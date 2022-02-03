أعلنت "فارآي" عن خطة ملكية الموظفين للأسهم (ESOP) في عام 2021، مما أفضى إلى حصول أكثر من 200 موظف عليها.

تأتي هذه التصفية للمرة الثانية بعد أن قامت "فارآي" في ديسمبر 2020 بتصفية ملكية الموظفين للأسهم بقيمة 739000 دولار أمريكي

شيكاغو، إلينوي: أعلنت شركة "فارآي"، وهي منصة خدمات لوجستية رقمية تعمل في المراحل الأخيرة، عن تصفية لخطة ملكية الموظفين للأسهم بقيمة 1.22 مليون دولار أمريكي ضمن عمليات إعادة الشراء. وتأتي هذه الخطة مكافأةً للموظفين وتقديرًا لتفانيهم وجهودهم في المساهمة في دفع نمو شركة "فارآي" في العام الماضي، تعد هذه الخطة هي الثانية والأكبر للشركة ضمن عمليات إعادة الشراء حتى الآن.

ستطبق "فارآي" عمليات إعادة الشراء على ملكية الموظفين للأسهم باستخدام احتياطيات الشركة النقدية، وتأتي هذه الخطوة في إشارة إلى الثقة المشتركة بين الإدارة والمستثمرين، وإلى دور الموظفين الكبير والذي ساهم في نجاح "فارآي".

قدمت "فارآي" صيغة منقحة من ملكية الموظفين للأسهم في عام 2021، على أن تكون وديّة للموظفين وتساعد في إضفاء الطابع الديمقراطي على ملكية الموظفين للأسهم الممنوحة لعدد كبير من الموظفين والذي يزيد عن 700 موظف على مستوى العالم. وفي العام الماضي، قفز عدد حاملي برنامج ملكية الموظفين للأسهم بنسبة تزيد عن ال 400? يستفاد منها أكثر من 200 موظف، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بسرعة.

في إطار هذه التصفية، يستفاد الموظفون المؤهلون من فرصة القيام في تصفية لنسبة ثابتة من ملكية الموظفين للأسهم الممنوحة لهم، بقيمة مجتمعة تبلغ 1.22 مليون دولار أمريكي. لم يكن هناك أي تمييز بين الموظفين الحاليين والسابقين، بل وتتطلع الشركة إلى تقدير مساهمات جميع أفراد عائلة "فارآي".

قامت "فارآي" بأول تصفية في العام الماضي، حيث أعلنت الشركة عن توزيع 739000 دولار أمريكي لتصفية ملكية الموظفين للأسهم.

وتعليقًا على البرنامج، قال كوشال نهاتا، الرئيس التنفيذي لشركة "فارآي"، "إن موظفينا هم أعظم ثروة وقد تمكنا بجهودهم وتفانيهم في العمل من تحقيق نمو سريع في العام الماضي. يأتي برنامج ملكية الموظفين للأسهم تعبيرًا عن امتناننا، فموظفينا هم شركاء حقيقيون في النجاح. وبفضل موهبتهم ومثابرتهم في العمل، تم اختيارنا "كأفضل بيئة عمل" للمرة الثالثة على التوالي في عام 2021، ونحن ملتزمون بالحفاظ على نفس البيئة الصحية ضمن خطة لتوسيع فريق العمل في عام 2022. "

استمرارًا في رحلتها للنمو والتوسع في جميع أنحاء العالم، تخطط "فارآي" لزيادة عدد الموظفين إلى أكثر من 1000 هذا العام. بصفتها منصة خدمات لوجستية رقمية وشركة نشيطة سريعة النمو، استطاعت "فارآي" اجتذاب قادة الصناعة من أفضل العلامات التجارية مثل مايكروسوفت وأمازون ودروبوكس، لتقوية عمل الفرق وإثراء الثقافة وطرح منتجات قابلة للتطوير ذات مستوى عالمي. وعلى مدار العام الماضي، وظفت "فارآي" العديد من كبار المديرين التنفيذيين، من ضمنهم أميت باجا، رئيس موظفي الإيرادات (الرئيس السابق لـ أباك في بلو يوندر) وسوفرات جوشي رئيس موظفي المنتجات (المدير التنفيذي السابق في دروبوكس، أمازون، فيسبوك ومايكروسوفت) ومانوج راث، كبير موظفي الشؤون المالية (جينباكت، بيرلاسوفت، جروفرز، دي إكس سي تكنولوجي، سابقًا). ومن ضمن التعيينات الرئيسية الأخرى، تم تعيين آرون كومار (مايكروسوفت سابقًا) في منصب نائب الرئيس الأول للهندسة وراجات بوديراجا (نائب الرئيس للخدمات المهنية، ناجارو سابقًا).

في العام الماضي، جمعت "فارآي"100 مليون دولار أمريكي لتمويل السلسة من الفئة (E) وذلك لتسريع مهمة الشركة في تمكين العلامات التجارية من تقديم تجارب تسليم شبيهة بأمازون برايم وإعادة تعريف ألية تسليم المنتجات عبر عدة شبكات لوجستية. لدى "فارآي" اليوم خمسة مكاتب عالمية، وأكثر من 150 عميلًا في أكثر من 30 دولة. تنجز منصة "فارآي" أكثر من 100 مليون معاملة شهريًا، وتقدم الدعم لأكثر من 25000 سائق، وهي جزء مدمج في شبكة تضم أكثر من مليوني مركبة، مما يساعد على تحسين المليارات من عمليات التوصيل في جميع أنحاء العالم. تعمل الشركة على إنجاز أكثر من 100 مليون معاملة يوميًا عن طريق معالجة بيتابايت من البيانات.

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حول" فارآي FarEye"

تعمل منصة إدارة التسليم الذكية من فارآي على جعل تجربة التسليم أفضل للجميع. فهي تمكن المؤسسات من تقديم تجربة تسليم متفوقة لعملائها بتكاليف مخفضة. ويوفر نهجها منخفض التعليمات البرمجية بيئة ملائمة لتطوير التطبيقات مع وقت تسليم سريع لاختصار دورة الشحن. وتستفيد المنصة من ملايين نقاط البيانات للقيام بالتحليلات التنبؤية لرحلات الشحن وتحسين تجربة التسليم.

جهات الاتصال:

جولين بيكسوتو، نائب الرئيس، اتصالات الشركات والعلامات التجارية، "فارآي"jolene.peixoto@getfareye.com

كومال بوري، مدير أول للتسويق، "فارآي"komal.puri@getfareye.com

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