أعلنت اللجنة المنظمة لـ "دورة ند الشبا الرياضية" عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات النسخة التاسعة من الدورة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، والتي تتضمن المنافسة في 6 رياضات هي الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، ويمكن التسجيل عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae.

ويبدأ التسجيل أمام اللاعبين والفرق للمشاركة في بطولة الكرة الطائرة بداية من يوم 1 فبراير 2022 من خلال التسجيل الالكتروني المعتمد للدورة ويمكن التواصل مع اللجنة المنظمة للبطولة عبر البريد الالكتروني nasvolleyball@dubaisc.ae أو الاتصال على الرقم 0565759968، وسيكون آخر موعد لتسجيل الفرق هو 22 فبراير، فيما يستمر تسجيل اللاعبين في البطولة حتى يوم 22 مارس 2022، وستكون أولوية المشاركة للفرق التي أكملت جميع مستندات تسجيل لاعبيها، ويسمح بتسجيل 14 لاعبًا بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن النظام الجديد للبطولة الذي يسمح بتسجيل 12 لاعب من غير المواطنين بحد أقصى في الفريق الواحد، وألا يقل عدد اللاعبين المواطنين في الفريق الواحد عن 2 لاعبين كحد أدنى، وذلك لإتاحة الفرصة للفرق للاستعانة باللاعبين المحترفين الذين يرغبون في ضمهم للفريق لزيادة قوة المنافسات، وبعد انتهاء تسجيل اللاعبين لا يسمح بإضافة آخرين من خارج القائمة المعتمدة في الفريق وفي حالة حدوث إصابات للاعب أو أكثر يتم الاستبدال فقط من قائمة اللاعبين الذين تم تسجيلهم في الفريق.

وبعد انتهاء التسجيل سيتم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين تتكون كل مجموعة من 4 فرق وستقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المراكز، ليتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، وتقام مباراتي دور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية لتحديد المركز الأول والثاني، ويلعب الفريقان الخاسران في دور نصف النهائي بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

البادل تنس

يبدأ تسجيل اللاعبين الراغبين في المشاركة في بطولة البادل تنس يوم 22 فبراير 2022 وذلك عبر البريد الالكتروني الخاص باللجنة المختصة بالبطولة وهو: naspadel@dubaisc.ae، كما يمكن الحصول على كافة التفاصيل والإجابة على الاستفسارات من خلال الاتصال بالرقم 0545838940، ويستمر التسجيل في البطولة حتى يوم 18 مارس 2022، وتقام المنافسات في ملاعب مجمّع ند الشبا الرياضي، ويمكن التنافس في البطولة في 6 فئات تتضمن فئة الفردي التي يسمح فيها بمشاركة المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات، وفئة الفرق التي يسمح فيها بالمشاركة للمواطنين والمقيمين بالإضافة لمشاركة اثنين من المحترفين، وعلى ان يتكون الفريق من 5 لاعبين.

كرة السلة بالكراسي المتحركة

يبدأ تسجيل الفرق واللاعبين الراغبين في المشاركة في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة يوم 22 فبراير عبر الموقع الالكتروني الرسمي للبطولة أو موقع مجلس دبي الرياضي ويمكن التواصل مع اللجنة المنظمة للبطولة عبر البريد الالكتروني naswhbasket@dubaisc.ae أو الاتصال على الرقم 0545839463، ويستمر التسجيل في البطولة حتى يوم 25 مارس 2022، وستقام تصفيات البطولة في نادي دبي لأصحاب الهمم على أن تقام المباراة النهائية في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.

الجري

يبدأ التسجيل في بطولة الجري يوم 22 فبراير 2022 ويستمر حتى يوم 3 أبريل 2022، ويسمح بالمشاركة في منافسات الجري للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة، وذلك ضمن 8 فئات حسب كل سباق وهي سباق 10 كيلومترات للفئة المفتوحة للرجال وللنساء ويشارك فيها لاعبي الأندية ومن يرغب من الهواة، وفي سباق مسافة 5 كيلومترات فئة مخصصة للهواة من الرجال والسيدات الغير مسجلين في المنتخبات والأندية، وسيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المشاركين وفق الإجراءات الاحترازية، كما سيتم التحكيم في هذه البطولة حسب اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ويمكن التواصل مع اللجنة المنظمة لبطولة الجري عبر البريد الالكتروني nasrunning@dubaisc.ae، أو الاتصال على الرقم 0565336886.

الدراجات الهوائية

يبدأ التسجيل في سباق الدراجات الهوائية يوم 22 فبراير 2022 ويستمر حتى يوم 10 أبريل 2022، ويتم التنافس في هذه البطولة ضمن 8 فئات مختلفة الفئة المفتوحة للرجال، والفئة المفتوحة للسيدات، وفئة الهواة المواطنين، وفئة الهواة المواطنات، والفئة المجتمعية المواطنين، والفئة المجتمعية المواطنات، وفئة أصحاب الهمم دراجات الطريق وأصحاب الهمم دراجات اليد، ويقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومترًا، وينطلق السباق من أمام مركز الصقور للرياضات التراثية، ويمكن التواصل مع اللجنة المنظمة لبطولة الدراجات الهوائية عبر البريد الالكتروني nascycling@dubaisc.ae، أو الاتصال على الرقم 0545839464.

الجوجيتسو

يبدأ التسجيل في بطولة الجوجيتسو يوم 22 فبراير 2022 ويستمر حتى 15 أبريل 2022، وتقام منافسات البطولة في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، ويتم التنافس في البطولة ضمن 5 فئات و 4 أوزان، ويتم التحكيم فيها حسب القوانين المعمول بها في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويمكن التواصل مع اللجنة المنظمة لبطولة الجوجيتسو عبر البريد الالكتروني nasjiujitsu@dubaisc.ae، أو الاتصال على الرقم 0545838941.

#بياناتحكومية

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