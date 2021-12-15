دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلطت مجموعة "شيرإت" SHAREit، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا الإنترنت، الضوء على فترة من النجاح التجاري المستمر عام 2021، ما أدى إلى زيادة شعبية وجاذبية الشركة وخدماتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط والأسواق الدولية الأخرى. ويعتبر تطبيق الألعاب العالمية ومشاركة الملفات وتدفق المحتوىSHAREit ، عاملاً تمكينياً رئيسياً لتعزيز الرضا العالي بين كل من المستخدمين والشركات في جميع أنحاء المنطقة، بفضل التزامهم الدائم بدفع عملية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات الرقمية والارتقاء بمستوياتها. ساهمت المنصة في تمكين المستخدمين، واستوعبت احتياجات الألعاب لكل فرد مع مشاركة الملفات وتلبية متطلبات المحتوى، حيث قدمت للعلامات التجارية حلولاً تسويقية عالية التأثير.

وقال كرم مالهوترا، الشريك ونائب الرئيس العالمي لمجموعة "شيرإت" SHAREit: "إن إلقاء نظرة على رحلتنا خلال الاثني عشر شهراً الماضية، تؤكد لنا بأن عام 2021 بلا شك من السنوات الأكثر نجاحاً بالنسبة لـ SHAREit، على وجه التحديد في منطقة الشرق الأوسط والسوق العالمية ككل، وقد استمرت شعبية تطبيقنا في اكتساب المزيد من الزخم مع زيادة النمو التجاري. أدت مستويات الرضا لدى المستخدمن الحاليين، إلى تشجيع الآخرين على الانضمام إلى قاعدة عملائنا المتسعة باستمرار. ما مكننا في النهاية من تحقيق نجاح كبير كناشر إعلامي عبر فئات متعددة، وتعزيز مكانتنا جنباً إلى جنب مع اللاعبين الرئيسيين عبر القطاع".

إنجازات عام 2021 على مستوى المنطقة

شهد هذا العام تحقيق SHAREit سلسلة من الإنجازات الرائعة، مع تعزيز إمكانات التطبيق الذي حصد إعجاب الملايين، نظراً لتلبية توقعات العملاء وتزويد المستخدمين بمنصة متكاملة في مكان واحد، وبالتالي فإن SHAREit متفائلة بوضع السوق وآفاقه المستقبلية.

بات تطبيق SHAREit ناشر الوسائط الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، حيث احتل المرتبة الأولى بين أفضل خمسة مصادر إعلامية في المنطقة لنظام آندرويد عبر فئات الألعاب وغير الألعاب. واحتلت المجموعة مركزاً مرموقاً في تقرير مؤشر الأداء الذي أصدرته AppsFlyer مؤخراً عبر مجموعة واسعة من الأسواق، في الإصدار الثالث عشر من مؤشر أدائها. وحققت المجموعة على مستوى المنطقة، مجموعة من النتائج الإيجابية في عدة فئات عبر قطاع الألعاب والقطاعات المختلفة الأخرى، محتلة المرتبة الرابعة في تصنيف حجم الأعمال وقوة الأداء على مستوى الفئات الاجتماعية. كما عززت مكانتها في قطاع الألعاب، محققة المرتبة الرابعة من حيث الحجم والمرتبة الخامسة في قوة الأداء، في فئة محاكاة قطاع الألعاب، والمركز الخامس لفئة الألعاب على مستوى حجم الأعمال.

إنجازات العام 2021 على المستوى العالمي

كما هو الحال في الشرق الأوسط ، تم تقدير SHAREit على المستوى العالمي، ما يثبت قدرتها على اكتساب مستخدمين آندرويد، بدأ النجاح المستمر هذا العام مع مؤشر أداء AppsFlyer للنصف الأول من عام 2021 ، حيث احتلت SHAREit مرتبة عالية عبر فئات ومناطق متعددة، تم ذكرها 204 مرة في المجموع. شهدت المنصة إنجازات متعددة على المستوى العالمي، حيث احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في تصنيفات الحجم لمؤشر IAP عبر جميع الفئات بعد Google و Facebook وTikTok. ووسعت المجموعة نطاق عملياتها في مناطق جديدة من العالم، لتصبح المعلن الرقمي الأسرع نمواً في أمريكا الشمالية وثاني أسرع معلن رقمي في أمريكا اللاتينية بعد TikTok. تسلط هذه التصنيفات الضوء على الدور المتزايد لـ SHAREit كمنصة تسويق مفضلة لمسوقي الأجهزة المحمولة الذين يتطلعون إلى جذب المستخدمين من الدرجة الأولى وتعزيز صورة العلامة، مع مئات العملاء من مجالات التمويل والتجارة الإلكترونية، وهو مجال نمو استراتيجي رئيسي للشركة.

وتم اختيار م SHAREitمن بين أفضل 10 تطبيقات الأسرع نمواً على مستوى العالم. وحصلت المجموعة على هذا التصنيف، بفضل الزيادة الملحوظة على مستوى تنزيل البرامج والمنتجات والخدمات خلال الربع الثالث من عام 2021. وحصلت المجموعة على هذا التصنيف، ضمن لائحة أكثر التطبيقات استخداماً التي تطلقها App Annie ، منصة البيانات والتحليلات الأكثر موثوقية على مستوى القطاع. كما تم الاعتراف بإنجازات SHAREit في مكان آخر خلال الربع الثالث من عام 2021، ما يوفر مزيداً من الزخم بحلول عام 2022. وفقًا لتقرير 'Store Intelligence Data Digest' الصادر مؤخراً عن شركة Sensor Tower ، تم تصنيف SHAREit من بين أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها على كل من Google Play ومتجر آبل منذ الربع الأول من عام 2014.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة:http://www.ushareit.com/

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