المنامة، مملكة البحرين: احتفلت طيرن الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – اليوم باليوم العالمي للطيران المدني، والذي يهدف إلى زيادة الوعي العالمي بأهمية الطيران المدني في التطور الاقتصادي والاجتماعي للعالم.

بهذه المناسبة، قال القبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج "إن احتفالنا باليوم العالمي للطيران المدني هذا العام يأتي متماشياً مع رؤيتنا في التطوير في طيران الخليج وفي مملكة البحرين – مع إنجازات مشرفة لكلاهما على الصعيد المهني والتقني. وتأتي هذه الإنجازات كنتيجة مباشرة لجهود زميلاتنا وزملائنا العاملين في الصناعة، واليوم نهنئهم فرداً فرداً لإسهاماتهم المتميزة في قطاع الطيران".

تجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للطيران المدني هو يوم معترف به من قبل الأمم المتحدة يُحتفل به سنوياً في السابع من ديسمبر، وهو يرمز لتقوية وزيادة الوعي العالمي بأهمية الطيران المدني في الترويج للسلامة وكفاءة الخدمة وجودة الأداء في قطاع الطيران الدولي.

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