ثاني الوجهات العالمية لمجموعة الفنادق الفخمة والحائزة على جوائز يستعد لافتتاح أبوابه في كوستا ديل سول في يونيو 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت صن سيت للضيافة عن مزايا وجهتها الثانية، فندق ومنتجع ميت ماربيا-إستيبونا في إسبانيا والمتوقع افتتاحه في عام 2022، وذلك بعد النجاح الذي حققه إطلاق الوجهة الأولى للمجموعة، فندق ومنتجع ميت بودروم.

ويقع الفندق الفاخر من فئة خمس نجوم على شاطئ ماربيا البكر على حدود إستيبونا الشهيرة، ويتألف من 253 غرفةً وجناحاً مصممة بشكل جذاب مع إطلالات خلابة على الشواطئ الرملية أو حوض السباحة، وهي مناسبة للمسافرين من عشاق التجارب الاستثنائية المميزة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة صن سيت للضيافة: "يتوجه مفهوم ونمط الحياة ميت للمسافرين العصريين ممن يبحثون عن وجهةٍ رائعة للاحتفال بالحياة وقضاء أجمل الأوقات. وبعد النجاح الكبير الذي حققه فندق ومنتج ميت بودروم، سنحافظ على قيم وتجارب العلامة التجارية التي يتميز بها مفهوم ميت، ونتطلع للترحيب بالمقيمين والزوار في كوستا ديل سول".

ويعدّ فندق ومنتجع ميت ماربيا-إستيبونا وجهةً مثالية توفر جميع نشاطات الترفيه التي يطلبها الضيوف، بدءاً من تجارب العافية وتناول الطعام المذهلة إلى غرف الإقامة الفاخرة وصولاً إلى الخدمة عالمية المستوى والتصميم العصري الجذاب والبسيط.

ويتمحور مفهوم ميت حول تجارب تناول الطعام الفريدة؛ حيث يتميز شاطئ ومطعم فولي المتوسطي، الذي افتتح أول فروعه في فندق ومنتجع ميت بودروم، بأجوائه الراقية في الهواء الطلق على شاطئ البحر والتي تتيح لرواده تجربة تناول طعام استثنائية خلال النهار على وقع إبداعات منسق الأغاني. وستفتتح لولا تابرينا اسبانيولا، الوجهة الشهيرة في دبي، أول فروعها العالمية لتقدم أشهى الأطباق الإسبانية التقليدية والكلاسيكية ضمن أجوائها الجذابة المعهودة.

كما يضم الفندق أيضاً مطعم وركن المشروبات كويو، وجهة تناول الطعام الشرقية الأنيقة والشهيرة في دبي، والذي يجمع بين تجارب تناول الطعام العصرية الفاخرة مع العروض الترفيهية والفنون اليابانية الجذابة، ليقدم بذلك تجارب وعروض استثنائية ترضي أذواق جميع العملاء.

ويضم فندق ومنتجع ميت ماربيا-إستيبونا، بالإضافة إلى حوض السباحة الخارجي، نادي ريز للياقة والعافية، العلامة التجارية الجديدة في قطاع اللياقة البدنية بدبي، والذي يمثّل مجتمع لياقة بدنية شامل وعالي المستوى يتيح لزواره إمكانية ممارسة التدريبات بمفردهم أو تحت إشراف مدرب خاص. كما يدلل منتجع موي الصحي زواره بأفضل علاجات الجسم وجلسات التدليك التقليدية ليساعدهم على التخلص من التعب والتوتر واستعادة نشاطهم.

ويقع فندق ومنتجع ميت ماربيا-إستيبونا على بعد 45 دقيقة من مطار ملقا، وعلى مسافة 14 كم من مركز مدينة ماربيا المذهل، كما يبعد عن بويرتو بانوس مسافة 9 كم فقط.

للمزيد من المعلومات أو الحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.mettsocialliving.com.

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لمحة حول مجموعة صن سيت للضيافة:

تأسست مجموعة صن سيت للضيافة في عام 2011 وفق رؤيةٍ طموحة تهدف إلى توفير تجارب ضيافة فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم تتراوح من المنتجعات والنوادي الشاطئية إلى المطاعم ووُجهات السهر. ونمت المجموعة بسرعة لتصبح شركةً رائدة في مجال الاستثمار والإدارة في قطاع الضيافة، حيث تقوم بتطوير مفاهيم جديدة ورائدة وعلاماتٍ تجارية عالمية وشهيرة.

وتتميز المجموعة بحضورها في عشر دول من خلال 26 علامة تجارية مع سجلٍ حافل بتقديم خدمات عالية الجودة في مواقع استثنائية. وتضم محفظة المجموعة مفاهيم شهيرة مثل فندق ومنتجع ميت، وآزور بيتش، وأموس، ونادي دريفت بيتش، وبلاك تاب، ولويجيا، ولولا تابرينا اسبانيولا، وجولدفيش، وإيزولا في جميرا آيلاندز كلوب هاوس، ونادي ريز للياقة والعافية، وغيرها الكثير. وتعتزم المجموعة افتتاح العديد من الوجهات في عام 2021، منها لامو، وأورا، وسوشي سامبا، ودريم، وموت 32.

للاتصالات الإعلامية:

فلوريندا بامينتوان

مديرة العلاقات العامة

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