تهدف الشراكة الجديدة بين منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا وبوابة المدفوعات ومنصة التجارة الإلكترونية، وهي الأولى من نوعها في قطاع المعاملات التجارية بين الأفراد، إلى توفير تجربة تسوق سهلة ومستدامة عبر الحصول على المنتجات المختلفة بأسعار معقولة

القاهرة : أعلنت اليوم شركة «فاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع «بيتابس مصر»، بوابة المدفوعات الحائزة على جوائز، و«مزادات»، منصة المزادات والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت اعتمادًا على البيع والشراء والمزايدات اللحظية (X2C)، والتي ستقوم شركة «فاليو» بمقتضاها بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً لعملاء «مزادات» سواء في المعاملات التجارية الإلكترونية بين الأفراد (C2C) أو بين الشركات والأفراد (B2C) وسيتم سداد المدفوعات من خلال منصة «بيتابس مصر». تم توقيع الاتفاقية اليوم في مقر شركة «فاليو»، وذلك بحضور وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة والرئيس التنفيذي لشركة فاليو، وهاني سليمان المدير العام لمنصة «بيتابس مصر»، والدكتور كريم بدوي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مزادات».

وفي إطار هذه الشراكة الفريدة، سوف يستفيد عملاء «مزادات» من خطط تمويل مرنة وبأسعار معقولة والتي تقدمها شركة «فاليو» لسداد المنتجات التي يتم شراؤها من خلال بوابة الدفع «بيتابس مصر» سواءً من خلال المزادات أو مباشرة من خلال منصة «مزادات»، سعيًا لتلبية احتياجاتهم ونمط الحياة الذي يرقى لتطلعاتهم ومنحهم تجربة تسوق لا مثيل لها.

وفي هذا السياق، أعرب وليد حسونة عن اعتزازه بالشراكة مع منصة «مزادات» الذي تم إطلاقها مؤخرًا، وهي أول منصة للمزادات والتجارة الإلكترونية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتطلع «فاليو» إلى التوسع بشبكة عملائها مع أبرز الشركات والمنصات الإلكترونية بهدف تلبية مختلف احتياجات العملاء وتمكينهم من تحقيق نمط الحياة الذي يتطلعون إليه وتسهيل أمور الدفع عليهم من خلال خطط تمويل ميسرة تبدأ مدتها من 6 إلى 60 شهر، وبدون مقدم. وأضاف حسونة أن هذه الاتفاقية هي أولى خطوات الشركة للدخول في مجال التجارة الإلكترونية بين الأفراد، مشيرًا إلى أنها تأتي في مرحلة حرجة في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها أنماط التسوق لدى المستهلكين، ونمو عمليات الشراء عبر الإنترنت، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في جميع نواحي الحياة، لا سيما في ظل انتشار جائحة "كوفيد – 19".

ومن الجدير بالذكر أن منصة «مزادات» هي أول سوق للمزادات والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت اعتمادًا على البيع والشراء والمزايدات اللحظية (X2C) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتيح هذه المنصة الابتكارية تنفيذ المعاملات التجارية بين الأفراد (C2C) وبين الشركات والأفراد (B2C) وذلك عن طريق تداول سلعهم ومنتجاتهم المستعملة أو الجديدة من خلال مزاد محدد المدة، أو الشراء لحظيًا بسعر يحدده البائع، أو الدمج بين الطريقتين، مع تزويد العملاء بتشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات في مكان واحد. وتمتلك المنصة شبكة واسعة ومتنامية من مراكز الخدمة اللامركزية لدعم العملاء سواءً من الأفراد أو التجار من خلال تسليم البضائع واستلامها بطريقة ميسرة وآمنة، بالإضافة إلى خدمات التخزين والدعم اللوجستي، وهو ما سيساهم في تنمية أعمالهم. وتعمل المنصة حاليًا في السوق المصري، كما تخطط للتوسع في العديد من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبه أكد دكتور كريم بدوي أن الشركة لديها عقيدة راسخة بأن توفير الحلول المستدامة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توفير البيئة المناسبة التي تجمع بين المعاملات التجارية بين الأفراد (C2C) وبيع وشراء المنتجات المستعملة بوجه عام، وكذلك المعاملات التجارية التقليدية بين الشركات والأفراد (B2C)، وبالتالي تحقيق مبدأ المساواة في عرض وسهولة الحصول على المنتجات، وتوافرها بأسعار معقولة. وشدد بدوي على أهمية تبني الحلول وطرق السداد المتنوعة من أجل الحفاظ على العلاقة الوطيدة مع العملاء على المدى الطويل، لذلك، تعكف الشركة على توفير أحدث الحلول الابتكارية والمتكاملة لتعزيز القيمة المُقدمة فضلًا عن الارتقاء بتجربة التسوق لمختلف شرائح العملاء. وأعرب بدوي عن سعادته بالتعاون مع شركتي «فاليو» و«بيتابس مصر» التابعتين لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة الذي يهدف إلى تسهيل الحصول على الحلول التمويلية فائقة الجودة المقدمة من «فاليو» بالإضافة إلى توفير عملية مدفوعات سهلة عبر الإنترنت من خلال بوابة الدفع «بيتابس مصر»، مما يتيح للعملاء إمكانية إجراء المزايدات وشراء باقة متنوعة من المنتجات من خلال هواتفهم المحمولة بكل سهولة.

ومن ناحية أخرى، أعرب هاني سليمان عن اعتزازه بهذه الشراكة مع شركة «مزادات» بالإضافة إلى شركتنا الشقيقة «فاليو»، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوسيع نطاق باقة المنتجات والخدمات المقدمة لتزويد الشركاء بحلول فريدة ومتكاملة، مع تعظيم القيمة المقدمة للعملاء. وأوضح سليمان أنه بموجب هذه الاتفاقية سوف تتمكن الشركة من تقديم طرق الدفع الإلكتروني بطريقة سهلة وآمنة لمستخدمي المنصة، علاوة على تعزيز المعاملات الرقمية نظرًا لدورها في بناء مستقبل معاملات الدفع والتحول إلى مجتمع غير نقدي في مصر.

يذكر أن هذه الشراكة مع «مزادات» تأتي بعد سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمتها «فاليو» و«بيتابس مصر» في مجال التجارة الإلكترونية، ومن بينها الشراكة مع «إنرشيا للتنمية العقارية» ومجموعة «اللولو» العالمية وغيرها خلال عام 2021، من أجل تقديم مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة وحلول المدفوعات الإلكترونية لعملائها. وتأتي هذه الشراكات في إطار الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس القابضة لتعزيز التكامل بين مختلف قطاعاتها التشغيلية عبر الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات الأخرى التي يقدمها قطاع التمويل غير المصرفي وغيرها سعيًا إلى تزويد العملاء والشركاء على حدٍ سواء بباقة متكاملة من الحلول التمويلية المصممة بعناية لتلبية مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأخيراً، قد نجحت شركة «فاليو» في ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال تقديم حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا، باعتبارها منصة متكاملة لتوفير الحلول التمويلية. وفي ضوء سعي الشركة لتأسيس شراكات استراتيجية، كثفت الشركة خطواتها خلال عام 2021 على صعيد التوسع بباقة خدماتها، حيث تمكنت من توقيع عدة شراكات في مختلف القطاعات، ومن بينها الشراكة مع كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمستشفى السعودي الألماني في مصر ونادي "Club S" التابع لشركة سوديك وغيرها من الشراكات.

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عن شركة «فاليو»

تم إطلاق شركة «فاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة للمجموعة المالية هيرميس. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 300 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «فاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

عن شركة «بيتابس مصر»

تعد «بيتابس مصر» أفضل شركة ابتكارية مزودة لحلول الدفع الرقمية وقد تأسست بموجب الشراكة الاستراتيجية بين شركة بيتابس الرائدة في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا المالية (FinTech) وحلول المدفوعات الرقمية والحاصلة على العديد من الجوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتزود بايتابس مصر التجار بأفضل بوابة للمدفوعات الرقمية في السوق، كما إن بايتابس مصر تدعم باقة متكاملة من أساليب المدفوعات الإلكترونية وتتواجد علامتها التجارية في العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التجارة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، فضلًا عن تطبيقات الهاتف المحمول.

عن شركة «مزادات»

انطلقت منصة «مزادات» للتجارة الإلكترونية في مصر خلال عام 2021 معتمدة على تقنية البلوك تشين والتحول الرقمي والمعاملات التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي منصة للبيع والشراء والمزايدات اللحظية (X2C) والتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مهمتها الرئيسية هي تحسين حياة الأفراد وتعزيز قدرتهم على تحمل التكاليف، وتحقيق الاستدامة، وتحفيز الاقتصاد لتحقيق التنمية الشاملة. كما تعمل الشركة على الربط بين المعاملات التجارية عبر الإنترنت ونظيرتها التقليدية بصورة ابتكارية وذلك من خلال منصتها الإلكترونية بشبكة دائمة النمو من مراكز الخدمة اللامركزية لتمكين عمليات تسليم وتسلم البضائع والطلبات بطريقة فعالة وسهلة وآمنة، مما يوفر للمستخدمين مزيدًا من الراحة، والحفاظ على سلامتهم الشخصية، والأمن، والخصوصية، بالإضافة إلى دعم التجار والبائعين في الوقت نفسه، عبر توفير أماكن التخزين والدعم اللوجستي وعمليات التنفيذ السريعة وتنمية أعمالهم فضلًا عن ترسيخ علاماتهم التجارية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات العامة بالمجموعة المالية هيرميس

PublicRelations@EFG-HERMES.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@efg-hermes.com

فريق التسويق والعلاقات العامة بشركة مزادات

info@mazad.at

أحمد عوني

مدير العلاقات العامة والاتصالات

ahmed.awny@mazad.at

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