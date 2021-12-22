دبي: ارتقت "فاطمة للأسمدة" Fatima Fertilizer بمُهمّتها للترويج للزراعة في باكستان وتكريم مزارعيها إلى المستوى العالميّ، وذلك من خلال الاحتفال باليوم الوطني للمزارعين، الذي يُعرف أيضًا باسم "يوم كيسان"، في الجناح الباكستاني في إكسبو 2020 دبي.

تهدف الاحتفالات التي تستمر لمدّة أسبوع إلى إبراز التراث الزراعي الغني في باكستان؛ وهي أرض تتمتّع بخمسة أنهار عظيمة وأربعة مواسم. يسلّط الاحتفال باليوم الوطني للمزارعين في دبي الضوء على الدور المهم الذي يلعبه المزارعون في تحقيق الأمن الغذائي العالمي ويسعى إلى جعل الجمهور العالمي الذي يزور معرض إكسبو دبي يُدرك أهميّة الدور الذي يلعبونه في وضع الطعام على موائدنا.

بمساعدة هيئة تنمية التجارة في باكستان، نظّمت شركة فاطمة للأسمدة Fatima Fertilizer مجموعة من الأنشطة، حيث تمّ تزيين الجناح بأكمله بمنتجات زراعية مُختلفة من باكستان، مُقسّمة إلى موسمين رئيسيين هما الربيع والخريف. وكان القمح من محاصيل الربيع الرئيسية والقطن والأرز من محاصيل الخريف. بالإضافة إلى المانجو والبرتقال والكينّو التي تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الزراعي الباكستاني وتحظى بشعبية كبيرة هنا في الإمارات العربية المتحدة.

تمّ أيضًا تقديم الحلويات اللذيذة لزوّار جناح باكستان من المناطق الريفيّة المختلفة في باكستان والتي تشتهر بين المزارعين. كما تمّ توزيع الأواني الفخارية التقليديّة المصنوعة يدويًا من باكستان، وكُتبت عليها أسماء الزوّار بالخط العربي ليحتفظوا بها كتذكارات مميّزة.

تمّ أيضًا تنظيم عرض ثقافي خاص لتسليط الضوء على جميع مقاطعات باكستان إلى جانب منتجاتها الزراعية الرئيسية ومساهماتها الوطنية. وأثبت هذا العرض الثقافي أنه عامل جذب رئيسي للزوّار في جناح باكستان.

وفي معرض حديثه في هذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة فاطمة للأسمدة Fatima Fertilizer السيد فؤاد أحمد مختار على حاجة الشركات الباكستانية إلى المشاركة بشكل فعّال في المنتديات الدولية والعمل بجدّ من أجل تعزيز صورة باكستان في جميع أنحاء العالم. وقال في هذا الإطار: "يشكّل المزارعون العمود الفقري لأمتنا، وفاطمة للأسمدة Fatima Fertilizer هي أوّل شركة قدّمت لهم تحيّة إجلال تقدير باحترافية من خلال الاحتفال بيوم المزارع "يوم كيسان" في 18 ديسمبر.

وأضافت السيدة رابل سادوزاي، مديرة التسويق الوطني لشركة فاطمة للأسمدة Fatima Fertilizer: "لقد عملنا بلا كلل خلال السنوات الثلاث الماضية للاعتراف باليوم الوطني للمزارعين على أنّه حدث وطنيّ. إلى جانب الاحتفالات الرسمية التي تقيمها حكومة باكستان، يشكّل معرض دبي إكسبو منتدًى دوليًّا يستقطب الزوار من 192 دولة، وبالتالي، فهو بمثابة منصّة مُذهلة لعرض القوة الرئيسية التي تتمتع بها باكستان، أي مزارعينا الشجعان الذين يعملون بجد."

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