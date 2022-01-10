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الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – التقى سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة رأس الخيمة ، سعادة محمد شهام ماريكار الامين العام والمدير التنفيذي للغرفة الوطنية لمصدري سريلانكا يرافقه سعادة ناليندا ويجيراثنا قنصل عام سريلانكا ، بحضور محمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة ، حيث استعرضا الجانبين الفرص الاستثمارية بينهما .
وأكد النعيمي خلال اللقاء على ان إمارة رأس الخيمة لا تعد سوقاً لنفسها فقط ، بل هي بوابة لجميع دول المنطقة كما أنها تتمتع ببنية تحتية متميزة وبيئة وقوانين للاستثمار تسمح لها بإستقطاب المستثمرين من كافة دول العالم ، مشيراً الى ان هناك فرصاً حقيقية لتنويع الاستثمارات المشتركة بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية سريلانكا في قطاعات عدة ، مرحباً سعادته بإقامة شراكة مع مستثمرين سرالانكيين في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة المختلفة ، والمشاركة في معارض المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنظمها مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، ودعا إلى توسيع حجم التجارة والاستثمار بينهما ، لافتاً الى ان دولة الإمارات تعد أكبر وأهم شريك تجاري لسريلانكا في منطقة الشرق الأوسط ، وقد شهدت السنوات الأخيرة تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين ، بالإضافة إلى وفود تجارية واقتصادية للمشاركة في المنتديات والاجتماعات وبحث فرص التجارة والاستثمار في البلدين.
من جانبه أكد الجانب السريلانكي على إن بعض خطوط الإنتاج الصناعية السريلانكية مثل الأغذية العضوية والمجوهرات المتخصصة ذات جودة عالية وقيمة ممتازة ، وهناك إمكانات كبيرة لهذه القطاعات في النمو إذا استثمروا في رأس الخيمة ، وهو مجال يمكن أن يكون فيه فرص كبيرة للاستثمار ، مرحبين بجذب المزيد من المستثمرين سواء من القطاع الخاص أو العام بإمارة رأس الخيمة ، للاستثمار في سريلانكا والعكس ، وكذلك هناك رغبة في تعزيز وتوثيق هذه العلاقة .
#بياناتحكومية
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