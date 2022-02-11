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دبي: حصل عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، على جائزة "رجل العام المهني في قطاع التأمين" في حفل توزيع جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون دبي. وتُمنح هذه الجائزة المرموقة تقديراً للإنجازات البارزة التي حققها متخصصو التأمين المتميّزون في مختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي هذه المناسبة قال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين: "يشرّفني تسلّم هذه الجائزة إلى جانب عدد كبير من المهنيين المتميزين والأكفاء. أودّ أن أعرب عن عميق شكري وامتناني للجنة التحكيم لتقديرها التزامنا بخدمة الأشخاص في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
وأضاف "في شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، نسعى جاهدين على الدوام لرفع معايير خدماتنا حرصاً منا على تقديم الدعم الأفضل لعملائنا. يؤدّي التأمين، في رأيي، دوراً مهماً في ضمان راحة البال للمجتمع، وهذا دور ألتزم به أنا وفريق العمل".
وقد فاز النعيمي بهذه الجائزة تقديراً لخبرته على مر السنين، فهو صاحب باع طويل من العمل الدؤوب في قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والتجارة، والنفط والغاز لما يزيد عن 25 عاماً، ويوظّف خبرته الراسخة في إدارة التحوّل الشامل من بدايته حتى نهايته، بغية تحقيق أهداف الإرباحية مع إبقاء الكلفة عند حدها الأدنى وتحقيق العائد الأقصى على الاستثمار.
تُمنَح جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقديراً للإنجازات الرائدة التي يحققها العاملون في قطاع التأمين وإعادة التأمين والوساطة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين
تأسست شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين التي تُعتبَر من شركات التأمين الرائدة في دبي، في عام 1991 وتملك فرعاً في أبو ظبي. وتقدّم الشركة خدمات التأمين في ميادين عديدة ومتنوّعة تشمل السيارات، والتأمين الطبي، والسفر، والتأمين على المنزل، وغيرها من خدمات التأمين التجاري المختلفة مثل التأمين الطبي والتأمين على الحياة للمجموعات، والتأمين الهندسي، والتأمين البحري، والتأمين العقاري، والتأمين على الديون. يقدّم لكم فريق الخبراء المتخصصين في التأمين وإعادة التأمين أفضل بوالص التأمين بأسعار تنافسية مقارنةً بالشركات الأخرى العاملة في القطاع. وتساهم خدمات المطالبات التي تتسم بالسهولة والسلاسة بعيداً عن المنازعات في تعزيز العلاقة المتبادلة مع العملاء.
تضع دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين تجربة العملاء والابتكار والاستقرار المالي والقيمة في قائمة أولوياتها، وتسعى إلى تصميم حلول خلاّقة ومكيَّفة استناداً إلى فهم شامل للعملاء واحتياجاتهم في مجال الحماية والتأمين.
وقد عملت الشركة، بعد التغيير في إدارتها في مطلع عام 2021، على توسيع منصات التوزيع، وانخرطت في شراكات استراتيجية لتحفيز النمو.
هاتف: 80000 5 600
الموقع الإلكتروني: www.dnirc.com
© Press Release 2022
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