منتدى الأعمال الإماراتي الأوروغوياني ناقش توطيد التعاون التجاري والاستثماري بحضور رئيس الأوروغواي

رئيس الأوروغواي: ندعو الشركات الإماراتية للاستثمار في بلدنا التي توفر بيئة مثالية لنمو الاستثمارات

بن سليّم: المنتدى منصة لتأسيس شراكات اقتصادية وبناء جسور جديدة من التعاون المثمر بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والأوروغواي

أبرز مجالات التعاون بين الجانبين تشمل السياحة وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة المتجددة

دبي_ وقعت غرف دبي وغرفة التجارة والخدمات في الأوروغواي مذكرة تفاهم مشتركة تهدف لتشجيع وتعزيز وتسهيل التعاون الفعال في مجالات التجارة والصناعة والخدمات بين الجانبين بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستعمل الغرفتان على تنسيق جهودهما لتسهيل وتوسيع التعاون والتجارة والأعمال بين أعضائهما. وسيتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والتجارية والصناعية، بما في ذلك معلومات عن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الفرص التجارية في دولة الإمارات والأوروغواي.

كما نصت مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين في تنظيم الفعاليات الاقتصادية التي تشمل مؤتمرات وورش عمل وندوات اقتصادية وغيرها، بالإضافة إلى دعوة أعضاء الغرفتين للمشاركة في الفعاليات الاقتصادية المختلفة التي ينظمها الطرفان.

وقد تم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الأوروغوياني الذي نظمته غرف دبي اليوم في مقرها بمشاركة وفد رفيع المستوى من جمهورية الأوروغواي برئاسة فخامة لويس لا كايي بو، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، وضم عدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في الأوروغواي، حيث كان في استقبالهم سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، يرافقه سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من سعادة حمد مبارك بوعميم، وهارولدو إسبالتر، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والخدمات في الأوروغواي بحضور فخامة لويس لا كايي بو، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية وسعادة سلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية.

وأظهرت الكلمات والعروض التعريفية التي أجريت خلال فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الأوروغوياني أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الجانبين، والاستفادة من فرص الأعمال غير المكتشفة بين دبي والأوروغواي في قطاعات واعدة ذات اهتمام مشترك مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة المتجددة.

وخلال كلمته الرئيسية في المنتدى، أكد فخامة الرئيس لويس لا كايي بو أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده، والاستفادة من الإمكانات لدى الجانبين للارتقاء بالتعاون والتبادل التجاري والاستثماري الثنائي.

ولفت فخامته إلى أن بلاده تتطلع لعلاقات اقتصادية وتجارية واعدة مع الإمارات، داعياً الشركات الإماراتية إلى القدوم لبلاده والاستثمار فيها خصوصاً وأنها توفر بيئة مثالية لنمو الاستثمارات في قطاعات متنوعة يمكن أن تحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

وبدوره أكد سعادة سلطان بن سليّم أن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى بناء جسور جديدة من التعاون المثمر بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والأوروغواي، وترتقي بعلاقات دبي التجارية مع الأوروغواي إلى مستويات متميزة، معتبراً أن حضور ومشاركة فخامة الرئيس لويس لا كايي بو يعكس التزام بلاده ببناء شراكات اقتصادية مع دولة الإمارات، مضيفاً أن المناقشات مع الوفد الزائر ستساعد في تشكيل جدول أعمال المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، الذي سيعقد في الفترة من 23 إلى 24 مارس 2022 في إكسبو 2020 دبي.

وأشاد سعادته بأهمية المنتدى كمنصة لتأسيس شراكات اقتصادية وترسيخ التعاون التجاري بين الجانبين، معتبراً أن الحوار خطوة أساسية لتحفيز النقاشات البناءة حول فرص الأعمال والاستثمار بين قادة ومسؤولي وممثلي القطاعين العام والخاص في كلٍ من دبي والأوروغواي.

وأضاف بن سليّم قائلاً:" بلغت تجارة دبي غير النفطية مع الأوروغواي 14.6 مليون دولار في عام 2020، وهو ما يمثل غالبية تجارة الإمارات مع دول أمريكا اللاتينية. وهناك الكثير من الإمكانات التجارية غير المستغلة التي يمكن لمجتمعات الأعمال بين الجانبين الاستفادة منها. وتعتبر دبي مركزاً تجارياً واستثمارياً مفضلاً للعديد من الشركات التي تتخذ من أمريكا اللاتينية مقراً لها والتي عززت موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتوسيع حضورها العالمي عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا."

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية أن منذ افتتاح الغرفة أول مكتبها تمثيلية في أمريكا اللاتينية في البرازيل في عام 2017، شهدت تجارة دبي مع أمريكا اللاتينية نمواً ملحوظاً، بينما نما عدد شركات أمريكا اللاتينية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي لتتجاوز 500 شركة.

وقال هارولدو إسبالتر، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والخدمات في الأوروغواي ان الشركات الإماراتية أصبحت تمتلك شريكاً موثوقاً في أمريكا اللاتينية ممثلاً بغرفة الأوروغواي لاستكشاف فرص الأعمال والترويج لنشاطاتها وخدماتها ومنتجاتها.

وشدد إسبالتر على الإلتزام التام بدعم الشركات الإماراتية وتعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات التجارية والتقنية والاستثمارية بين اقتصادي الجانبين، اللذان يمتلكان العديد من المزايا والإمكانات في مجال تجارة البضائع والخدمات.

وقدمت غرفة تجارة دبي عرضاً تعريفياً أمام الحضور حول اقتصاد دبي، والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيفية تفعيل قنوات التواصل والحوار المشتركة.

#بياناتحكومية

-انتهى-

للمحررين:

غرف دبي هي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح تدعم رؤية إمارة دبي في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وتوفر سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة غرفة دبي، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

تابعوا غرفة دبي على الروابط الالكترونية التالية:

www.facebook.com/dubaichamber

www.twitter.com/dubaichamber



http://www.linkedin.com/company/dubai-chamber-of-commerce-&-industry/

www.youtube.com/DubaiChamberTV

www.instagram.com/dubaichamber

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

ربى عبدالحليم

مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرفة تجارة دبي

هاتف: 2028450-4-971 +

بريد الكتروني: ruba.halim@dubaichamber.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022