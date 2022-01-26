سجل طراز فورد توروس أرقاماً ضخمة في المملكة العربية السعودية مع نمو بنسبة 173% مقارنة بالعام الماضي

احتفل طراز سيارات فورد F-150 بمرور 45 عام لكونها الشاحنة الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة، كما واصل نموه المطّرد في المنطقة

شهد سوق الشرق الأوسط نمو إجمالي بلغ 127% مقارنة بالعام الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت فورد نجاح هائل في مبيعاتها لعام آخر خلال سنة 2021 في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدّمت سيارات توروس وF-150 الجديدة كلياً وإكسبيديشن أداءً متميزاً بشكل خاص بفئتها في عدد من الأسواق في المنطقة، وشهد سوق الشرق الأوسط نمو إجمالي بلغ 127% مقارنة بالعام الماضي.

وقال كريس نويل، المدير الإداري لدى فورد في الشرق الأوسط: "يسرني أن أعزو نتائجنا الإيجابية لعام 2021 إلى قدرتنا المستمرة على تقديم المنتجات والخدمات التي يحبها ويرغب بها عملاؤنا على الرغم من ظروف السوق الصعبة. وتلبي مجموعتنا الواسعة من المركبات والسيارات المتنوعة احتياجات المستهلكين على اختلافها. وأودً أن أشكر شركاءنا الموزعين الكرام في جميع أنحاء المنطقة على التزامهم المستمر بتقديم الأفضل ودعمهم الذي مكننا من تحقيق هذه النتائج."

وحقق طراز توروس، السيارة الأكثر مبيعاً لدى فورد في الشرق الأوسط، على المستوى الإقليمي أداءً متميزاً بشكل خاص في فئة سيارات الصالون متوسطة الحجم في الإمارات العربية المتحدة، مع نمو ملحوظ بنسبة 526% مقارنة بالعام الماضي. أما في المملكة العربية السعودية، فارتفعت مبيعات الطراز بأكثر من 70% في جميع أنحاء المملكة، بينما شهدت الكويت ارتفاعاً بنسبة 125%. وفي الوقت نفسه، سجلت عمان ارتفاع بنسبة (62%) والبحرين (42%).

وفي فئة شاحنات البيك أب ذات الحجم الكامل، شهدت شاحنة F-150 الأكثر مبيعاً في أمريكا على مدى 45 عاماً متتالياً، استمراراً واضحاً بارتفاع شعبيتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأتى إطلاق شاحنة F-150 الجديدة كلياً بالمنطقة في عام 2021 باستجابة جيدة لدى العملاء انعكست في المبيعات القوية للشاحنة. وسجلت الشاحنة الثانية في أعلى المبيعات لدى شركة فورد، أقوى نمو في مبيعاتها بالعراق بنسبة 47% وتليها الإمارات العربية المتحدة (34%) والكويت (27%).

أما بالنسبة للفئة الأصغر من شاحنات البيك أب، استمرت فورد رينجر بأدائها القوي الذي حققته في عام 2020 مع نمو كبير على أساس سنوي في العديد من أسواق الشرق الأوسط. وتضاعفت مبيعاتها في الكويت بأكثر من ثلاثة أضعاف بنسبة (322%)، وشهدت نمواً بنسبة 120% في العراق، وبيعت نسبة أكبر بـ78% و130% عبر شركائنا السعوديين في التوزيع؛ ونمت بأكثر من الثلثين في عمان بنسبة (67%).

وسجل طراز إكسبيديشن، ثالث أكثر سيارات فورد مبيعاً، نمواً قوياً في قطاع سيارات الدفع الرباعي في منطقة الخليج. وقادت البحرين قائمة الأكثر مبيعاً بنسبة 54% وتليها الكويت بنسبة 52%. كما شهدت الإمارات العربية المتحدة زيادة إيجابية في أرقام المبيعات التي ارتفعت بنسبة 22%.

كما شهد طراز ترانزيت في فئة الشاحنات التجارية نمواً قوياً في سوقين رئيسيين ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، هما: قطر بنسبة (147%) والكويت بنسبة (119%). ويظل هذا الطراز الشاحنة التجارية الأكثر مبيعاً في أمريكا.

كان من أبرز إنجازات فورد في عام 2021 الإطلاق الناجح لسيارة برونكو في الشرق الأوسط بنهاية العام، والذي صمم ليتحمل أقسى الظروف في المنطقة ويتميز بالمتانة كجوهر للتصميم، وشهد طراز برونكو ارتفاعاً بالطلب منذ إطلاقه في الشرق الأوسط.

وختم نويل: "شهدنا استجابة واسعة لدى السائقين في جميع أنحاء المنطقة منذ إطلاقنا لطراز برونكو".

"وبعد تحقيقنا للنجاح في عام 2021، لدينا توقعات عالية لعام 2022 في المنطقة، لا سيما مع توافر طراز برونكو هنا". وستطلق فورد عدداً من الطرازات الجديدة والمميزة في الشرق الأوسط هذا العام. وسنواصل استثمار نقاط قوتنا، وتحديث كل جانب من جوانب أعمالنا ومعاملة عملائنا كأفراد أسرتنا وتحسين تجارب المستخدم.

"كما سنحافظ على التزامنا بتقديم المنتجات والخدمات المميزة مع الحفاظ على نشاط علاقتنا الدائمة مع عملائنا."

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