بن حسين: بنك الكويت الوطني و "Creative Confidence"يوفران للكويتيين حديثي التخرج فرص التدريب الوظيفي لتأهيلهم لسوق العمل

يتواصل التسجيل في برنامج "تمكّن" لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية. والذي يأتي برعاية ودعم من بنك الكويت الوطني للعام الثالث على التوالي وبتنظيم من شركة "Creative Confidence".

وما زال بإمكان الراغبين من الكويتيين والكويتيات الجامعيين حديثي التخرج في المشاركة في هذا البرنامج ، عبر تقديم طلب المشاركة من https://www.creativeconfidence.co/tamakan/ وذلك لغاية 28 ديسمبر.

ويمتد البرنامج لفترة 10 أسابيع، ابتداء من 18 يناير ولغاية 27 مارس 2022 ويستضيف البنك الوطني المتدربين في مواقع تدريب البنك. ويتطلب هذا البرنامج التزامًا كاملاً من المتدربين فهو بمثابة تجربة وظيفية بدوام كامل.

وقالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني أسماء بن حسين إن بنك الكويت الوطني بالتعاون مع Creative Confidence يوفران للشباب حديثي التخرج فرصة تدريبية استثنائية لتأهيلهم لسوق العمل. وأكدت أن الوطني يؤمن بأهمية دعم شباب الكويت وملتزم بتبني كافة البرامج الهادفة إلى تطوير مهاراتهم وامكاناتهم وتمكينهم. حيث تؤكد مشاركة الوطني حرصه على تقديم فرص فريدة للشباب الكويتي.

وأضافت أن البرنامج يوفر فرصة استثنائية لحديثي التخرج لتطوير معرفتهم ويصبحوا أقرب إلى فرصهم الوظيفية وأكثر جرأة وخبرة تجاه ما ينتظرهم من تحديات مهنية مستقبلا.

وتجدر الإشارة على أن إجراءات التسجيل تتطلب أن يملأ المتقدمون أولاً نموذج تقديم طلب عبر الإنترنت، بحيث يتم تقييمه وبناءً عليه، وإذا كان المتقدم يناسب الشروط المطلوبة، يتم الاتصال به لإجراء مقابلة. وبالتالي تتم عملية اختياره كأحد المشاركين أو المشاركات.

هذا ويؤمن بنك الكويت الوطني بأهمية دعم شباب الكويت وملتزم بتبني كافة البرامج الهادفة إلى تطوير مهاراتهم وامكاناتهم وتمكينهم. إن مشاركة البنك الوطني تأتي لتؤكد على حرص هذه المؤسسة على تقديم فرص فريدة للشباب الكويتي.

يشارك بنك الكويت الوطني في البرنامج من خلال التدريب وتقديم الأعمال وتحدياتها وصولاً إلى المراحل النهائية للاختبار، لاسيما وأن برنامج تمكَّن يمثل تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب وفرصة تطوير فريدة قبل البدء بعملهم الأول.

وتعتبر Creative Confidence شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في الابتكار والإبداع والتعاون. ومن المهم توفير هذه الفرصة التي هي جسر عبور بين المرحلة الدراسية والمرحلة المهنية لاسيما أنه قد يكون من الصعب العثور على فرص عمل كبيرة للخريجين من دون اكتساب خبرة سوق العمل المطلوبة. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن للراغبين زيارة موقع البرنامج.

#بياناتشركات

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021