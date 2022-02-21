بحثت مع وفد من غرفة عجمان تبادل الخبرات والمعارف في مجال خدمة العملاء

دبي : استعرضت غرفة تجارة دبي أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجال خدمة المتعاملين، وتعزيز سعادتهم وتسهيل معاملاتهم، وذلك خلال زيارة قام بها مؤخراً وفد من غرفة تجارة وصناعة عجمان إلى مقر غرفة تجارة دبي الرئيسي في ديرة للإطلاع على الممارسات المعتمدة من قبل غرفة تجارة دبي والتي أثمرت مؤخراً على حصول الغرفة على المركز الأول في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي 2021.

وكان في استقبال الوفد الزائر عبدالله أحمد الذيب، مدير إدارة العضوية والتوثيق التجاري في غرفة دبي يرافقه سعيد الحارثي، مدير أول معايير تقديم الخدمة وعدد من موظفي الإدارة، في حين ترأس الوفد الزائر عبدالله عمر المرزوقي، مدير تنفيذي قطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية يرافقه محمد خليفة المهيري، مدير مركز الاتصال وإسعاد المتعاملين وعدد من موظفي الغرفة.

وأشار الذيب خلال حديثه مع الوفد الزائر إلى إن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمة المتعاملين يتطلب منظومة عمل رقمية توفر أرقى معايير الخدمات للمتعاملين، مما يسهل على العملاء إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر، ويوفر عليهم الوقت والجهد، ويسرع لهم ممارسة أعمالهم، لافتاً إلى ان غرفة تجارة دبي استثمرت بتطوير بنية تحتية رقمية حديثة، ووفرت كل خدماتها الأساسية إلكترونياً، وأنجزت أكثر من 700,000 معاملة رقمية في العام الماضي، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في توفير كل الخدمات للمتعاملين بسرعة قياسية.

ولفت مدير إدارة العضوية والتوثيق التجاري في غرفة دبي إلى حرص الغرفة على تقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال المحلي بما ينعكس إيجاباً على تطوير علاقاتهم التجارية مع دبي، ويعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار من مختلف أنحاء العالم.

واعتبر الذيب إن تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات يعتبر ركيزة أساسية من ركائز العمل المشترك بين مختلف الجهات على مستوى الدولة، مؤكداً إن التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عجمان مستمر وقائم من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

وأشاد الوفد الزائر بمستوى الخدمات التي توفرها غرفة تجارة دبي، وتحقيقها لإنجاز استثنائي بالفوز بالمركز الأول في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي للعام 2021، معتبراً أن الخبرات التي راكمتها غرفة تجارة دبي تعتبر قيمة مضافة لمجتمع الأعمال في الدولة.

وتمتلك غرفة تجارة دبي منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية تصل إلى أكثر من 50 خدمة إلكترونية وذكية، والتي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

غرف دبي هي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح تدعم رؤية إمارة دبي في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وتوفر سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة غرفة دبي، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

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