(دبي): أفادت شركة Zameen.com، أكبر شركة عقارية في باكستان ومنظم "فعالية العقارات الباكستانية" المنعقدة في إمارة دبي، إنهم نجحوا في استقطاب أكثر من 10,000 باكستاني في هذه الفعالية التي استمرت لمدة يومين في الجمعية الباكستانية بدبي.

جرى عرض أكثر من 125 عقارًا سكنيًا وتجاريًا من عدة مدن في جمهورية باكستان.

استقبلت فعالية العقارات الباكستانية عددًا كبيرًا من الباكستانيين المغتربين المقيمين في دول الخليج، وأعربوا عن اهتمامهم الشديد بالمشاريع التي تحت الانشاء في لاهور وكراتشي وإسلام أباد وبيشاور وفيصل أباد ومولتان ومدن رئيسية أخرى بجمهورية باكستان.

Zameen.com هو شريك التسويق والمبيعات الحصري لعدد 125 مشروع من المشروعات العقارية.

أفاد السيد/ عاطف رنا، المدير الإقليمي للشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلًا "سمحت فعاليتنا المُنعقدة في إمارة دبي لشركة Zameen.com بعرض الإمكانات الهائلة للقطاعات العقارية والبناء الباكستانية عرضًا فعالًا أمام الباكستانيين المغتربين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما حضر هذه الفعالية بعض الباكستانيين المغتربين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. وقد قدمت هذه الفعالية التي استمرت يومين للباكستانيين إمكانية الوصول المباشر إلى المشاريع العقارية المتميزة والواعدة في مسقط رأسهم وموطنهم، ونرى أن إمارة دبي هي مركز الأعمال المثالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي".

وأستكمل حديثه قائلًا: "لقد كانت هذه الفعالية متسقة مع رؤية حكومة باكستان. فمن خلال هذه المنصة، نساعد في الترويج لشركة روشان أبنا غار، وهي منشأة تمويل فريدة من نوعها تُمكن الباكستانيين المغتربين من الاستثمار في العقارات السكنية في جمهورية باكستان، ليصل صوتها إلى 1.5 مليون باكستاني يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونساعد الباكستانيين على إيجاد استثمارات عقارية آمنة في موطنهم جمهورية باكستان".

رافق المدير الإقليمي للشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة، السيد/ عاطف رنا، عدد من المدراء المعاونين مثل السيد/ فايزان خان والسيد/ فيصل قريشي والسيد/ فاروغ خان والسيد/ توقير الحسن ومدير تسويق أول السيد/ رضوان كاظمي ومدير التسويق الصناعي السيد/ ياسر نيازي وعدد من أعضاء فرق العمل الخاصة بهم.

أفاد السيد/ فيصل قريشي، المدير المساعد لمبيعات المشاريع بشركة Zameen.com في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلًا "إن الإطلاق الأخير لعدد من المشاريع العقارية ذات المستوى العالمي في باكستان يزيد من صافي قيمة سوق العقارات المحلية، تحرص Zameen.com دائما على عرض أفضل هذه التطورات العقارية للباكستانيين الذين يعيشون في منطقة الخليج.

تُعد فعالية العقارات الباكستانية من الفعاليات التي تسبق "معرض العقارات الباكستاني المُنظم من Zameen.com"، والذي من المقرر عقده في إمارة دبي نهاية عام 2022، وسيكون هذا المعرض في نسخته الرابعة، حيث عُقدت النسخ الثلاث الأولى في مركز دبي التجاري العالمي.

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نبذة عن Zameen.com

Zameen.com هي أول وأكبر بوابة عقارية في باكستان وهي من بين أكبر خمس بوابات عقارية في العالم، تأسست عام 2006، ومنذ ذلك الحين أحدثت ثورة في صناعة العقارات في جمهورية باكستان من خلال ربط المشترين والبائعين عبر الإنترنت بطريقة مريحة للغاية، مما يجعلها اسما مألوفا بين الباكستانيين في جميع أنحاء العالم. فمع أكثر من 550,000 قائمة جديدة كل شهر، وأكثر من 5.5 مليون مستخدم شهريا، ومع أكثر من 18،000 وكالة مسجلة فيها، يجعلها بوابة العقارات الرائدة في جمهورية باكستان.

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