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مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ
العين: فاز فريق من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالمركز الثالث في مسابقة "تحدي استكشاف الكوكب إكس"، الذي نظمه (مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ)، بالشراكة مع معرض دبي للطيران، وتكون فريق الجامعة من أربع طالبات هن : علياء محمد فيروز من كلية تقنية المعلومات ،ومهرة المقبالي من كلية الهندسة ، وراية سعيد الخاطري ، وجواهر راشد النعيمي من كلية العلوم.
وقام فريق الجامعة بخوض غمار المسابقات والتحديات بإنجاز خمس مهام موضوعة لاستكشاف الكوكب، تنوعت بين تصميم جسم طائرة UAV بدون طيار، بنظام الطباعة ثلاثية الأبعاد ، وعمل عرض تقديمي لها حول كيفية ملائمتها لأجواء الكوكب وتنفيذ المهام الموكلة لها في "الكوكب إكس" ومنها نقل صندوق به عينات من الكوكب والهبوط بها في منصة "الهيلي باد" ، وفي المرحلة الثانية من المسابقة صمم فريق جامعة الإمارات "رجل آلي" روبوت باستخدام تقنيات وتكنولوجيا Ev3-kit ، وابتكار ملحقات إضافية لتنفيذ مهام محددة على الكوكب، ومنها نقل صخور على "الكوكب إكس" وتحميلها وغيرها العديد من المهام.
وقد تعين على فريق جامعة الإمارات والمنافسون من الجامعات المشاركة بناء مركبة أرضية غير مأهولة لدراسة سطح الكوكب إكس والبحث عن موقع لجمع العينات باستخدام Lego Mindstorms EV3. وفق مستويات برمجة مختلفة بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات.
كما يجب أن تحتوي جميع الروبوتات على أجهزة استشعار ومحركات، على أن يكون أمام الفرق خمس دقائق لإتمام مهمة محاكاة تجريبية من دون أي دعم أو مساعدة.
والتحدي الثاني تصميم مركبة جوية بدون طيار لتقوم بمهمات استطلاع، باستخدام برنامج نموذجي CAD Fusion 360، لتصميم الطائرة وطباعتها بطريقة ثلاثية الأبعاد، إضافةً إلى مشاركة عرض تقني حول تصميمها.
ويهدف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ" ،عبر مسابقة، "تحدي استكشاف الكوكب إكس" إلى إلهام وتحفيز قدرات الشباب بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والهندسة والرياضيات، وتتيح المسابقة المتعددة التخصصات فرصًا للشباب في الدولة، للخوض في تجربة شيقة لبناء مهمة لاكتشاف كوكب جديد، خلال فترة مدتها شهرين مخصصة لتصميم روبوتات، وبرمجتها لاستكشاف الفضاء، بما يحقق المساهمة في مسيرة التقدم العلمي للدولة في مجالي الفضاء والطيران.
#بياناتحكومية
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