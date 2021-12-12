منطقة غراوبوندن السويسرية هي الهدية التي تستمر في العطاء مع تجربة فاخرة ومليئة بالأنشطة الترفيهية في انتظار أولئك الذين يزورون موسم الأعياد هذا

تظل الحدود مفتوحة لجميع المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنتظر الجبال المغطاة بالثلوج والقرى الجبلية الهادئة والمنتجعات الفاخرة من فئة الخمس نجوم وأماكن تناول الطعام ذات المستوى العالمي زوار دول مجلس التعاون الخليجي في غراوبوندن، الكانتون الأكبر في سويسرا في موسم الأعياد هذا.

تسلط المنطقة الضوء على مجموعة من العطلات الفاخرة التي تستهدف مسافري دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في الاستمتاع بموسم عطلة أكثر استرخاءً، حيث سيتم التعامل مع الزوار بمجموعة مختارة من أماكن الإقامة الفاخرة والحمامات الحرارية المريحة والمطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان، مما يجعلها ملاذًا مثاليًا لمن يبحثون عن الثلج والصفاء والعزلة في موسم العطلات هذا.

وبهذه المناسبة، قالت تامارا لوفيل، رئيسة تطوير الأعمال لسياحة غراوبوندن (?يزيت غراوبوندن): "موسم الأعياد هو حقًا أروع وقت في السنة في غراوبوندن، وبعد عامين مضطربين نتيجة تفشي الجائحة يسعدنا أن نرحب بعودة الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الذين أظهروا ولاءً لا يُصدق للمنطقة قبل تفشي الجائحة ثم مرة أخرى عندما تم إعادة فتح الحدود، لذا نريد أن نوفر لهم قضاء عطلة استثنائية على مستوى عالمي مما يجعل هذه المنطقة وجهة رائعة لقضاء أجمل العطلات".

وأضافت لوفيل قائلة: "تشتهر منطقتنا ببعض من أفضل الفنادق والمنتجعات وأماكن تناول الطعام التي لا تنسى وبعض أفضل تجارب الصحة والرفاهية في أي مكان في العالم، وهو شيء نحرص على مشاركته مع بقية العالم."

توفير الراحة والاسترخاء

تشتهر المياه الحرارية في غراوبوندن عالميًا بالحفاظ على صحة الجسم والعقل والروح، حيث تؤدي المعادن الخاصة ودرجة حرارة الماء التي تبلغ 36.5 درجة مئوية إلى ظهور علامات استشفاء عديدة داخل الجسم.

الأماكن التي يجب عليك زيارتها:

ينتظرك عالم كامل من المياه الحرارية في منتجع جراند ريزورت باد راجاز، الذي يوفر عرضاً صحياً حصرياً في انتظارك من سبا هيلينا التاريخي إلى السبا الرياضي الحديث، وسبا فاميلي العائلي إلى حمام سباحة جاردن المطل على الجبال، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن لنزلاء الفندق الوصول إلى منطقة الاستحمام بأكملها في سبا تامينا ثيرمي الحراري، بما في ذلك منطقة Kneipp المصنوعة من الحجر الطبيعي الثمين.

لا يعد الحمام الحراري العام واحدًا من أكثر الحمامات التقليدية والأكثر شهرة في سويسرا وتحفة معمارية فحسب، ولكنه يوفر أيضًا مجموعة متنوعة من حمامات السباحة الداخلية والخارجية التي تزيد مساحتها عن 7300 متر مربع.

تُعد فالس محجة للناس من كل أنحاء العالم، تتمثّل أفضل طريقة للانغماس في مياهها المعجزة في سبا 7132 ثيرمي، حيث يقصدها المهندسون المعماريون وعشاق الهندسة المعمارية من جميع أنحاء العالم لمشاهدة الحمامات الحرارية المصنوعة من 60 ألف لوح من ألواح الكوارتز الخاص بفالس عندما تُمنح حالة التراث المحمي عند اكتمالها، فإن المياه الغنية بالمعادن التي تخرج من نبع القديس بطرس تضمن تجربة استرخاء عميقة من خلال سبع غرف علاجية وغرفة تدليك مائي وثلاث غرف استرخاء تنتظر زوار هذا المعبد الصحي.

يقدم فندق بيليفيدير عالمًا صحيًا داخل المنتجع الواقع في بلدة سكول، حيث يمكن للزوار الدخول إلى حمام بوغن إنجيادينا، حيث سيجدون أكثر من 13000 متر مربع من المياه المعدنية الصحية، بما في ذلك ست حمامات سباحة داخلية وخارجية وحمام مياه مالحة، وحمام بخار ومنطقة علاقات.

احتفال ومرح بلا حدود

اعتبارًا من يوم 4 ديسمبر، سيتم تحويل التراس في فندق 7132 إلى قرية عيد الميلاد ذات الأجواء المميزة التي تتميز بشاليه خشبي وجندول فوندو. مجموعة من المشروبات الساخنة، فوندو الجبن من فالس آند جاستاد المشهور عالميًا، بالإضافة إلى مجموعة من أغاني الكريسماس لإضفاء روح الاحتفال على الجميع.

في يوم عيد الميلاد، ستركز شرفة فندق 7132 على الهدوء، حيث سيتم تدليل الضيوف بمجموعة من الأطعمة والمشروبات أثناء الاستمتاع بمرح موسم الأعياد في المناطق المحيطة الرائعة لجبال الألب.

في منتجع جراند ريزورت باد راجاز، سيكون في متناول اليد لتدليل الجسد والروح والذوق، حيث ستتاح للضيوف فرصة الاستمتاع بوجبات احتفالية رائعة وعروض طهي خاصة بينما يقضي ليلة عيد الميلاد في غناء أغاني عيد الميلاد التقليدية. إذا كانت هناك حاجة إلى الراحة من جميع الاحتفالات، فإن المنتجع الصحي الحراري يوفر الملاذ المثالي لأولئك الذين يتطلعون إلى تجربة شيء أكثر ميولاً إلى المغامرة، حيث يمكن للمنتجع تنظيم رحلات الهليكوبتر أو المشي بالأحذية الثلجية أو ركوب عربة أو جولة تزلج بالكلاب.

كما تمتلك الشركة في مجموعة فنادق بيليفيدير ثلاثة فنادق في قلب بلدة سكول، حيث تحتل المأكولات والمشروبات مركز الصدارة، كما سيقوم الشيف بيتر رامسباخر وفريقه بإعداد قوائم طعام احتفالية لذيذة مع مكونات حصرية من المنتجين الإقليميين والسويسريين، حيث يستمتع الضيوف بالأطباق الجميلة في أجواء القاعات المزينة بشكل احتفالي.

باقات العروض

عرض فندق بيليفيدير الحصري المميز (ابتداءً من 3،300 درهم إماراتي للفرد)

تشمل الباقة على:

إقامة لمدة 4 ليالي

ترحيب فاتح للشهية

بوفيه إفطار ذواقة من منتجات جبال الألب يوميًا مع المنتجات الإقليمية

3 وجبات عشاء في فندق بيليفيدير

وجبة عشاء واحدة في جوارادافال أو نام تاي

5 أيام دخول للتزلج والحمام

50 دقيقة علاج صحي في سبا فيتا نوفا على جبال الألب يليها حمام "في بحيرة بلو ماونتن"

دخول يومي غير محدود لحمام بوغن إنجيادينا، أيضًا في يوم الوصول والمغادرة

يشمل السعر تذكرة تزلج لمنطقة موتا نالونس للتزلج أو مسارات التنزه الشتوية

حافلات رياضية

تخفيض بنسبة 50? على جميع خطوط السكك الحديدية الجبلية في أعالي إنجادين وسامناون.

فندق 7132 (ابتداءً من 3500 درهم لشخصين)

تشمل الباقة على:

إقامة 3 ليالي بسعر ليلتين في غرفة من اختيارك في فندق 7132

7132 وينتر وندرلاند شامل المشروبات والوجبات الخفيفة في 24 أو 25 ديسمبر 2021

وجبة فطور في 7132

دخول مجاني إلى الحمامات الحرارية 7132 (بما في ذلك الاستحمام ليلا في أيام محددة)

هذا العرض صالح للقادمين يومي 22 و23 ديسمبر 2021

منتجع جراند ريزورت باد راجاز (ابتداءً من 3،590 درهم إماراتي للفرد)

تشمل الباقة على:

3 ليالي شاملة الإفطار

زيارة واحدة إلى ساونا الأشعة تحت الحمراء لمدة 15 دقيقة

الوصول إلى المنتجع الصحي الحراري بالإضافة إلى الدخول إلى سبا تامينا ثيرمي الحراري.

كيفية الوصول الى غراوبوندن

إن السفر إلى غراوبوندن من دول مجلس التعاون الخليجي سهل للغاية، حيث تقوم طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران برحلات جوية بمعدل 38 مرة في الأسبوع إلى زيورخ أو ميلان، وهناك خطوط نقل ممتازة عبر الطرق أو السكك الحديدية من جنيف وميونيخ أيضًا.

تعتبر منطقة غراوبوندن أيضًا مألوفة وقريبة جدًا لثقافة الشرق الأوسط، وتوفر معظم المطاعم خيارات قائمة الطعام الحلال، كما أن العديد من الفنادق بها طاقم عمل يتحدث اللغة العربية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لسياحة غراوبوندن (?يزيت غراوبوندن) من خلال الرابط التالي: https://www.visitgraubunden.com/ar/

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نبذة عن غراوبوندن:

منطقة غراوبوندن هي أكبر كانتون في شرق سويسرا وتشتهر بمناظرها الخلابة لجبال الألب والرياضات الشتوية. وتعد مدينة سانت موريتز كمدينة راقية مليئة بالمنتجعات الفاخرة كما أنها استضافت الألعاب الأولمبية الشتوية في عامي 1928 و1948، وتوفر مسارات للتزلج وحلبة للتزلج على الجليد في الهواء الطلق والقفز على الجليد. وتشتهر دافوس، موطن المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي، بالتزلج والمشي لمسافات طويلة. يحتوي وادي إنجادين على منازل تقليدية مطلية باللون الأبيض ومزينة بأعمال الجبس بتقنية سغرافيتو.

نبذة عن سياحة غراوبوندن (?يزيت غراوبوندن):

تعتبر رحلات القطارات عبر جبال الألب في وادي الراين من بين أروع رحلات القطارات في العالم. بالإضافة إلى ذلك، فيوجد هناك فن الطهي الرائع الحاصل على نجمة ميشلان والفنادق الفاخرة ومراكز التسوق ومن الممكن أيضًا زيارة أربعة بلدان مختلفة في يوم واحد هي: سويسرا وليختنشتاين والنمسا وإيطاليا.

تعد غراوبويندن أيضًا موطنًا لأطول مسار للتزحلق في سويسرا، والذي يبلغ طوله أكثر من ثلاث كيلومترات. ويعد منتجع قرية فالس موطنًا للحمامات الحرارية التي تم بناؤها من حجر يبلغ عمره 300 مليون عام، ويشتهر الريف حول فليمس ولاكس ببحيراته الصافية، كما أن بلدة ماينفيلد الصغيرة هي مسقط رأس بطلة رواية الأطفال الكلاسيكية "هايدي".

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أُسيد كالو

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