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استضافت منتدى الأعمال الإماراتي- القيرغيزستاني بحضور حشد من رجال الأعمال
دبي : استضافت غرفة دبي مؤخراً في مقرها منتدى الأعمال الإماراتي- القيرغيزستاني بحضور حشد من ممثلي القطاع الخاص لدى الجانبين، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية، والتعرف على فرص التعاون المشتركة التي من شأنها الارتقاء بالتعاون الاقتصادي وتأسيس شراكات اقتصادية مستقبلية.
وحضر المنتدى معالي دانيار أمانجيليدييف، وزير الاقتصاد والتجارة في قيرغيزستان، ومعالي أسكاربيك دزانيبييف، وزير الزراعة في قيرغيزستان، وسعادة مارات شارشيكيف، رئيس غرفة تجارة وصناعة قيرغيزستان، وحسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي وعددٌ من رجال الأعمال من الجانبين.
وخلال كلمته الافتتاحية في المنتدى، قال حسن الهاشمي إن تجارة دبي غير النفطية مع قيرغيزستان في العام 2020 بلغت 817 مليون دولار أمريكي، حيث تمتلك دبي روابط تجارية متينة مع قيرغيزستان التي تعتبر بوابة لتجارة الإمارة مع منطقة وسط آسيا.
ولفت الهاشمي إلى أهمية دبي كمركز تجاري رئيسي للشركات القيرغيزستانية الراغبة بالتوسع في أسواق المنطقة، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون المشترك بين الجانبين في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والبنية التحتية والتجارة.
وأكد الهاشمي على المزايا التنافسية لدبي التي توفرها للمستثمرين من كافة أنحاء العالم ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وسهولة ممارسة الأعمال، والمناطق الحرة الجاذبة للاستثمارات ومزايا الإقامة والتملك الكامل للأعمال.
وأوضح الهاشمي إن إكسبو 2020 دبي يمثل فرصة مثالية لتعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية مع الأسواق الخارجية، داعياً الشركات القيرغيزستانية إلى الاستفادة من الحدث الأهم في العالمي لنسج شبكة علاقات استراتيجية مع الشركات العاملة في دبي من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي.
#بياناتحكومية
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للمحررين:
تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 1965وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وتقوم رسالتها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمال وترويج دبي كمركز تجاري عالمي.
وتوفر غرفة تجارة وصناعة دبي منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير العالمية. وتعتبر الغرفة من رواد مقدمي الخدمات الذكية حيث بلغت نسبة التحول الذكي في خدماتها الأساسية 98%، ويمكن الاستفادة من خدماتها الذكية عبر استخدام التطبيق الذكي للغرفة أو زيارة الموقع الإلكتروني
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