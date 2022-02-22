الإصدار الآلي الجديد يعزز تقييم المخاطر وزيادة معدل الموافقات الائتمانية معتمداً على النظام المميكن لاتخاذ قرارات منح التسهيلات

القاهرة: أعلنت اليوم شركة «فاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور والحاصلة على العديد من الجوائز التقديرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق "محرك القواعد 2.0". وتتميز هذه الخاصية الآلية الجديدة بمعادلات تطبيقية متطورة تعزز تقييم المخاطر وزيادة معدل الموافقات على الحدود الائتمانية المقدمة للعملاء معتمداً على النظام المميكن لاتخاذ قرار منح التسهيلات.

وفي هذا السياق أوضح مصطفى الصحن رئيس قطاع الائتمان والمخاطر بشركة «فاليو»، أن إطلاق نسخة متطورة من محرك القواعد يعكس التزام الشركة المتواصل بتطوير قدراتها التكنولوجية لتقييم المخاطر، بما يضمن مواكبتنا معايير قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية سريعة التطور، فضلًا عن ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها «فاليو» في السوق المصري. وشدد الصحن على أهمية الحفاظ على أعلى معايير الجودة التي تضاهي المعايير العالمية لإدارة المخاطر من حيث الحدود الائتمانية الممنوحة ونسبة المخاطر الناتجة عنها، دون التأثير على تجربة العملاء . وأضاف الصحن بأن النظام الآلي الجديد سوف يساهم في زيادة معدل القبول من 55% إلى 80% لاعتماده على نظام ذكي في عملية اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية التي تأخذ في الاعتبار المزيد من الجوانب والاعتبارات لكل عميل. ويتميز هذا الإصدار بتركيزه على الأداء والاستدامة والقدرة على التوسع."

ومن الجدير بالذكر، انه تم تصميم محرك القواعد الجديد ليشمل معايير تركز على تكثيف مجموعة متنوعة من المتغيرات تأخذ في الاعتبار جوانب واعتبارات أشمل لكل عميل وكل هذا يتم في عملية تقييم واحدة. وسوف تتم عملية الموافقة وفقًا للحدود الائتمانية التي تحددها «فاليو» على أساس تصنيف المخاطر لكل عميل، وهو ما سيضمن عملية تقييم للمخاطر أكثر دقة على نطاق أوسع. ويتميز محرك القواعد الجديد أيضًا بدقة أعلى من خلال التعامل مع جميع القيم المتطرفة والمفقودة عن طريق تجميع السمات المتشابهة مع نقاط القوة المماثلة مما يساهم أيضًا في التطوير الشامل للعمليات.

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عن شركة «فاليو»

تم إطلاق شركة «فاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 300 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة، والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «فاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

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قطاع العلاقات العامة بالمجموعة المالية هيرميس القابضة | PublicRelations@EFG-HERMES.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.

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