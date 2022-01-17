دبي، الإمارات العربية المتحدة : سجل قطاع العقارات في دبي توجهات تصاعدية غير مسبوقة خلال عام 2021، الأمر الذي أكده ارتفاع أسعار المبيعات ومعدلات الإيجار في المناطق السكنية المعروفة في دبي وفقاً لتقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي لعام 2021، والذي تزامن كذلك مع زيادة إجمالي عدد العقارات المعروضة على كلتا المنصتين بنسبة 75%.

أشارت البيانات المجمعة من بيوت ودوبيزل إلى أن أسعار العقارات المعروضة للبيع في دبي قد سجّلت ارتفاعات ملحوظة وصلت إلى 35% خلال عام 2021.

كانت داماك هيلز 2 وقرية جميرا الدائرية هي المناطق الأكثر بحثاً من قبل المشترين المحتملين الباحثين عن فلل وشقق بأسعار معقولة على التوالي. في حين فضل المستثمرون الباحثون عن عقارات فاخرة المناطق والمجمعات التي تمتاز بتوفير خدمات متكاملة مثل دبي مارينا ووسط مدينة دبي للشقق، والمرابع العربية ودبي هيلز استيت للفلل.

سجلت كل من قرية جميرا الدائرية، والنهدة، وبر دبي، بالإضافة إلى واحة دبي للسيليكون، وديرة انخفاضات تراوحت بين 1% إلى 12% في متوسط إيجار الشقق ذات الأسعار المتوسطة وفقاً لبيانات بيوت ودوبيزل، باستثناء شقق الاستوديو في منطقة النهدة. في حين شهدت الشقق الفاخرة في العديد من المناطق المعروفة زيادات ملموسة في قيم الإيجار وصلت إلى 26%. ومن ناحية أخرى، ارتفعت إيجارات الفلل ذات الأسعار المتوسطة بنسبة وصلت إلى 21% خلال عام 2021، بينما سجلت إيجارات الفلل الفاخرة ارتفاعات قدرت بنسبة تبلغ 41%.

تركز بحث المستأجرين الباحثين عن الشقق بأسعار متوسطة على مناطق قرية جميرا الدائرية والنهدة، بينما فضل المستأجرون الباحثون عن الفلل بأسعار متوسطة المناطق مثل مردف وداماك هيلز 2. وتوجه المستأجرون الباحثون عن الشقق الفاخرة نحو مناطق دبي مارينا ووسط مدينة دبي، في حين ظلت جميرا والبرشاء الخيارين المفضلين لاستئجار الفلل الفاخرة.

وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل 19,996 معاملة عقارية بقيمة وصلت إلى 32.9 مليار درهم إماراتي خلال عام 2021. ويُعزى ذلك إلى قدرة السوق العقاري في دبي على استقطاب المستثمرين، وخاصة مع انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 والذي ساهم في تعزيز العديد من القطاعات الاقتصادية ورفع الطلب على العقارات السكنية.

أكدت دائرة الأراضي والأملاك كذلك تسجيل 602,714 عقد إيجاري في عام 2021، منها 315,222 عقد جديد.

إن التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، وحزم التحفيز الاقتصادي، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا كانت كلها عوامل ساهمت بشكل فعال على تعزيز جاذبية السوق العقاري، ودفع عجلة النمو وتعزيز تنافسيتها وبالتالي تسجيل ارتفاعات ملحوظة على الأسعار في معظم مناطق الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وصل عدد الاستثمارات الجديدة خلال 2021 إلى 72,207 استثمارات يملكها 52,415 مستثمراً، حيث نمت قيمة الاستثمارات المسجلة في الإمارة بنسبة 100% مقارنة بالعام 2020. كما تم الانتهاء من 35 مشروعًا عقارياً بقيمة تزيد على 11 مليار درهم إماراتي في عام 2021، ليثبت القطاع بذلك قدرته على تجاوز الأزمات، واستمرارية النمو في ظل مختلف الظروف والمستجدات، في ترجمة فعلية للمكانة الإقليمية والعالمية التي يتمتع بها السوق العقاري في دبي.

وتعليقاً على الاتجاهات، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ودوبيزل ورئيس مجموعة إيميرجنغ ماركتس بروبرتي: "كان عام 2021 حافلاً بالإنجازات، حيث واصل القطاع العقاري في دبي تأكيد مكانته كركيزة أساسية للنمو لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي، الأمر الذي تؤكده الارتفاعات القياسية في معاملات البيع والإيجار التي سجلتها الإمارة خلال العام الماضي، والتي تزامنت كذلك مع الزيادة في العقارات المعروضة على منصتي بيوت ودوبيزل بشكل كبير خلال الفترة ذاتها. وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد جذب قطاع العقارات في الإمارة أكثر من 38,000 مستثمر أجنبي من خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي وحده، مما يدل على الطلب المتزايد على عقارات دبي في الأسواق الخارجية، وذلك نظرا للعديد من العوامل في مقدمتها التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، وحزم التحفيز الاقتصادي المقدمة من حكومة دبي، إلى جانب انعقاد الحدث العالمي ’إكسبو 2020 دبي‘، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين."

بيع العقارات في دبي

الشقق:

ظلت الشقق الفاخرة المعروضة للبيع في دبي مارينا الأكثر طلباً ضمن فئتها من قبل المستثمرين المحتملين ومشتري العقارات.

شهدت دبي مارينا ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط ​​سعر القدم المربع للشقق الفاخرة بنسبة 11% ليصل بذلك إلى 1,298 درهم إماراتي في عام 2021، الأمر الذي يؤكد مدى جاذبية المنطقة التي تتمتع بالإطلالة البحرية المميزة، ولا سيما مع اقتراب الانتهاء من أعمال التطوير في منطقة دبي هاربور الجديدة.

أظهرت بيانات بيوت ودوبيزل للسوق العقاري في دبي أن مشتري الشقق الفاخرة فضلوا الأحياء الراقية الشهيرة مثل وسط مدينة دبي ونخلة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس، حيث ارتفع متوسط ​​سعر القدم المربع للشقق فيها بمعدلات تراوحت بين 13% إلى 27%. كما سجلت دبي هيلز استيت البعيدة عن وسط المدينة زيادة في أسعار الشقق الفاخرة بنسبة تخطت 9%.

شهدت أسعار الشقق ذات الأسعار المعقولة في دبي مساراً تصاعدياً بشكل عام خلال 2021.

حافظت أسعار الشقق في قرية جميرا الدائرية على استقرارها، حيث ظل متوسط سعر القدم المربع خلال عام 2021 دون تغيير نسبياً عند 834 درهماً إماراتياً.

كانت مناطق الخليج التجاري وأبراج بحيرات الجميرا وواحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية ضمن المناطق الأكثر استقطاباً للمشترين الباحثين عن شقق بأسعار معقولة. وسجلت هذه المناطق المرغوبة زيادات في متوسط ​​سعر البيع للقدم المربع تراوحت من 1% إلى 11%.

الفلل:

في عام 2021، ظلت المرابع العربية الوجهة الأكثر تفضيلاً من قبل المشترين المحتملين الباحثين عن الفلل الفاخرة.

بلغ متوسط ​​سعر البيع للقدم المربع للفلل في المرابع العربية 1,133 درهماً إماراتياً في عام 2021، بزيادة قدرت بنسبة 24% تقريباً مقارنة بعام 2020، الأمر الذي يعزى إلى زيادة الطلب على الفلل في المنطقة.

جذبت الفلل في دبي هيلز استيت المستثمرين والمشترين، حيث سجل متوسط ​​سعر القدم المربع زيادة بنسبة 21% ليصبح عند متوسط 1,257 درهم إماراتي.

كانت مناطق نخلة جميرا وذا فيلا والمرابع العربية 2 كذلك ضمن قائمة الأكثر طلباً من قبل المستثمرين الباحثين عن الفلل الفاخرة، مما أدى إلى رفع متوسط أسعار القدم المربع بنسب تراوحت بين 14% و35%. وسجلت منطقة نخلة جميرا أكبر زيادة في متوسط سعر القدم المربع ليبلغ 2,881 درهماً إماراتياً.

وفقاً للبيانات الصادرة عن موقعي بيوت ودوبيزل، ارتفعت أسعار البيع في مجمعات الفلل ذات الأسعار المعقولة بشكل عام خلال 2021.

سجلت داماك هيلز 2 (أكويا أكسجين) ارتفاع متوسط سعر بيع القدم المربع بنسبة 3% ليصل إلى ​​586 درهم إماراتي في عام 2021.

ارتفع متوسط سعر القدم المربع للفلل في المناطق البعيدة عن وسط المدينة مثل دبي لاند وقرية جميرا الدائرية بنسب تراوحت بين 11% إلى 13%.

حازت المشاريع المتكاملة الملائمة للأسر، مثل الينابيع وداماك هيلز على اهتمام شريحة واسعة من المستثمرين الباحثين عن الاستثمار في الفلل ذات الأسعار المعقولة خلال عام 2021، حيث شهدت كلتا المنطقتين ارتفاعاً في أسعار المبيعات بين 11% و25%، مع تسجيل أعلى زيادة للأسعار في الينابيع ليبلغ متوسط ​​سعر القدم المربع الآن 1,073 درهماً إماراتياً.

عوائد الإيجار في دبي

سجلت مدينة دبي الرياضية أعلى عائد على الاستثمار بنسبة 7.18% للشقق ذات الأسعار المعقولة.

واصلت دبي مارينا تقدين أفضل عائد على الاستثمار للشقق الفاخرة بمتوسط 5.64%.

سجلت الفلل ذات الأسعار المعقولة في قرية جميرا الدائرية عائدات إيجارية جيدة جذابة وصلت إلى نسبة 5.9% في عام 2021.

حققت الفلل السكنية في المرابع العربية عوائد إيجارية مميزة بنسبة 5.28%.

المشاريع قيد التنفيذ في دبي

وفقاً للبيانات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، كان مشروع بن غاطي ميراج في قرية جميرا الدائرية هو الخيار الأكثر جذباً للراغبين بشراء الشقق التي لا تزال قيد الإنشاء وذات الأسعار المعقولة والمنخفضة في دبي، في حين كان مشروع ركان في دبي لاند الأكثر جذباً للباحثين عن الفلل ذات الأسعار المعقولة.

على صعيد العقارات الفاخرة، برز مشروع شوبا هارتلاند في مدينة محمد بن راشد كموقع مفضل لشراء الشقق قيد الإنشاء، بينما استحوذ مشروع دستركت ون على اهتمام المشترين الذين يبحثون عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء

استئجار العقارات في دبي

الشقق:

تصدرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق ذات الأسعار المعقولة خلال عام 2021 بحسب تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي.

شهد متوسط إيجار الشقق في قرية جميرا الدائرية ثباتاً بشكل عام خلال 2021، ليستقر متوسط الإيجار الاستوديو والشقق ذات غرفة نوم واحدة عند 28 ألف درهم سنوياً و43 ألف درهم سنوياً على التوالي، بينما انخفض متوسط إيجار الشقق المكونة من غرفتي نوم بنسبة 1% إلى 63 ألف درهم سنوياً.

ضمت قائمة المناطق الأكثر جذباً للمستأجرين الباحثين عن الشقق ذات الأسعار المعقولة النهدة وبر دبي وواحة دبي للسيليكون وديرة. وانخفض متوسط الإيجارات في هذه المناطق بشكل عام بنسب تراوحت بين 3% إلى 21%. وتم تسجيل أكبر انخفاض في أسعار شقق الاستوديو في النهدة والتي يبلغ متوسط إيجارها الآن نحو 21 ألف درهم إماراتي.

وبحسب النتائج الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، جاءت دبي مارينا في مقدمة المناطق الجاذبة للمستأجرين الباحثين عن استئجار الشقق الفاخرة خلال عام 2021.

سجل متوسط الإيجارات في دبي مارينا ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1% إلى 7% خلال عام 2021. وبلغ متوسط إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة 64 ألف درهم إماراتي سنوياً، في حين كان متوسط إيجار الشقق المكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم 98 ألف درهم سنوياً و146 ألف درهم سنوياً على التوالي.

كما سجلت وسط مدينة دبي ارتفاعاً في الإيجارات بنسبة وصلت إلى 26%، وكانت أعلى نسبة ارتفاع للشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، الأمر الذي تزامن مع تسليم الوحدات في مشاريع سجلت أعلى زيادة للشقق المكونة من 3 غرف نوم بعد تسليم العقارات الفاخرة في مشاريع راقية مثل العنوان بوليفارد وفيدا ريزيدنس داون تاون.

بناءً على التوجهات الواردة في تقرير بيوت ودوبيزل، واصل المستأجرون تفضيلهم للشقق الفاخرة ذات الإطلالات البحرية في عام 2021. وشهدت إيجارات الشقق في نخلة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ارتفاعاً تراوح بين 10% و 24% في عام 2021. وكانت الزيادات الأعلى في الوحدات المكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس. من ناحية أخرى، سجلت إيجارات الشقق في منطقة سيتي ووك انخفاضاً وصل إلى 11% خلال العام الماضي.

الفلل

استمرت مردف في صدارة المناطق الأكثر جذباً للمستأجرين الباحثين عن الفلل ذات الأسعار المعقولة خلال عام 2021 بحسب تقرير بيوت ودوبيزل.

شهد متوسط إيجارات الفلل في مردف انخفاضات معتدلة وصلت إلى 5%، حيث انخفضت تكلفة إيجار الوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم بنسبة 5% لتصل إلى 84 ألف درهم إماراتي سنوياً، وبلغ متوسط إيجار الفلل المكونة من 4 غرف نوم 107 ألف درهم إماراتي سنوياً، بينما بلغ متوسط إيجار الفلل المكونة من خمس غرف نوم 115 ألف درهم سنوياً.

ركز المستأجرون المحتملون الباحثين عن فلل بأسعار معقولة على المناطق البعيدة عن وسط المدينة مثل داماك هيلز 2 (أكويا أكسجين)، ودبي الجنوب، وقرية جميرا الدائرية، والينابيع، حيث شهدت ارتفاعات في متوسط الإيجارات تراوحت بين 1% إلى 21%. يذكر أن متوسط إيجار الفلل المكونة من خمس غرف نوم في داماك هيلز 2 كان الأكثر ارتفاعاً ليصل إلى 93 ألف درهم إماراتي في عام 2021 مقارنة بـ77 ألف درهم سنوياً في 2020.

في عام 2021، شهدت مجمعات الفلل الفاخرة ارتفاعاً عاماً في تكاليف الإيجار بحسب تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي لعام 2021.

حافظت جميرا على مكانتها كأكثر المناطق جذباً لاستئجار الفلل الفاخرة في عام 2021. وشهد متوسط ​​ إيجار الفلل فيها ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 26%، حيث بلغ 178 ألف درهم إماراتي سنوياً للفلل المكونة من أربع غرف نوم و235 ألف درهم سنوياً للفلل المكونة من 5 غرف نوم، في حين ارتفع متوسط ​​إيجار الفلل المكونة من ستة غرف نوم بنسبة 26% تقريباً ليصل إلى 370 ألف درهم سنوياً.

شهدت الفلل المستقلة والراقية في مناطق البرشاء وأم سقيم ارتفاعاً في أسعار الإيجارات في عام 2021 بنسب تراوحت بين 2% إلى 39%، بما يتماشى مع تحولات الأسعار التي يدعمها الطلب المتزايد على العقارات ذات المساحات الواسعة. وكانت الفلل المؤلفة من ستة غرف نوم في البرشاء الأعلى ارتفاعاً في متوسط الإيجار، الأمر الذي تزامن مع تسليم الوحدات الجديدة في مجمع بيتي.

فضل المستأجرون الباحثين عن الفلل الفاخرة مناطق دبي هيلز استيت والمرابع العربية، حيث ارتفع متوسط ​​إيجار الفلل فيها بنسب تراوحت بين 9% إلى 41%. وتم تسجيل أعلى ارتفاع في أسعار الفلل المكونة من أربع وخمس غرف نوم في المرابع العربية.

#بياناتشركات

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ملاحظة للمحررين: للحصول على تمثيل أكثر دقة للتغيرات في الأسعار، يقارن تقرير بيوت متوسط السعر للقدم المربع في منطقة معينة لتحليل توجهات المبيعات للفلل والشقق خلال 2021 مقارنة بتلك التي تمت مشاهدتها خلال عام 2020. ومع ذلك، تخضع هذه الأسعار للتغيير، بناء على المبنى، وسائل الراحة التي يضمها، المطور وغيرها من العوامل. بالنسبة للعقارات المستأجرة، يقارن التقرير متوسط تكلفة أنواع الوحدات الفردية بين الربعين، في أحياء دبي الحيوية.

تستند نتائج التقرير المذكورة أعلاه إلى الأسعار المعلن عنها من قبل الوكالات العقارية نيابة عن عملائها على موقعي بيوت ودوبيزل، وليس ممثلاً عن المعاملات العقارية الفعلية التي تتم في دبي.

نبذة عن "بيوت":

يعد موقع "بيوت" المنصة المتخصصة الأكثر ثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لشراء وبيع وتأجير العقارات. يوفر الموقع رؤىً تفصيلية وموارد محتوى شاملة وإحصاءات محدثة تتيح للمستخدمين من المستأجرين أو المستثمرين في القطاع العقاري اتخاذ القرار الأفضل عند البحث عن العقارات في مختلف إمارات الدولة

منذ تأسيسها في عام 2008، شهدت شركة "بيوت" نمواً متسارعاً، ليس فقط من حيث زيادة الشركاء العقاريين الذين تعمل معهم، وإنما من حيث نمو عدد الزيارات وعمليات البحث التي شهدها الموقع خلال السنوات القليلة الماضية. ومع تعيين حيدر علي خان بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2014، ساهم بمواصلة بمسيرة النمو على مدار السنوات الخمس الماضية بما في ذلك إكمال جولات متعددة من التمويل من كبرى شركات التمويلية بما في ذلك "ناسبرس"، "كي سي كي"، و"إكزور" وغيرها من الأسماء الأخرى المعروفة. وفي عام 2019، أعلنت "بيوت" عن إطلاق موقع بيوت.السعودية من الرياض.

شركة "بيوت" هي جزء من مجموعة "إيميرجنغ ماركتس بروبرتي" Emerging Markets Property Group (EMPG) التي تدير أيضاً أكبر مواقع تصنيف العقارات في باكستان وبنغلاديش والمغرب. في أبريل 2020، اندمجت المجموعة مع مجموعة "أو إل إكس" ومقرها هولندا في بعض الأسواق الرئيسية، لتصبح من أهم الشركات المليارية في المنطقة حيث تخطت قيمتها المليار دولار. تمتلك المجموعة الآن وتدير مواقع دوبيزل في الإمارات العربية المتحدة، و"أو إل إكس" في باكستان، مصر، ولبنان، بالإضافة إلى العديد من منصات "أو إل إكس" الأخرى في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك البحرين وعمان والكويت وقطر.

نبذة عن دوبيزل:

دوبيزل هي منصة إلكترونية رائدة للإعلانات المُبوّبة في الإمارات العربية المتحدة. منذ إطلاقها في عام 2005، أصبحت دوبيزل البوابة الأولى للمستخدمين للشراء أو البيع أو لإيجاد أي شيء في مجتمعهم. تتجلى رؤية دوبيزل في تكوين مجتمع يقوم على إعادة توزيع الأشياء والسلع بين أفراده لكي تلعب دوراً مفيداً لدى أشخاص بحاجة فعلية إليها. تُساهم منصة دوبيزل في بناء بيئة لا تتعلق بالمُنتج فحسب، بل وتمنح الجمهور أساليب جديدة تُمكّنهم من تبادل المكان والكفاءة والقيمة المادية من خلال التعامل وجهاً لوجه مع بعض بدون الحاجة إلى وسيط تجاري.

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