انطلاق المرحلة الأولى من موقع holiday.gulfair.com لتزويد المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي بخيارات الفنادق وتذاكر السفر إلى البحرين

المنامة ، مملكة البحرين : عقدت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين - وهيئة البحرين للسياحة والمعارض مؤتمراً صحفياً مشتركاً في فندق فورسيزونز خليج البحرين في وقت سابق اليوم لإطلاق عطلات طيران الخليج holidays.gulfair.com، وهو منتج مستقل يوفر لمسافري طيران الخليج فرصة حجز باقات السفر إلى البحرين ودول الخليج. حضر المؤتمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور ناصر قائدي إلى جانب مسؤولين من المؤسستين وممثلي وسائل الإعلام.

في المؤتمر الصحفي صرّح القبطان العلوي قائلا "تتجه طيران الخليج نحو البيع بالتجزئة مما يخلق آفاقاَ وفرصاَ جديدة للتواصل مع العملاء. لقد أصبح هذا الامر ممكناً من خلال اعتماد أحدث معايير التوزيع وتطوير الحلول، حيث قمنا الآن بتطوير موقعنا على شبكة الإنترنت ليمكّن عملائنا من حجز تذاكر السفر وحجز الفنادق في عملية واحدة سهلة. تتمثل المرحلة الأولى من هذا المشروع في الترحيب بالمسافرين من المدن التي نطير إليها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان لحجز باقات السفر إلى البحرين عبر الإنترنت، مدعومة بمميزات موقعنا الالكتروني، مثل الدردشة ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإجراء أي تغييرات أو تعديلات أو إلغاءات. كما نقدم أسعارًا تنافسية لعملائنا المخلصين؛ لذا نحن على ثقة من أنهم سيستمتعون بهذه الإضافة الجديدة إلى منتجاتنا وخدماتنا ".

من جانبه، قال الدكتور قائدي" إن الهدف من إطلاق هذه العروض هو جذب المزيد من السياح والزوار إلى البحرين، وتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية والترفيهية بما يتناسب مع أذواقهم واحتياجاتهم وميزانيتهم. يسعدنا التعاون مع طيران الخليج من أجل تقديم عروض جديدة مميزة وحصرية ستسهم في الترويج الى جميع الفعاليات والأنشطة التي تقام في البحرين هذا العام، ولتنفيذ هذه المبادرة المثيرة التي ستضيف قيمة إضافية إلى قطاع السياحة في البحرين "

تجدر الإشارة إلى أن هذه العروض تعد إحدى المبادرات العديدة التي تعاونت الناقلة الوطنية في إطلاقها مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض في العام 2018، وهي ترمي إلى تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين، والتي تنص على رفع إجمالي عدد الزوّار القادمين إلى المملكة للسياحة إلى 14.1 مليون زائر في 2026، وزيادة متوسط إنفاق الزائر يومياً إلى 74.8 دينار بحريني، ورفع متوسط الليالي السياحية إلى 3.5 يوم؛ وذلك بما يعزز من دور السياحة في رفد الاقتصاد الوطني، ويسهم في زيادة التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة. أعادت طيران الخليج مؤخرًا تقديم ثلاث مبادرات حصرية على موقع gulfair.com لزوار المملكة وهي باقات التوقف في البحرين بالتعاون مع هيئة السياحة وباقات حضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 وباقات بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية باقات خاصة بفعاليات مسرح الدانة للترويج لفعالياتها.

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022