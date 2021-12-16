دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة- تحت رعاية كريمة من الدكتور سعيد مبارك خرباش المري، المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب بهيئة الثّقافة والفُنون في دبي، افتتحت عقارات جميرا للجولف وجاليري فيريتي للفن المعاصر، معرض "إمبرنت: فنٌ للأماكن العامة" (IMPRINT: Art for Public Spaces) في قاعة الاحتفالات في نادي "كلوب هاوس" ضمن عقارات جميرا للجولف. ويشهد المعرض تنصيب اثنين من الأعمال الفنية العملاقة في عقارات جميرا للجولف في الهواء الطلق، حيث يجسّدان بياناً صريحاً يدعم جهود التوعية بظاهرة الاحتباس الحراري وذوبان الأنهار الجليدية القطبية.

وتشهد هذه الفعالية في عقارات جميرا للجولف، عرض اثنين من الأعمال الفنية المميزة الضخمة للفنان العالمي هيليدون جيجا يحملان اسم "آيسبيرج" و"إيرث" ضمن مجمع عقارات جميرا للجولف، ليتبنى بذلك رسالة الاستدامة التي يحملها معرض "إمبرنت". وتنسجم هذه الفعالية مع القيم الأساسية التي يتبناها معرض "إكسبو 2020" – تحقيق التواصل بين العقول وصنع المستقبل عبر الاستدامة والتنقل والفرص.

وحضر حفل الافتتاح خليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية لدى هيئة الثّقافة والفُنون في دبي، ودينا ستوري، مدير عمليات الاستدامة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، ومارا فيريتّي، مؤسسة جاليري فيريتّي للفن المعاصر، وكريستوفر وينتزل مدير عقارات جميرا للجولف، وإسماعيل شريف المدير الإداري للعمليات لنادي عقارات جميرا للجولف، وسارة باندولفيني القنصل الفخري الإيطالي، وجمع من المهتمين بالثقافة والفنون في الإمارات.

ويعود تاريخ العرض الأول لعمل هيليدون جيجا "آيسبيرج" إلى عام 2015، حيث ظهر في وسط بحيرة البندقية بمناسبة بينالي البندقية السادس والخمسين، ليأسر هذا العمل التركيبي العائم الذي ينتصب بارتفاع 4 أمتار أنظار الجماهير ويستقطب موجات كبيرة من الاهتمام من قبل المخصصين في القطاع ووسائل الإعلام على حد سواء أثناء طوافه عبر القناة الكبرى وأرجاء بحيرة البندقية. وقدّم هذا العمل الفني المذهل ذو المظهر العاكس رسالةً قويةً بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها المحتمل على مكان مثل مدينة البندقية العائمة في المستقبل.

آيسبيرج في الخليج

في قلب بحيرة "سانكتواري فولز" في عقارات جميرا للجولف

عند رؤية هذا العمل، يمكننا بسهولة تخيّل هذه الكتلة المعدنية العائمة كجبل جليدي انفصل عن الغطاء الجليدي وبقي عائماً دونما وجهة حتى بلغ مياه الخليج. وربما تكون هذه الصورة البصرية صادمة إلى حد بعيد ورائعة للغاية من الناحية الجمالية، إلا أنها في ذات الوقت تمثل بكل وضوح تحذيراً بيئياً يبعث على القلق.

وتصنّف الإمارات العربية المتحدة ضمن فئات الدول الأكثر عرضةً للتأثيرات المحتملة التي تتسبب بها ظاهرة تغيّر المناخ في العالم، والتي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الطقس وانخفاض معدلات هطول الأمطار وارتفاع مستويات سطح البحر. وتدرك دولة الإمارات حجم المسؤولية العالمية التي تلتزم بها، وقد حرصت على دمج التدابير المصممة للتصدي لظاهرة تغيّر المناخ في السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية. ويدعم هذا العمل التركيبي المذهل مسيرة الدولة وكفاحها المستمر في إطار التصدي لهذه الظاهرة الكارثية من أجل عافية الأجيال القادمة.

هيليدون جيجا، آيسبيرج، 2019

إيرث عند دوار مدخل عقارات جميرا للجولف

وبالتوازي مع الرسالة البيئية الصريحة، يثير العمل الفني التركيبي "إيرث" أفكاراً متعددة حول ظاهرة تغيّر المناخ، وهي مشكلة عالمية ستطال تأثيراتها المحتملة جميع البشر عبر مختلف قارات العالم السبع. ويعتبر هذا العمل الفني المميز بمثابة نظير يكمّل الرسالة التي أراد الفنان إيصالها من خلال عمل "آيسبيرج" وتذكيرنا على الدوام بالضرر المستمر الذي نلحقه بالكوكب.

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-انتهى-

جاليري فيريتّي للفن المعاصر

"مجموعات فنية هادفة ومستدامة"

يجمع "جاليري فيريتّي للفن المعاصر" بين الأعمال الفنية والمفاهيم الإبداعية من المنطقة وباقي أرجاء العالم تحت سقف واحد، ليشجّع بذلك على المشاركة العالمية من خلال إنشاء مجموعات فنية هادفة ومستدامة.

يسعى "جاليري فيريتّي" لإنشاء مساحة فنية متعددة التخصصات تحمل هوية واضحة ترسخ مكانته كمنصة عالمية للفن من خلال عرض أعمال الفنانين البارزين والناشئين من جميع أنحاء العالم. ومن خلال الجمع بين الأشخاص ذوي العقليات والأفكار المتشابهة ورواد المستقبل الفني والتعبيري، يقدم "فيريتّي" تنسيقاً ديناميكياً لأعمال فنية تسلط الضوء على أهمية النزعة الفردية جنباً إلى جنب مع تحقيق التوافق الجمعي.

ومن خلال تسخير مساحاته الشاسعة، يقدم "جاليري فيريتّي" الدعم لشبكة من أنشطة التعاون الفني من خلال إضفاء طابع فريد على أساليب تقديم وعرض الأعمال الفنية، ليتحول بذلك إلى جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المحلي. ويعزز "جاليري فيريتّي" المكانة المحورية التي يمكن أن يلعبها الفن في مجال الاستدامة والقضايا الاجتماعية البارزة، ويحرص في ذات الوقت على تحقيق رسالته في أن يصبح محركاً للتغيير الاجتماعي وأن يساهم بغرس القيم في مجتمعنا من خلال قدرة الفنون على إلهام الأفراد من جميع الخلفيات.

وعلاوة على ذلك، يركّز "جاليري فيريتّي" أيضاً على تنظيم معارض الأعمال الفنية الضخمة في الهواء الطلق على المستوى الدولي، حيث قام في الآونة الأخيرة بوضع عدد من المنحوتات المتميزة وسط الأجواء الفاخرة لمنتجع "بيترا سيجريتا ريزورت" على جزيرة سردينيا. ويجسّد هذا الموقع مسرحاً مثالياً لعرض المنحوتات المضيئة والمعاصرة التي يضمها معرض "تريلز أوف لايت" (Trails of Light) للفنان هيليدون جيجا. وبالنظر إلى كونها تنسجم في تناغم تام مع الأجواء والبيئية الطبيعية للجزيرة، تم تثبيت هذه المنحوتات في مواقع استراتيجية تتيح للجمهور الاستمتاع بتفاصيلها والتفاعل معها.

وبالإضافة إلى ذلك، نظّم "جاليري فيريتّي" معرضاً شمل جميع أنحاء مقاطعة سينيس، من حديقة "هورتي لونيني" في بلدة "ٍان كويريكو دورشيا" وصولاً إلى ساحة "بياتزا ديل دومو" في سيينا، حمل عنوان "ريفليكسز" (REFLEXES). ويجسّد هذا المعرض المبعثر ومتعدد المواقع مشروعاً رائعاً ينطوي على المزيد من الجاذبية الخاصة بسبب الحوار الفني المتأصل في المناظر الطبيعية وانعكاساته على الأسطح المصقولة للأعمال الفنية: أشكال ضخمة من الفولاذ اللامع والمصقول تحاكي الضوء وتشكله في مشهد آسر عبر احتضان جميع العناصر الطبيعية المحيطة بالعمل الفني.

عقارات جميرا للجولف

تجسّد عقارات جميرا للجولف مجمعاً سكنياً فاخراً تزينه المناظر الطبيعية الخلابة التي ستصبح دون أدنى شك جزء لا يتجزأ من نمط الحياة اليومي لسكانه. ويضم المشروع منازل مصممة بمنتهى البراعة والإتقان ومجمع سكني فاخر مطل محاط بالمنازل ومطل على اثنين من ملاعب الجولف المتميزة من تصميم لاعب الجولف الشهير جريج نورمان، بما في ذلك ملعب الأرض الذي يستضيف منافسات جولة موانئ دبي العالمية للجولف – والمستوحى من الحدائق العظيمة في أوروبا وأمريكا الشمالية – وملعب النار الذي يحمل في جعبته العديد من التحديات مع تصميمه الذي يعكس جمال الطبيعة المحيطة دون العبث بالتضاريس الأصلية والذي يعتبر مناسباً للاعبين من جميع المستويات والقدرات.

ويمتدّ مشروع "عقارات جميرا للجولف" على مساحة 1119 هكتاراً من المساحات الخضراء الوارفة، ويعتبر وجهةً استثنائية لفرص الاستثمار الجذابة ووسائل الراحة من الطراز العالمي. ومع 1000 عائلة وأكثر من 2000 وحدة سكنية، تضمّ عقارات الجميرا للجولف حالياً 16 مجمعاً سكنياً فريداً من نوعه، مع إطلالات مميزة على ملعبي الأرض والنار للجولف. وتتميز جميع الفلل والشقق ووحدات التاون هاوس بتصاميم فريدة تجعل من كل واحد منها منزلاً مثالياً بحد ذاته لا مجرد مكان فاخر للإقامة.

وباعتبارها الجهة المضيفة لمنافسات جولة موانئ دبي العالمية التي تقام سنوياً، تنافس عقارات جميرا للجولف أفضل وجهات الجولف في العالم.

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