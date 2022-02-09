أطلقت الشركة الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة في دولة الإمارات، هايتك كشركة منفصلة ومخصصة لحلول تقنية إدارة المرافق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة "فارنك" الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة هايتك الجديدة لحلول تكنولوجيا إدارة المرافق الذكية تحت قيادة المدير العام الجديد جافييرا إيجاز التي كانت تشغل سابقاً منصب مديرة التكنولوجيا والابتكار في شركة فارنك.

تم تطوير حل هايتك 4.0 من قبل شركة فارنك، حيث تم إطلاقه في الربع الثالث من العام الماضي ويوفر هذا الحل ربط الأشخاص والأصول والمساحات من عدة مواقع بعيدة باستخدام منصات تحليلية ذكية من أجل القيام بعمليات التنظيف والأمان والصيانة، بحيث يمكن إدارتها ومراقبتها بذكاء مركزيًا من خلال الاستفادة من تقنيات إنترنت الأشياء وأنظمة إدارة المباني والسحابة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: " لقد تلقينا العديد من الاستفسارات من قبل عملائنا والجمعيات التجارية والإدارات الحكومية، بالإضافة إلى نظرائنا الآخرين في الصناعة، وذلك بعد تطوير علامة هايتك التجارية باعتبارها عرضًا تقنيًا متطورًا لإدارة المرافق، وسرعان ما أصبح واضحًا أن هناك إمكانات هائلة لهذا الحل المبتكر نظرًا لأن حل هايتك يمكن أن يتكامل مع أي تقنيات حالية مثل نظام إدارة المباني بحيث يمكن لحل هايتك الآن تنشيط مجموعة متنوعة من حلول المحفظة ذات العلامات البيضاء المخصصة لمديري المباني ومحترفي إدارة المرافق ، بالإضافة إلى الاستشارات الأخرى الخاصة بإدارة المرافق، والتي تربط المباني الذكية بمجموعة القوى العاملة الموصولة رقميًا".

وأضاف أوبرلين قائلاً: "تتمتع هايتك بميزة تنافسية مميزة، لا سيما في صناعة إدارة المرافق التي تواجه تحديات كبيرة في طريقة تشغيل وإدارة العقارات، حيث أصبحت المباني الآن أكثر ذكاءً من أي وقت مضى تزامناً مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي ورقمنة إدارة الأصول ومعقدة بشكل أكبر من خلال طموحات الوصول بصافي انبعاثات صفرية الخاصة بالشركات.

سيوفر حل هايتك 4.0 من فارنك لعملائه مبالغ كبيرة من المال إلى جانب الكفاءات التشغيلية والاستدامة، حيث قدرت الشركة أنها يمكن أن توفر ما يصل إلى 17% من تكاليف القوى العاملة بعد نقل الإدارة التشغيلية التقليدية لإدارة المرافق إلى الإدارة الذكية لـحل هايتك.

طور فريق فارنك التكنولوجي الحائز على عدة جوائز تحت إدارة إيجاز مجموعة من التقنيات والمبادرات المتطورة مثل: نظام إدارة المباني والمراقبة عن بعد باستخدام تقنيات انترنت الأشياء والحمام الذكي والتكنولوجيا القابلة للارتداء وتطبيق HSEQ والمشتريات الإلكترونية وحلول الاتصالات عن بُعد والتعرف على الوجه وبرامج قياس الأداء والتنبؤ لجعل المباني أكثر كفاءة وأكثر استدامة.

وفي هذا السياق علقت جافييرا إيجاز قائلة: "تقع غرفة القيادة والتحكم الجديدة التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في قرية فارنك، وهي مركز سكن الموظفين الجديد للشركة في منطقة جبل علي، بحيث ستكون فارنك من خلال مركز القيادة التشغيلي المزود بتقنية الجيل الخامس وتقنية واي فاي 6، قادرة على الاستفادة من عرض النطاق الترددي المتزايد وزمن الانتقال المنخفض للغاية والأمن المحسن لربط الأصول من مواقع متعددة بحيث يمكن مراقبتها وإدارتها مركزيًا".

وأضافت إيجاز قائلة: " سيسمح ذلك لـشركة فارنك بإطلاق التطبيقات المتصلة والتحويلية للتكنولوجيا التي لا تدعم عملية التحول الرقمي لإدارة المرافق فحسب، بل توفر أيضًا كفاءة محسّنة، إذ يتم تحقيق ذلك من خلال مفهوم القوى العاملة والعملاء المتصلين رقميًا، إلى التدفق الداخلي للحلول المتقدمة تقنيًا والفعالة من حيث التكلفة من خلال استخدام تقنيات إنترنت الأشياء والسحابة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي من بين العديد من التقنيات الأخرى".

هذا وقد تم بالفعل تنفيذ تطبيق حل هايتك 4.0 من فارنك من قبل عدد من عملاء شركة فارنك الحاليين بما فيهم كلاً من: أستر للرعاية الصحية ومنطقة جرين كوميونيتي السكنية في مجمع دبي للاستثمار.

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نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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