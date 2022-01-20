سعيد حارب: مرحلة دبي في طواف الإمارات العالمي تبدأ وتنتهي في إكسبو، ولدينا المزيد

تشهد الأسابيع المقبلة تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية الدولية في مقر إكسبو دبي 2020 بتنظيم وإشراف مجلس دبي الرياضي حيث يجتمع أبطال العالم من مختلف الرياضات للتنافس في أقوى البطولات أمام أنظار جمهور إكسبو دبي الحدث الأكبر في العالم على الإطلاق.

وقال سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي " في إكسبو دبي 2020 تجتمع نخبة المختصين من جميع مجالات الحياة لتقديم رؤيتهم المتقدمة لمستقبل العالم والصناعات المتقدمة والسياحة المتطورة واستعراض ارثهم الحضاري ومواردهم المتعددة في جميع المجالات، كما تتواصل العقول لصنع المستقبل، وفي إكسبو دبي أيضا يجتمع أبطال العالم وصنّاع القرار من مختلف الرياضات للتنافس مع أقرانهم أبطال العالم، وكذلك لبحث واقع ومستقبل الرياضة في العالم".

وأضاف " يعد إكسبو دبي 2020 الأكثر ترابطا بين الحدث وبرامجه المتنوعة وبين الرياضة طوال تاريخ إكسبو، وقد انعكست رؤية القيادة الرشيدة للرياضة ودعمها لها على مكانة الرياضة في المجتمع، كما انعكست على مكانة الرياضة بين الأنشطة العديدة المختلفة في إكسبو دبي، حيث تحوّل الحدث الاقتصادي والسياحي والصناعي والثقافي والحضاري الأكبر في العالم إلى حدث رياضي أيضا وملتقى نجوم العالم، كما اعتاد الجمهور على مشاهدة الفعاليات الرياضية الدولية في قلب إكسبو دبي وكذلك المشاركة في الفعاليات الرياضية المجتمعية التي تقام بشكل أسبوعي سواء على مستوى الفعاليات الفردية أو التنافسية التي تقام بنظام التجمعّات، وتابع عشاق الشطرنج في مختلف دول العالم المنافسة على لقب بطولة العالم التي استمرت 11جولة وانتهت بفوز ماجنوس كارلسون باللقب بحضور رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي ديفوركوفيتش ".

وكشف أمين عام مجلس دبي الرياضي " في الوقت الذي سيجتمع فيه الآلاف من المشاركين من داخل وخارج الدولة من مختلف الأعمار والجنسيات للتنافس في النسخة الثانية من سباق إكسبو للجري صباح السبت 22 يناير الجاري، فقد انتهينا من وضع مسارات مرحلة دبي التي سيكون ترتيبها المرحلة السادسة ضمن طواف الإمارات العالمي للدارجات الهوائية التي ستقام يوم الجمعة 25 فبراير المقبل بمشاركة 140 درّاجا من 20 فريقا عالميا وستحمل المرحلة اسم إكسبو دبي 2020 وستبلغ مسافتها 186 كلم، حيث ستكون الانطلاقة من داخل إكسبو دبي، ثم يخرج موكب الطواف إلى مناطق مختلفة من مدينة دبي مروراً بعدد من أبرز المعالم والأيقونات المعمارية ذات الشهرة العالمية التي تتميز بها دانة الدنيا وفي مقدمتها دبي هاربر و عين دبي و متحف المستقبل، وكذلك بمناطق مميزة أخرى في مدينة دبي الرياضية، وواحة السيليكون، وميدان، والعودة إلى قلب المدينة عبر شارع جميرا وجزيرة النخلة، ومن ثم العودة مجدداً إلى مقر إكسبو دبي ، حيث راعينا عند تصميم مسار الدرّاجين أن يتم استعراض أبرز المناطق الجميلة في إكسبو دبي في الانطلاقة والختام وكذلك مناطق أخرى فائقة الجمال و تتمتع بشهرة عالمية كي يتاح لمئات الملايين من الجمهور والمشاهدين عبر التلفزيونات في مختلف قارات العالم الاستمتاع بأجمل اللقطات الجوية والأرضية من تلك المناطق، علما أن إكسبو

شهد تنظيم أول سباق "كرايتيروم" خاص بطواف إيطاليا للدراجات الهوائية "جيرو ايتاليا"، وأقيم يوم 6 نوفمبر بمشاركة نجوم عالميين في هذه الرياضة".

وختم حارب " رغم قيمة ومكانة جولة دبي في طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية إلا أنها لن تكون الأخيرة في سلسلة بطولاتنا الدولية في مقر إكسبو حيث يعمل مجلس دبي الرياضي مع المنظمين من داخل وخارج الدولة لتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الرياضية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا وتقديمها هدية لجمهورنا في هذا الحدث الاستثنائي والتاريخي ليس في الدولة وحسب بل وفي المنطقة والعالم".

جدير بالذكر أن إكسبو دبي استضاف حفل الدورة الحادية عشرة لـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ منصور بن محد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وحضور نخبة من أبطال العالم ودورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو 2020، كما التقى سمو الشيخ منصور بن محد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي في مقر إكسبو مع ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فيما زار جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم مقر إكسبو أكثر من مرة وتم تنظيم فعاليات ومباريات كرة قدم استعراضية بمشاركة نجوم الكرة العالمية السابقين وعدد كبير من المواهب الكروية الشابة والناشئة.

كما زار ليونيل ميسى أسطورة كرة القدم العالمية مقر إكسبو، والتقى أفضل مهاجم في العالم حاليا البولندي ليفاندوفيسكي مع جمهور إكسبو دبي في قلب ساحة الوصل واحتفل معهم بمشاركته في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي وفوزه بجائزتين في حفل جوائز "دبي جلوب سوكر" لعام 2021 وهما جائزة أفضل لاب في العالم ضمن استفتاء جمهور "تك توك" وجائزة "مارادونا" لأفضل هدّاف.

ونال عشاق الجري الفرصة للجري مع أسطورة الألعاب الأولمبية الجامايكي أوسيان بولت الذي زار الحدث وشارلاك في فعالية مجتمعية للجري فيه، فيما قدّم فرق هارلم الاستعراضي لكرة السلة أجمل العروض لجمهور إكسبو.

وزار أهم مدربي كرة القدم في العالم مقر إكسبو دبي وهما الاسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وروبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، الى جانب عدد من نجوم الرياضة العالمية وفي مقدمتهم الملاكم انطوني جوشوا واللاعبين السابقين باولو مالديني وسالمون كالو، وغيرهم الكثير. .

#بياناتحكومية

-انتهى-

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