تواصل سلسلة الفنادق والمنتجعات الفاخرة خططها لتقديم المزيد من التجارب الفريدة في الأسواق الرئيسية حول العالم مع التركيز جمهورها من النخبة وتميزها في الخدمات المقدمة

تورنتو، كندا. تواصل مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز، الشركة العالمية الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة، ترسيخ مكانتها الريادية من خلال التوسع الاستراتيجي لمحفظتها من الفنادق والمنتجعات والمشاريع السكنية. وتستهدف الشركة توسعة نطاق تجربة الوحدات السكنية الخاصة التي تجمع بين تجربة السكن المميزة ووسائل الراحة الفريدة التي تحمل بصمة فورسيزونز الاستثنائية، وذلك من خلال نمو "برايفت ريتريتز"، محفظة الشركة من الفلل الفاخرة ومنازل العطلات بنظام التأجير، وتجربة طائرة فورسيزونز الخاصة، ومجموعة فورسيزونز آت هوم للسلع الفاخرة.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه صناعة الضيافة بسبب الجائحة، إلا أن الخطط المستقبلية لفورسيزونز لعام 2022 تعوّل على نجاحات العام الماضي، ويشمل ذلك إطلاق المزيد من فنادق ومنتجعات فورسيزونز بالأسواق الرئيسية، وتوسعة محفظة فورسيزونز من الوحدات السكنية الخاصة بإضافة مجموعة عقارات جديدة، اُفتتحت العام الماضي في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

وفي إطار تعزيز ودعم النمو الذي تشهده فورسيزونز، تم خلال الشهر الجاري إغلاق إحدى الشركات المساهمة منذ فترة طويلة في فورسيزونز والتابعة لـ Cascade Investment L.L.C. (Cascade)، وذلك باستحواذ على حصة أغلبية في فورسيزونز من شريكها الاستثماري، إحدى شركات المملكة القابضة (KHC). وتمثل هذه الصفقة نقطة محورية للشركة، وتعكس التزام Cascade بتسريع وتيرة النمو في فورسيزونز، ودعم عقارات الشركة ومالكيها، وتوسيع أهدافها الإستراتيجية. وتحتفظ شركة المملكة القابضة بنسبة 23.75% في فورسيزونز، ولا تزال تبذل جهودها لتعزيز فرص الشركة.

من ناحيته، نوّه جون دافيسون، رئيس الشركة والمدير التنفيذي لفنادق ومنتجعات فورسيزونز، بأن عام 2022 يمثل لحظة فارقة في مسيرة النمو في فورسيزونز، مؤكداً على استمرار جهود تعزيز الأنشطة التطويرية بالأسواق الرئيسية، وتعزيز مكانة الشركة الريادية كعلامة تجارية فاخرة ومميزة، مع الاستفادة من الفرص الجديدة في دعم وتنويع مسيرة النمو. وأضاف جون بأن تحقيق تلك الفرص يعني الاستثمار في أضخم ميزة تنافسية لفورسيزونز وهي موظفيها، مضيفاً بأن قوة فورسيزونز ترتكز منذ أكثر من 60 عاماً على التزامها الكبير بالتميز بأعلى معايير الخدمة، مؤكداً على أن اهتمام الشركة بزيادة الفرص المقدمة للموظفين والتركيز على النمو، هدفه ابتكار بيئة تساعد الموظفين على النجاح والتطور.

وأكد دافيسون على حرص الموظفين على تقديم تجربة استثنائية للضيوف، مضيفاً بأن الارتباط القوي بين نجاح الموظف وتميز الخدمة، والذي حدث إبان التكيف مع الجائحة بإطلاق برامج مبتكرة بمجال الصحة والسلامة كبرنامج " الريادة بعناية (لييد وذ كير) "، لم يكن بمثل هذه الأهمية على مدى تاريخ فورسيزونز الطويل من النجاح.

الارتقاء بمحفظة فورسيزونز العالمية

فورسيزونز تبني على قوة إنجازاتها التي حققتها خلال عام 2021 بافتتاح المزيد من بالعديد من الأسواق الاستراتيجية مثل نابا فالي، وكاليفورنيا، ونيو أورليانز، ولويزيانا، وتاورمينا، وإيطاليا. وتواصل الشركة تسريع خططها التوسعية بمختلف أنحاء العالم من خلال أربعة افتتاحاتٍ مرتقبة خلال العام الحالي 2022، بما في ذلك أعمال التطوير الجديدة في منتجع فورسيزونز تاماريندو المكسيك، وفندق وريسيدنسز فورسيزونز فورت لودرديل، الكائن في فلوريدا، فندق وبرايفت ريزيدنسز فورسيزونز ناشفيل، الكائن في ولاية تينيسي، وفندق وبرايفت ريزيدنسز فورسيزونز مينابوليس، الكائن في ولاية مينيسوتا. ومع تنامي وتيرة المشاريع الجديدة للشركة فإن مستويات التقييم العالية والطلب المتزايد على عقارات فورسيزونز الحالية المُدارة نيابةً عن المالكين تؤكد على المكانة الراسخة التي تحظى بها علامة فورسيزونز التجارية.

لفورسيزونز اليوم أكثر من 50 مشروعاً جديداً قيد التخطيط أو التطوير، في إيطاليا وإسبانيا والصين واليابان وكولومبيا وبيليز، وفي الأسواق الرئيسية بالولايات المتحدة، ومن المقرر أن تساهم هذه المشاريع في تعزيز محفظة الشركة الحالية التي تضم 122 فندقاً ومنتجعاً و48 عقاراً سكنياً في 47 دولة حول العالم.

من ناحيته علّق بارت كارناهان، رئيس الشركة لتطوير الأعمال العالمية وإدارة المحافظ الاستثمارية في فورسيزونز، على ما تشهده فورسيزونز من مسارات نمو استراتيجي قوي من خلال مجموعة مشاريعها التي سيتم إطلاقها في عدة وجهات عالمية رئيسية مع شركاء التنمية المبتكرين الذين يشاركون فورسيزونز التزامها بالتميز. مضيفاً بأن مشاريع فورسيزونز السكنية تمثل ركيزة أساسية في خطط نمو الشركة، حيث بلغت مبيعات الشركة الاجمالية خلال الخمس سنوات ? مليارات دولار وشملت المبيعات أكثر من ?? مشروعاً حول العالم.

ويرى كارناهان أن نمو الشركة المستمر في مجال الوحدات السكنية كرائدة في مجالها منذ عام 1985 يؤكد على فهمها المتعمق لمتطلبات العملاء الراغبين في تجربة سكن راقية التي تجمع بين تجربة السكن المميزة ووسائل الراحة الفريدة التي تحمل بصمة فورسيزونز الاستثنائية.. مؤكداً على مواصلة الجهود مع شركاء التطوير للاستفادة من الفرص الملائمة للضيوف المتطلعين للحصول على الرفاهية في الأسواق ذات الصلة، والارتقاء بعروض الشركة السكنية، والتأكيد على ريادة فورسيزونز كوجهة إقامة مفضلة أينما تواجدت.

هذا ومن المقرر خلال السنوات القادمة افتتاح مجموعة وحدات سكنية جديدة مستقلة، وإطلاق مشاريع تطوير متنوعة، لا ترتبط بفندق أو منتجع بعينه، ويشمل ذلك فورسيزونز برايفت ريزيدنسز دبي في جميرا، المشروع الذي بِيع بالكامل قبل بدء فتح أنشطة البيع ، وفورسيزونز برايفت ريزيدنسز ليك أوستن، وفورسيزونز ريزورت مراكش في إم أفينيو. وتُضاف أنشطة التطوير المستقلة والجديدة تلك إلى مجموعة التطوير الحالية للشركة في لندن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس. وتشمل الأعمال التطويرية السكنية الأخرى المُخطط لها من فورسيزونز، سواءً الحالية أو المُزمع إطلاقها قريباً، مشاريع فورت لودرديل، ومينيابوليس، وناشفيل، ومومباي، وقرطاجنة، وبيليز.

وبينما تعمل فورسيزونز على توسيع محفظتها على الصعيد العالمي، فإنها تراعي في نفس الوقت الأولويات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، كما تلتزم بنهج الضيافة المستدامة، بما في ذلك الحد من انبعاثات الكربون، والحفاظ على المياه، والتخلص من النفايات، وتحديد المصادر بطريقة مسؤولة. وفي إطار التزاماتها بمعالجة النفايات وحماية النظم البيئية المحلية، تستهدف الشركة خدمة ضيوفها دون اللجوء للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام على الإطلاق، بحلول نهاية عام 2022. تتمتع فورسيزونز بتاريخ طويل فيما يخص الاهتمام بموظفيها ورعايتهم ودعم أنشطة المجتمع. ومن بين الأمور الأساسية الداخلة ضمن تجربة الموظف في فورسيزونز وبرامجها ذات التأثير الاجتماعي التزامها بدعم أبحاث السرطان، والنهوض بالتنوع والشمولية والعدالة، وتعزيز الانتماء، في سائر مكاتب وعقارات فورسيزونز حول العالم.

الارتقاء أكثر بتجربة الضيف

أعلنت فورسيزونز العام الماضي عن تعيين مارك سبيتشرت كأول مدير تجاري للشركة لقيادة المبادرات التجارية الرئيسية والمساهمة في تعزيز قيمة العلامة التجارية، وزيادة الحصة السوقية، وتسريع نمو العائدات، وتقديم رؤية طموحة تؤكد على أن فورسيزونز هي العلامة التجارية الفاخرة الأكثر اهتماماً بضيوفها، والأشد حرصاً على تقديم خدمات راقية تعتمد على التكنولوجيا الرقمية.

وسعياً منها لتقديم ما يرتقي بمستوى رضا الضيوف، تدخل الشركة اليوم في تجربة تحرص من خلالها على تحقيق توافُق تام بين العمليات والبيانات والتكنولوجيا، لابتكار رؤية شاملة ترتقي أكثر بتجربة الضيوف، ما يمكن فورسيزونز من تقديم تجارب تركز بشكلٍ أكبر لى احتياجاتهم، وإرساء معيار صناعي جديد، أساسه رضا النزلاء وتميز الخدمة.

ولا يتوقف هذا الاهتمام الشخصي والتركيز على راحة الضيف عند هذا الحد، بل يمتد إلى النظام البيئي الرقمي لفورسيزونز، كما أن الاستثمارات في التكنولوجيا من خلال هذه الأنظمة الأساسية آخذة في الانتشار عالمياً، مع التركيز على اكتساب رؤى أعمق لتعزيز تجربة الضيف. إن تطور الإمكانيات الرقمية لفورسيزونز ومن بينها تطبيق الدردشة الشهير "فورسيزونز تشات" الحائز على جائزة وFourSeasons.com، يضفيان طابعاً شخصياً على جميع محطات التواصل مع الضيف طوال مدة إقامته. ومع تنامي استخدام التكنولوجيا الرائدة في الصناعة بنسبة 300% تقريباً منذ عام 2019، فهي تساعد الضيوف والمقيمين على التحكم أكثر في تجربتهم الخاصة مع فورسيزونز، والتفاعل مع موظفي فورسيزونز الذين يحرصون على تقديم أرقى مستويات الخدمة، بلمسة شخصية وذكاء عاطفي. من بين مزايا تطبيق "فورسيزونز تشات" في الهواتف المحمولة تقديم خاصية الفتح بضغطة واحدة، والسداد عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى الارتقاء بالتجربة الرقمية عند الحجز والطلب من المطاعم.

#بياناتحكومية

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