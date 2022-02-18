من 28 فبراير إلى 3 مارس 2022

الإمارات العربية المتحدة - في إطار انعقاد دورة 2022 من المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في مدينة برشلونة، في الفترة 28 فبراير إلى 3 مارس، أعلنت أكثر من 70 شركة فرنسية مشاركتها كجهات عارضة، بما في ذلك 56 ضمن جناح الفرانش تك. وبما تتميز به من ابتكارات في مجالات تكنولوجيا الجيل الخامس) (5G، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية وإنترنت الأشياء، تسعى الشركات الفرنسية من خلال حضورها المؤتمر، إلى معاودة التواصل واللقاءات مع الشركاء، المستثمرين والعملاء المحتملين الباحثين عن آخر مستجدات أسواق الاتصالات والإنترنت.

تعليقا على هذه المشاركة، قال إتيان سافين، رئيس قسم الاتصالات/ البث في بيزنس فرانس: "مرة أخرى، تسجل فرنسا هذا العام حضورا قويا من خلال جناحها الوطني الذي يؤكد مكانته كواحد من أكبر الأجنحة الوطنية المتخصصة في قطاعات البنية التحتية للاتصالات وإنترنت الأشياء وتطبيقات وخدمات الهاتف المحمول والذكاء الاصطناعي وأجهزة الحاسوب والبرمجيات. يشهد العام 2022 عودة جناح الفرانش تك الذي يحتفل بمرور 13 عاماً من المشاركة في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة. وبما تشهده تكنولوجيا الجيل الخامس من رواج، أصبح المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة أكثر من مجرد حدث بل وموعدا لا يفوت في مجال الاتصالات. ويعود الفضل في حضور وكالة بيزنس فرانس في هذا الحدث الهام في قطاع الاتصالات، إلى الدعم القوي لكل من غرفة غوادلوب للتجارة، قطب المنافسة العالمية المخصص للتقنيات الرقمية (SCS) ، منطقة الجنوب ورابطة بريتاني للتجارة الدولية."

دعم مصمم خصيصاً للشركات الفرنسية

يقام جناح الفرانش تك، الذي تنظمه وكالة بيزنس فرانس، على 344 مترا مربعا، في القاعة 5 عبر منصتين للعرض هما 5B41 و5B61، حيث يحظى الجناح بدعم كبير ينسجم مع استراتيجية فرنسا لتنمية الصادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على المنتجات والخدمات الفرنسية لدى صناع القرار الدوليين عبر تمكين الشركات الفرنسية المشاركة من عرض أحدث منتجاتها وخدماتها للزوار خلال الحدث الذي يستمر على مدى أربعة أيام. وقد نظمت فرق العمل التابعة لوكالة بيزنس فرانس في كل من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط عدداً من الاجتماعات بين العارضين الفرنسيين والخبراء الدوليين، إلى جانب التعاون مع الأجنحة الوطنية البلجيكية والهولندية والسويسرية لترتيب اجتماعات بين الشركات الفرنسية والشركات الدولية الأخرى المشاركة في المؤتمر.

ومن المقرر أيضا أن يقوم عدد من المسؤولين الفرنسيين بزيارة جناح الفرانش تك، يستهلها السيد كريستوف لوكورتييه، المدير العام لبيزنس فرانس، في 28 فبراير الجاري، فيما ستقوم السيدة لورا دي لا رووديير، رئيسة هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد، بزيارة الجناح في 2 مارس المقبل.

منطقة الشرق الأوسط، سوق مفضلة لدى الشركات الفرنسية

انضمت 20 شركة فرنسية مشاركة في الجناح الفرنسي إلى برامج الاجتماعات والدعم في منطقة الشرق الأوسط من خلال دعم مكاتب المحلية لوكالة بيزنس فرانس. يزدهر سوق الاتصالات، لا سيما أمام التكنولوجيا الفرنسية، وقد حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث تبنيها التكنولوجيات الجديدة، والمرتبة الرابعة من حيث تكييف إطارها القانوني مع القطاع الرقمي (التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية) وفق تقرير التنافسية العالمية للعام 2020، فيما يسمح القانون الإماراتي حالياً للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات أجنبية وتملكها بنسبة 100? في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن الإطار الضريبي المفيد للغاية يجعل من الإمارات العربية المتحدة وجهة استثمارية جذابة لشركات التكنولوجيا.

شركات ناشئة ابتكارية

ومن بين الوفد الفرنسي المشارك، نسجل مشاركة شركات ناشئة ابتكارية مثل "آي بي إم فرانس" التي ستعرض محطاتها التفاعلية المصممة لرقمنة وكالات الاتصالات ذاتية الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فيما ستقدم شركة "بونان تكنولوجي" حلاً روبوتياً (eTASQ Motion) سهل الاستخدام يضمن جودة المنتجات من خلال اختبارها في ظل ظروف الحياة الحقيقية.

الكتالوج الكامل لـلجات العارض الـ 70 عارض متوافر هنا: https://bit.ly/Catalogue-MWC22

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إتيان سافين:

etienne.savin@businessfrance.fr

"الفرانش تك" عبارة عن مجتمع موحد للمنظومة التكنولوجية يجمع جميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في هذه الصناعة مثل رواد الأعمال، المستثمرين، المهندسين، المصممين، المؤسسات العامة، وما إلى ذلك. ويلتزم جميع المشاركين في هذه المبادرة بالسعي لنمو الشركات الفرنسية الناشئة وتطوير منظومة إبداعية تفضي إلى توسعها الدولي.

تسعى الفرانش تك التي تأسست في العام 2013 تحت رعاية وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، تسعى لتشجيع وتعزيز نمو المبادرات التكنولوجية في فرنسا. وتسعى الفرانش تك لتحقيق ذلك من خلال سلسلة من البرامج المخصصة وحلول التمويل والبحث والخدمات العامة المؤيدة للشركات الناشئة وشبكة رائعة من مجتمعات التكنولوجيا الفرنسية المنتشرة في جميع أنحاء فرنسا وفي جميع أنحاء العالم.

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