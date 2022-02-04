استهدفت منصة علاء الدين.لايف متعددة القطاعات؛عند انطلاقتها الأولي، قطاع مستهلكي خدمات المحمول - أكبر شريحة في دولة الإمارات.

استرداد ما قيمته 100% على باقات خدمات الهاتف المتحرك والانترنت والتلفزيون المنزلي والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها في دولة الإماارت.

الاسترداد على شكل خصومات حصرية من متجر المكافآت" Rewards store " الذي يضم شبكة متنوعة من المنتجات الإلكترونية

دبي: تعمل شركة علاء الدين .لايف" Aladdin.life – الشركة الناشئة في في دولة الإمارات، على توسيع مكانتها الحالية عبر الإنترنت لخدمات الهاتف المحمول وخدمة البيانات السريعة لتشمل خدمات التسوق الذكي لأكثر من قطاع عبر سلسلة الكتل (تقنية البلوك تشين)؛ حيث يتيح للمستهلكين فرصة استرداد 100 % من قيمة المشتريات على شكل خصومات لدى متجر المكافآت"عبر الإنترنت التابع لمنصة علاء الدين. منذ انطلاقتها الأولي، تسعى منصة علاء الدين السحرية" Aladdin Magic" الجديدة إلى استهداف قطاع التجزئة الخاص بخدمات الهاتف المحمول للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين في دولة الإمارات ودعمهم من خلال تقديم قيمة استثنائية، حيث سيتم قريباً تمديد القيمة المستردة بنسبة 100% لكلٍ من المتسوقين عبر الإنترنت وغير المتصلين بالانترنت إلى قطاعات متعددة من خلال الشراكات مع العلامات التجارية وتجار التجزئة، عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت.

وتعليقاً على هذه المبادرة؛ صرح شوبرا داس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة علاء الدين؛ قائلاً : "ستوفر منصتنا السحرية" Magic platform" تجارب نوعية واستثنائية في عصر التسوق الذكي، حيث يتم دعم مشتريات المستهلكين بمكافآت وحوافز من العلامات التجارية الرائدة وكبار تجار التجزئة بطريقة مبسطة ومناسبة للمتطلبات الشخصية. يشهد العالم، حاليا، الكثير من الخصومات والعروض التي يقدمها عدد لا يحصى من تجار التجزئة؛ وهو أمر يضع المستهليكن في حيرة كبيرة، ولمعالجة هذه التعقيدات في تجربة الشراء، نحن باشرنا بإطلاق منصة متطورة للترويج لدورة شراء تتسم بالسلاسة ومجزية للجميع: المستهلكين وتجار التجزئة والعلامات التجارية."

يحصل العملاء على خصم درهم واحد من متجر المكافآت التابع لمنصة علاء الدين مقابل كل درهم ينفقونه على منتجات وخدمات الاتصال من منصة علاء الدين أو شركائهم من شركات الاتصالات. وتشمل المنتجات والخدمات: خطوط الهاتف المحمول وحزم البيانات وباقات مشغلي الاتصالات واعادة شحن بطاقات الهاتف المحمول المدفوعة مسبقًا وأيضاً على الأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية التي يمكن ارتداؤها وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.

علاوة على ذلك،؛ يمكن لمستخدمي الهاتف المتحرك والانترنت المنزلي الحاليين التابعين لمزودي خدمات الاتصال في دولة الإمارات الاشتراك واسترداد قيمة انفاقهم .

ويتم استرداد القيمة الكاملة على شكل عملة مكافآت علاء الدين النقدية" Aladdin Reward Coins " والتي يمكن تداولها للحصول على خصومات عند التسوق لدى متجر المكافآت الخاص بنا. يحصل العملاء على عملة نقدية واحدة كمكافأة من علاء الدين مقابل كل درهم يتم انفاقه عبر منصة علاء الدين "Aladdin.Life " أو شبكة شركائها من شركات الاتصالات. أما بالنسبة لخطط الهاتف المتحرك والبيانات الشهرية، فيتم اضافة العملات تلقائيًا كل شهر للعملاء النشطين طوال مدة عقدهم مع مشغلي الاتصالات في دولة الإمارات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استبدال عملات مكافآت علاء الدين النقدية " Aladdin Reward Coins " بخصومات لدى متجر مكافآت علاء الدين" Aladdin Reward " الذي يضم حاليًا شبكة متنوعة من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية من مئات العلامات التجارية وتجار التجزئة. وعلى عكس برامج الولاء الأخرى؛ ,يتم تحويل 100 نقطة ولاء عادةً إلى 1 درهم إماراتي عند الاسترداد؛ وهنا، تمنح منصة علاء الدين خصمًا بقيمة 1 درهم إماراتي على كل مكافآة نقدية، وبالتالي فإن المكافآت النقدية تقدم ما يصل إلى 100 ضعف قيمة برامج المكافآت الأخرى في السوق.

وستعمل منصة علاء الدين على توسيع فرص كسب المكافآت النقدية والاسترداد لتشمل قطاعات متعددة بما في ذلك المأكولات والمطاعم والأزياء واللياقة البدنية والصحة والسفر والسياحة والترفيه والخدمات المالية .

وستستقطب منصة علاء الدين السحرية " Aladdin Magic " بشكل خاص العلامات التجارية والشركات الناشئة وتجار التجزئة الذين يرغبون في الدخول إلى التجارة الإلكترونية عن طريق خدمة المستهلك المباشر " Direct2Consumer ".

ويستطيع كافة بائعي التجزئة الحاليين للاتصالات في دولة الإمارات أن يصبحوا أعضاءً في شبكة الشركاء وأن يوسعوا فائدة استرداد القيمة بنسبة 100% لعملائهم.

وأضاف شوبرا داس:" مع دخول منصة علاء الدين السحرية" Aladdin Magic " في التسوق والمكافآت لخدمات الهاتف المحمول، أصبحت المكافآت ذات القيمة المستردة تصل إلى 100%؛ وهو أول برنامج من نوعه في العالم مصمم لزيادة ثقة العملاء والقدرة على تحمل التكاليف والإنفاق في قطاع الاتصالات، مع إمكانية تعزيز إيرادات مشغل الاتصالات وربحيته وطاقاته الاستثمارية ."

وقد أطلقت منصة علاء الدين " Aladdin.life " سوقها على الإنترنت لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات؛ واستقطبت مليون ازئر أثناء في الفترة التجريبية خلال الأشهر السبعة الماضية .

وتشير الأبحاث العالمية إلى أن عدم الوضوح في باقات الشراء وانخفاض الثقة في باقات الأسعار الحالية والفواتير هي من المعوقات الرئيسية التي يواجهها العملاء في قطاع الهواتف المحمولة الذي تصل قيمته إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي، والذي يضم خمسة مليارات مستخدم. من ناحية أخرى، يكافح مشغلو الاتصالات في جميع أنحاء العالم النمو الهائل في استهلاك بيانات المستهلك دون زيادة إنفاق العملاء، مما يقلل من القدرة الاستثمارية لتحديث البنية التحتية للشبكة بشكل مستمر وزيادة السعة. وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، ستصل الفجوة الاستثمارية العالمية في البنية التحتية الرقمية إلى 251 مليار دولار أمريكي في العام 2025 و456 مليار دولار أمريكي في العام 2030.

#بياناتشركات

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انطلقت منصة علاء الدين "Aladdin.life " في العام 2020 كشركة رقمية ناشئة تهدف إلى معالجة القضايا والاحتياجات الحالية لعملاء الاتصالات وسلوكياتهم الناشئة. باعتبارها أكبر سوق على الإنترنت لخدمات الهاتف المحمول والنطاق العريض في دولة الإمارات، يمكن للعملاء بسهولة اكتشاف المنتجات وخطط الأسعار ومقارنتها واختيارها من جميع مشغلي الاتصالات في الإمارات العربية عبر منصة علاء الدينAladdin.life. يتم توفير خدمة التوصيل إلى المنازل وخيارات الاستلام من المتجر. واستقطبت منصة علاء الدين أكثر من مليون زائر خلال الأشهر السبعة الماضية في دولة الإمارات. جدير بالذكر أن علاء الدين تخطط إلى التوسع في مصر والمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام 2022.

وتأسست منصة علاء الدين في البعام 2019 من قبل شوبرا داس، المؤسس والرئيس التنفيذي وجانبات سينغ راجبوت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا.

شوبرا داس: خريج كلية هارفارد للأعمال ومدير تنفيذي كبير سابق في مجالات الاتصالات والرقمنة. وقد شغل عدة مناصب مثل CMO لمشغلي الاتصالات في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا.

جانبات سينغ راجبوت: أحد رواد الأعمال الناجحين في القطاع التقني، كما أنه مؤس مشاركً لشركة Infibeam ، إحدى شركات تكنولوجيا Marketplace الأولى في الهند والتي تم إدراجها بنجاح في كل من البورصة الوطنية (NSE) وبورصة بومباي (BSE) في عام 2016.

عثمان سلطان: يعرف عنه أنه عميد صناعة الاتصالات في المنطقة ، وهو رئيس مجلس إدارة منصة علاء الدين.

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