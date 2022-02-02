نظمت ورشة تدريبية افتراضية لنقل تجربة إمارة دبي في استشراف المستقبل في عمل غرف التجارة

أكثر من 100 ممثلاً لغرف التجارة اللاتينية والكاريبية والأمريكية الناطقة باللغة الأسبانية اطلع من غرفة تجارة دبي على الدليل الإرشادي لتطبيق النظام المبتكر

بوعميم: النظام مرجعٌ موثوق لتسريع انتقال غرف التجارة التقليدية إلى غرف قادرة على صناعة واستشراف المستقبل وتلبية متطلبات أعضائها والقطاع الخاص

بوعميم: النظام يطلق رحلة غرف التجارة إلى المستقبل، ويساعدها في الإيفاء بالتزاماتها تجاه خدمة أعضائها ومتطلباتهم في العصر الرقمي الجديد

الورشة التدريبية نظمت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة بوغوتا الكولومبية و"نظام تحول غرف التجارة" تم ترجمته للغة الأسبانية لتسهيل اعتمادة من الغرف المشاركة بالورشة

دبي _ نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة بوغوتا الكولومبية ورشة عمل تدريبية افتراضية استعرضت فيها غرفة تجارة دبي "نظام تحول غرف التجارة" الذي أطلقته خلال المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية الذي استضافته دبي أواخر العام الماضي، وهو النظام الذي يستهدف إصلاح غرف التجارة وتمكينها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية حسب الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة لأعضائها.

وعرضت غرفة تجارة دبي هذا النظام المتطور أمام أكثر من 100 ممثلاً لغرف التجارة في أمريكا اللاتينية، وغرف التجارة اللاتينية والكاريبية الناطقة باللغة الأسبانية" أيكو"، وغرفة تجارة شمال كارولينا الأمريكية، حيث قامت الغرفة بشرح آلية تطبيق النظام باستخدام الدليل الإرشادي الذي طورته مع النظام، والذي يتضمن إرشادات وتوجيهات لللإدارة العليا لغرف التجارة تساعدها على تسهيل اعتماد النظام في خططها واستراتيجياتها المستقبلية.

وقامت غرفة تجارة وصناعة بوغوتا بترجمة النظام والدليل الإرشادي إلى اللغة الإسبانية، ونظمت الورشة التدريبية بالتعاون مع غرفة تجارة دبي لتسريع اعتماد النظام ضمن غرف التجارة الناطقة باللغة الإسبانية، نظراً لفوائده العديدة على الدور المستقبلي لغرف التجارة.

ويعتبر نظام تحول غرف التجارة" الذي كشفت عنه غرفة تجارة دبي، أول نظام عالمي مبتكر يغير أنماط عمل غرف التجارة التقليدية، ويجعلها أكثر قدرة على مواءمة توقعات أعضائها ومجتمعات الأعمال مع المتغيرات والتحديات العالمية في المشهد الاقتصاد العالمي.

ويوفر النظام الذي لاقى استحسان غرف التجارة العالمية، واعتمدته العديد منها بانتظار استعراض هذه التجارب في المؤتمر المقبل لغرف التجارة العالمي في جنيف، حلولاً واقعية تمكن غرف التجارة من مواكبة المتغيرات والاستعداد للمستقبل.

ويشكل النظام الذي حمل اسم "نظام تحول غرف التجارة"، أول نظام عالمي متطور تضعه غرفة تجارة في العالم، يقوم على أساس استشراف غرف التجارة للتحديات، وابتكار الحلول الملائمة وتسريع اعتماد الغرف على الابتكار والتقنيات الرقمية، حيث تمت تجربة النظام من قبل غرفة تجارة دبي على مدى عام، بعد ان تم تأسيس فريق عمل متخصص بقيادة سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي ورئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي ورئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة إن "نظام تحول غرف التجارة" يرتكز على تجارب وخبرات عملية، ويعتبر دليلاً متكاملاً وشاملاً ومرناً للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، ومرجعاً موثوقاً لتسريع انتقال غرف التجارة التقليدية إلى غرف قادرة على صناعة واستشراف المستقبل، وتلبية متطلبات أعضائها والقطاع الخاص."

ولفت سعادته إلى أن هذا النظام ينقل تجربة إمارة دبي في استشراف المستقبل، ويعتبر ثمرة جهود وتعاون استمر قرابة العام بين مختلف غرف التجارة لوضع حلولٍ مبتكرة، تكون منطلقاً لرحلة غرف التجارة إلى المستقبل في الإيفاء بالتزاماتها تجاه خدمة أعضائها ومتطلباتهم في العصر الرقمي الجديد، مؤكداً التزام غرفة تجارة دبي بتوفير كل الدعم لغرف التجارة العالمية في اعتماد نماذج متطورة لعملها المستقبلي.

وشهدت الورشة كذلك مشاركة سعادة نيكولاس أوريبي رويدا، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة بوغوتا، في حين استعرضت ناتاليا سيشيفا، مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة دبي أمام المشاركين في الورشة التدريبية "نظام تحول غرف التجارة" والمنهجيات التي تم اتباعها، مقدمةً شرحاً مستفيضاً ووافياً حول الدليل الإرشادي للنظام وكيفية تبنيه واعتماده.

ويتضمن النظام دليل عمل إرشادي يوضح بشكل مفصل خارطة طريق لتطبيق النظام، ويقدم معرفة عملية وأدوات ودراسات حالة توجه غرف التجارة نحو سبل إدخال إطار عمل النظام بنجاح وكفاءة عالية ضمن أعمالها. ويعتبر الدليل مصدراً مفيداً لقادة غرف التجارة وممثليها الراغبين بالتعرف على أبرز المزايا التي يقدمها تبني هذا النظام، علاوة على المشورة العملية حول سبل التصدي للتحديات المشتركة.

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