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دبي: اطلع وفد من غرفة تجارة دبي ترأسه عمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي على الخدمات الإلكترونية والرقمية المتميزة التي تقدمها منصة "إي سي في في ECVV.ae"، الشركة الصينية الرائدة في سلسلة إمداد وتوزيع المنتجات الصناعية وخصوصاً في بيع منتجات الصيانة والتصليح والتشغيل، والتي افتتحت فروعها في دبي منذ العام 2018 بدعم من مكتب غرفة تجارة دبي في شنزن الصينية، في إطار الجهود لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية إلى الإمارة.
وقد زار الوفد فروع الشركة في دبي، مثنياً على جهود الشركة في التوسع بالأسواق الخارجية انطلاقاً من دبي، حيث يبلغ عدد المشترين عبر المنصة الرقمية للشركة أكثر من 20,000 مشتري من الإمارات، و36,000 مشتري من دول مجلس التعاون الخليجي.
#بياناتحكومية
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للمحررين:
غرف دبي هي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح تدعم رؤية إمارة دبي في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وتوفر سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة غرفة دبي، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.
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