجاً قيد التشغيل أو التطوير حول العالم، من المتوقع أن يتسارع تبنّي هذه الحلول خلال الفترة المقبلة.

توظيف الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى رؤى ذكية

لمساعدة عملائها على مواكبة التطلعات المتنامية للمستهلكين، تجمع فيزا بين بنية تحتية حديثة وقدرات متقدمة قائمة على تحليل البيانات، ما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية عبر مختلف مراحل عملية الدفع.

وفي هذا السياق، تطلق الشركة خدمة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال السفر، تساعد البنوك على توقّع احتياجات عملائهم المتعلقة بالسفر قبل تنفيذ أي معاملة مالية.

وتتوفر خدمة "Visa Trip Intelligence" اعتباراً من اليوم في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تجمع بين البيانات المستخلصة من شبكة "VisaNet" وبيانات من جهات خارجية لتحليل نوايا السفر المتوقعة للعملاء، وإعداد مقترحات رحلات مخصصة، وتوفير أفكار قابلة للتفعيل فوراً.

وستمكّن هذه الخدمة البنوك من تقديم دعم استباقي للعملاء قبل السفر، والحدّ من العقبات التي قد تواجههم أثناء عمليات الدفع خلال رحلاتهم، إلى جانب توفير مزايا وخدمات وتجارب أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم أثناء السفر.

نبذة عن شركة فيزا

تعدّ فيزا (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والبائعين، والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة فيزا على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في فيزا بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية فيزا.com.

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