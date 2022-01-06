مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

العين: فاز فريق من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالمركز الثالث في مسابقة ‏‏"تحدي استكشاف الكوكب إكس"، الذي نظمه (مشروع الإمارات لاستكشاف ‏المريخ)، بالشراكة مع معرض دبي للطيران، وتكون فريق الجامعة من أربع ‏طالبات هن : علياء محمد فيروز من كلية تقنية المعلومات ،ومهرة المقبالي من ‏كلية الهندسة ، وراية‎ ‎سعيد الخاطري ، وجواهر راشد النعيمي من كلية العلوم.‏

وقام فريق الجامعة بخوض غمار المسابقات والتحديات بإنجاز خمس مهام ‏موضوعة لاستكشاف الكوكب، تنوعت بين تصميم جسم طائرة ‏UAV‏ بدون ‏طيار، بنظام الطباعة ثلاثية الأبعاد ، وعمل عرض تقديمي لها حول كيفية ‏ملائمتها لأجواء الكوكب وتنفيذ المهام الموكلة لها في "الكوكب إكس" ومنها ‏نقل صندوق به عينات من الكوكب والهبوط بها في منصة "الهيلي باد" ، وفي ‏المرحلة الثانية من المسابقة صمم فريق جامعة الإمارات "رجل آلي" روبوت ‏باستخدام تقنيات وتكنولوجيا ‏Ev3-kit‏ ، وابتكار ملحقات إضافية لتنفيذ مهام ‏محددة على الكوكب، ومنها نقل صخور على "الكوكب إكس" وتحميلها وغيرها ‏العديد من المهام. ‏

وقد تعين على فريق جامعة الإمارات والمنافسون من الجامعات المشاركة بناء ‏مركبة أرضية غير مأهولة لدراسة سطح الكوكب إكس والبحث عن موقع لجمع ‏العينات باستخدام ‏Lego ‎‏ ‏Mindstorms EV3. ‎وفق مستويات برمجة ‏مختلفة بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات. ‏

كما يجب أن تحتوي جميع الروبوتات على أجهزة استشعار ومحركات، على أن ‏يكون أمام الفرق خمس دقائق لإتمام مهمة محاكاة تجريبية من دون أي دعم أو ‏مساعدة‎.‎

والتحدي الثاني تصميم مركبة جوية بدون طيار لتقوم بمهمات استطلاع، ‏باستخدام برنامج نموذجي ‏CAD Fusion 360‎، لتصميم الطائرة وطباعتها ‏بطريقة ثلاثية الأبعاد، إضافةً إلى مشاركة عرض تقني حول تصميمها‎.‎

ويهدف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ" ،عبر مسابقة، "تحدي استكشاف ‏الكوكب إكس" إلى إلهام وتحفيز قدرات الشباب بعلوم وتكنولوجيا الفضاء ‏والهندسة والرياضيات، وتتيح المسابقة المتعددة التخصصات فرصًا للشباب في ‏الدولة، للخوض في تجربة شيقة لبناء مهمة لاكتشاف كوكب جديد، خلال فترة ‏مدتها شهرين مخصصة لتصميم روبوتات، وبرمجتها لاستكشاف الفضاء، بما ‏يحقق المساهمة في مسيرة التقدم العلمي للدولة في مجالي الفضاء والطيران.‏

#بياناتحكومية

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