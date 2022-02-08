خلال ورشة عمل نظمتها في مقرها بالتعاون مع مكتب "إنس" وبحضور 73 مشاركاً

دبي _ في إطار الجهود المستمرة لاطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر، نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً في مقرها بالتعاون مع مكتب "إنس" ورشة عمل بعنوان "الشيكات المرتجعة: آخـــــــرالتطورات"، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 73 مشاركاً.

وحضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة تجارة دبي وممارسو المهنة القانونية ومستشارون وأخصائيو عقود ومستثمرون ومدراء وأصحاب الشركات، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين على أحدث المستجدات والتطورات التشريعية المتعلقة بالشيكات المرتجعة في دولة الإمارات، إذ سلطت الورشة الضوء على التعديلات التي تم إجراؤها على قانون المعاملات التجارية بما في ذلك إلغاء تجريم الشيكات المرتجعة، وآليات تحصيل الديون المتاحة داخل وخارج نظام المحاكم في الدولة.

وأدار الورشة كل من ريتا السمعاني جانسن، شريك في مكتب "إنس" ، ومونيكا همفريز-ديفيز، محام أول في مكتب "إنس"، حيث شاركتا الحضور أبرز المستجدات والتطورات الخاصة بإلغاء تجريم الشيكات المرتجعة، واستثناءات وعقوبات الشيكات المرتجعة، وأبرز طرق التقاضي واسترداد الديون في دولة الإمارات، وكيفية تقليل مخاطر عدم السداد، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالآلية التجارية المتقدمة لضمان الاستقرار التجاري.

وأكدت جهاد كاظم، نائب رئيس- الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي أن الغرفة تحرص بإستمرار على إطلاع أعضائها ومجتمع الأعمال في دبي على آخر التحديثات والتعديلات التي تم إجراؤها على القوانين الحالية في الدولة المتعلقة بقطاعات الأعمال المختلفة، وذلك لضمان سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.

ووصفت كاظم هذه الورشة بأنها منصة مثالية لإعطاء لمحة عامة عن آخر التطورات في قانون المعاملات التجارية الاتحادي في الدولة والذي بدأ العمل له اعتباراً من 2 يناير 2022، بما في ذلك إلغاء تجريم الشيكات المرتجعة وآليات تحصيل الديون المتاحة داخل وخارج نظام المحاكم.

وبدورها أشادت ريتا السمعاني جانسن بأهمية تنظيم هذه الورشة كونها أثارت اهتماماً كبيراً بين مجتمع الأعمال في دبي، مشيرةً كذلك إلى أن المشاركين اكتسبوا معرفة عملية حول كيفية التعامل مع الشيكات المرتجعة في الوقت الحالي في محاكم دولة الإمارات، بالإضافة إلى كيفية تمكين الشركات من تقليل مخاطر عدم السداد.

وتنظم غرفة تجارة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

غرف دبي هي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح تدعم رؤية إمارة دبي في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وتوفر سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة غرفة دبي، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

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