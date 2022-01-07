رأس الخيمة: أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة خيار الترخيص المزدوج والذي يسمح للشركات العاملة في المناطق الحرة بالعمل في السوق المحلي خارج نطاق المنطقة الحرة التي تتواجد مقراتها فيها.

يتيح الترخيص المزدوج للشركات توزيع منتجاتها وتوفير خدماتها ضمن حدود المنطقة الحرة وخارجها عن طريق استخراج رخصة كيان منطقة حرة صادرة من راكز ورخصة "فرع كيان منطقة حرة" صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، حيث توفر للشركات فرصاً أوسع لممارسة الأعمال التجارية وتوسيع نطاق حضورها في السوق؛ والسماح لها بالمشاركة في مناقصات المؤسسات الحكومية.

ومن جانبه صرّح رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز عن مدى حرص راكز على توفير أنسب الحلول لعملائها، حيث يلعب إطلاق خيار الترخيص المزدوج دوراً في إتاحة مزايا كيانات المنطقة الحرة والكيانات المحلية مجتمعة دون الحاجة إلى تأسيس شركة إضافية، مما يتيح خلق المزيد من الفرص لاكتشاف آفاق جديدة وفتح المجال أمام الشركات للوصول إلى شريحة أكبر من أسواقهم المستهدفة بشكل مستدام على غير المتعارف عليه سابقاً. وأضاف جلاد بأن التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة في هذا الأمر يُمثل ثمرة جهود المبادرات المشتركة والتي ترمي إلى دفع عجلة تنمية اقتصاد إمارة رأس الخيمة المزدهر نحو الأمام.

كما عبّر الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن بالغ سروره بالتعاون مع راكز في مختلف المبادرات التي تصب في مصلحة المستثمرين العالميين الذين يتخذون من إمارة رأس الخيمة مقراً لأعمالهم. وأعرب النقبي عن أمله في مواصلة الدائرة العمل مع راكز للارتقاء بالمشهد الاستثماري الذي تضمه إمارة رأس الخيمة ولجعله أكثر رحابة وديناميكية مما هو عليه اليوم.

تواصل راكز ابتكارها للمزيد من المنتجات والخدمات التي تهدف إلى إثراء تجربة عملائها وتعزيز تنافسيتها في السوق لاثبات جدارتها كمركز جذب عالمي للاستثمارات ولترويج إمارة رأس الخيمة كوجهة مثالية للعمل والعيش والترفيه.

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 15000 شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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