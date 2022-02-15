وقعت شركة غلوب الاردن، الشركة الرائدة في إدارة منافع الرعاية الصحية في الأردن، ونقابة صيادلة الاردن إتفاقية إدارة مطالبات التأمين الطبي لمنتسبي صندوق النقابه.

وبموجب الإتفاق، توفّر شركة غلوب مد الاردن خدماتها المتمثله بادارة منافع الرعايه الصحيّة لمنتسبي الصندوق ضمن شبكة واسعة من مقدمي خدمات الرعاية الصحيّة وتشمل المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والمختبرات المنتشره في جميع محافظات المملكة. كما وتوفر لصندوق النقابة أحدث الحلول والخدمات لإدارة مطالبات المنتسبين لصندوق النقابة.

وقع الاتفاقيّة نقيب صيادلة الاردن الدكتور زيد روحي الكيلاني ورئيس مجلس الادارة السيد سمير صبحي نحاس، بحضور عدد من اعضاء مجلس النقابة والهيئه التنفيذية لشركة غلوب مد الاردن.

كما القى السيد ربيع الحمود، نائب المدير العام لدعم تطوير الأعمال في شركة غلوب مد الأردن، كلمه شكر فيها نقابة صيادلة الاردن المتمثلة باعضاء مجلس النقابة ونقيب الصيادلة الدكتور الكيلاني على الثقه الممنوحه لشركة غلوب مد الاردن. كما نوه خلال كلمته بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين الطرفين، خاصةً بوجود ما يزيد عن 50% من موظفي الجسم الطبي لدى شركة غلوب مد الاردن من حاملي شهادات في الصيدلة، الذين تعتز الشركة بوجودهم لما يملكون من خبرات ومهارات تساهم بتعزيز عمل ورؤية شركة غلوب مد الاردن ، الهادفة الى توفير خدمة متميّزة للهيئات الضامنة المتعاقدة معها والمؤمّنين لديهم.

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