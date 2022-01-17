دبي: أعلنت "فيرلوب"، الشركة الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التحادثي لخدمات العملاء، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، اليوم عن شراكتها مع "فوناج" Vonage، وهي شركة اتصالات سحابية تجارية عالمية رائدة تساعد الشركات في تسريع تحولها الرقمي. وتهدف الشراكة إلى تمكين عملاء "فيرلوب .آي أو" من الشركات في دولة الإمارات من نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التحادثية الخاصة بها في قنوات جديدة عبر الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات الاتصالات لدى "فوناج". ومن خلال "فوناج"، يمكن لـ "فيرلوب. آي أو" إدارة قنوات متعددة مثل الواتساب وفيسبوك ماسنجر وفايبر والرسائل الصوتية والرسائل النصية القصيرة عبر منصة واحدة.

وقال "جوراف سنغ"، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى "فيرلوب. آي أو": "توفر منصة واجهة برمجة التطبيقات من شركة فوناج القوة والمرونة لقطاع الأعمال في الإمارات من خلال دمج قنوات متعددة، بما في ذلك المراسلة والاتصالات الصوتية والفيديوية. ونحن متحمسون للعمل مع فوناج من أجل توسيع إمكانات القنوات لـ"فيرلوب .آي أو" وإتاحتها كلها على منصة اتصالات سحابية معززة".

وبدوره، قال "جيلوم كالوت"، نائب الرئيس العالمي لشركاء واجهة برمجة التطبيقات في فوناج: "قاد الوباء إلى تغير ملحوظ في كيفية إنجاز الأعمال وساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي للمنظمات حول العالم. إننا نرى الشركات عبر كافة الصناعات يختارون فوناج على نحو متزايد لمساعدتهم في تحويل حلول الاتصالات الخاصة بعملائهم رقمياً في ظل استمرار قطاع الأعمال بتبني نموذج العمل الهجين وتطوير تقنيات إحلالية وتوسيع قنوات الاتصالات".

وتسهّل واجهة برمجة التطبيقات لدى فوناج على الشركات عملية بناء حلول لتطوير صناعاتها، وتمكين استمرارية الأعمال، والعمل عن البعد، وتوصيل الخدمات عن بعد، والتي تعتبر ضرورية للغاية في بيئة اليوم. وتقع منصة فوناج في صميم العديد من المشاريع التحولية البارزة عالمياً، بدءاً من دعم تجارب التعلّم الالكترونية وتمكين قدرات التطبيب عن بعد المتضمنة، ووصولاً إلى حماية المنصات الإلكتروية من عمليات الاحتيال.

ومن خلال "فيرلوب. آي أو"، يمكن للشركات بسهولة البدء بأتمتة خدمة العملاء لديها وتحقيق التكامل مع ما يزيد عن 140 أداة عبر أقسام نظم مكتب الخدمات الخلفية، والتسويق والمبيعات ونقاط البيع. ومع نماذج تعلّم آلية

مخصصة لكل صناعة بعينها، توفر خدمات الذكاء الاصطناعي من "فيرلوب.آي أو" تغطية أوسع ودقة أكبر، بما يتيح للعلامات التجارية تعزيز تجارب عملائها بشكل أسرع. ومن خلال دمج إمكانات "فيرلوب.آي أو" مع قوة منصة اتصالات فوناج، يصبح بمقدرو الشركات بناء الجيل المقبل من تجارب العملاء في كافة نقاط الاتصال وتوفير تجارب ممتعة للعملاء.

#بياناتشركات

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نبذة عن شركة "فيرلوب . آي أو" "Verloop.io":

تعد Verloop.io منصة أتمتة خدمة العملاء الرائدة في العالم، التي تمكّن الشركات من تقديم تجارب دعم رائعة لعملائها عبر مختلف القنوات. تساعد منصة Verloop.io العلامات التجارية في الارتقاء بخدمات دعم عملائها بأمان وسهولة ودقة، حيث تُستخدم من قبل أكثر من 5000 ماركة عالمياً، بما في ذلك Decathlon، وCleartrip، وDar Al Arkan، وFetchr، وlivpure، وAdani Capital، وDSP Mutual Fund، وRentomojo وScripbox وغيرها الكثير من العلامات التجارية. وتأسست منصة Verloop.io على يد "جوراف سينغ" في العام 2015 وتحظى بدعم GrowthStory، منصة بناء المشاريع التي أسسها رائدا الأعمال الناجحان "ك. غانيش" و"مينا غانيش".

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