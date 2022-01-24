المنامة، مملكة البحرين : وقعت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – مذكرة تفاهم مع شركة دي إتش إل (DHL)، الشركة اللوجيستية الرائدة في العالم؛ وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والتقني والشحن.

وقد حضر حفل التوقيع أعضاء الإدارات التنفيذية لطيران الخليج وشركة (DHL)، حيث وقع على مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي للناقلة الوطنية القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي والرئيس التنفيذي لـ DHL Express MENA السيد نور سليمان.

القبطان العلوي عقّب بقوله "نحن حريصون دائمًا على استكشاف سبل تعزيز شراكاتنا التجارية والمشاركة في القطاعات ذات الصلة بصناعة الطيران. تعتبر الخدمات اللوجستية جزءًا لا يتجزأ من عملياتنا اليومية، ونحن معجبون جدًا بالخدمات التي تقدمها (DHL)، لذا نتطلع إلى إقامة علاقات مثمرة بشكل متبادل مع هذا الناقل العالمي الشهير".

من جانبه ، قال السيد سليمان” إن صناعة الطيران تتجه إلى التعافي بعد العام الصعب الذي شهدناه في 2020، كما أن الرحلات الجوية تعود إلى سابق عهدها مع تخفيف قيود (كوفيد – 19) تدريجياً. من هذا المنطلق، يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع طيران الخليج لتمهيد الطريق للخدمات اللوجستية بين طيران الخليج وشركة (DHL) وتعزيز علاقاتنا مع إحدى شركات الطيران المفضلة في المنطقة."

تخدم طيران الخليج حاليًا شبكتها بمزيج من الأسطول العريض والضيق المكون من طائرات بوينج وإيرباص. تشتهر طيران الخليج بضيافتها العربية الأصيلة، وتلتزم بريادتها في الصناعة من خلال تطوير المنتجات والخدمات التي تعكس الاحتياجات والتطلعات المتغيرة لمسافريها.

كادر (DHL) المؤلف من أكثر من400,000 موظف في أكثر من 220 دولة ومنطقة يعمل يوميًا لمساعدة العملاء على عبور الحدود والوصول إلى أسواق جديدة وتنمية الأعمال التجارية. تقوم الشركة اللوجستية بتسليم حوالي 1،614،000،000 طرد سنويًا، ولا تزال واحدة من أنجح شركات الشحن في العالم.

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