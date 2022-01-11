خدمة أولوية فيديكس الدولية السريعة تزود الشركات في الإمارات بخيارات توصيل سريعة ومحددة زمنيًا وعابرة للحدود

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: FDX)، عن إطلاق خدمة أولوية فيديكس الدولية السريعة “FedEx International Priority® Express" في الإمارات العربية المتحدة والتي تمنح عملاء الشحن الدولي المرونة في جدولة توصيل شحناتهم بحلول الساعة 10:30 صباحًا أو في وقت الظهيرة إلى وجهات محددة* من العالم. وبموجب هذه الخدمة الجديدة، ستوفر فيديكس لعملائها مجموعة متنوعة من خيارات الشحن الدولي ذات الأولوية المحددة زمنياً.

ويمكن الآن للشركات في الدولة انتقاء خيارات توصيل أكثر مرونة وملاءمةً تتناسب مع احتياجاتها.

توفر خدمة أولوية فيديكس الدولية السريعة التي تم إطلاقها حديثًا لعملائها في الإمارات إمكانية التوصيل عند الساعة 10:30 صباحًا أو في أوقات الظهيرة إلى وجهات محددة * في آسيا والولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

توفر فيديكس الدولية الأولى "FedEx International First ®" لعملاء الإمارات خيار التوصيل المبكر لوجهات ورموز بريدية محددة * في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

توفر أولوية فيديكس الدولية "FedEx International Priority®" خدمة التوصيل في نهاية اليوم إلى أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم.

تأتي خدمة الشحن المحددة زمنيًا والعابرة للحدود كجزء من جهود فيديكس لدعم الشركات في وقت يرتفع فيه الطلب على التجارة العابرة للحدود بوتيرة متزايدة. حيث من المتوقع أن يبلغ سوق الشحن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 315 مليار دولار، وأن يحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4? بحلول العام 2027.[1]

وفي إطار تعليقها على إطلاق هذه الخدمة الجديدة، قالت كوال بريت، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، لدى شركة فيديكس إكسبريس: "ستسهم خدمة أولوية فيديكس الدولية السريعة في تعزيز محفظة أعمالنا لا سيما أن إطلاقها يأتي مع بدء التعافي الاقتصادي وفي مرحلة تضع فيه الشركات والمستهلكون أهمية وقيمة عالية لخدمة التوصيل المحددة زمنيًا والقابلة للتتبع، ووسط توقعات تشير إلى المزيد من النمو في هذا القطاع".

وتابعت بريت: "ستخولنا أولوية فيديكس الدولية السريعة تقديم خدمة التوصيل المبكر للشحنات الحساسة التي تتطلب سرعة كبيرة في التسليم، بالإضافة إلى مجموعة موسعة من الخدمات والخيارات التي تتناسب مع احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة وتخولها الوصول إلى عملائها بفعالية أكبر".

لمعرفة المزيد عن أولوية فيديكس الدولية السريعة وفيديكس الدولية الأولى وأولوية فيديكس الدولية، يرجى زيارة fedex.com.

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حول فيديكس إكسبريس

تعد فيديكس إكسبريس الشركة الأكبر عالمياً في مجال النقل السريع؛ إذ تقدم خدمات التوصيل السريع والموثوق في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وتعتمد الشركة على شبكة عمليات جوية وبرية عالمية لتسريع توصيل الشحنات المرتبطة بموعد ووقت محددين.

[1] https://www.prnewswire.com/news-releases/middle-east-and-africa-freight--cargo-market-is-set-to-grow-at-a-cagr-of-around-4-37-by-2027--owing-to-increasing-demand-for-logistics-across-various-industry-verticals-says-absolute-markets-insights-300995211.html

2 Global Time Definite Market Report Dec 2021 Time Definite Parcel Market Analysis, Growth, Key Players, Shares, Drivers, Challenges with Forecast to 2025 - MarketWatch

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