المنامة ، مملكة البحرين: قامت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين - بتحويل عقود عدد من موظفيها البحرينيين من عقود مغلقة ذات أجل محدد إلى عقود مفتوحة غير محددة المدة؛ وذلك في معرض سعيها الدائم للحفاظ على الكفاءات البحرينية وتشجيعها على التطوير والنماء.



في معرض تعقيبه على هذه المبادرة، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي "إن هذه ما هي إلا الدفعة الأولى من موظفي طيران الخليج البحرينيين الذين ستشملهم هذه المبادرة؛ حيث لطالما حرصت الناقلة الوطنية على بحرنة وظائفها والاهتمام بحقوق الكوادر البحرينية العاملة لديها. سنستمر في العمل على تطوير الكفاءات البحرينية والارتقاء بها تماشياً مع أهدافنا في خدمة مواطني المملكة واقتصادها الوطني".



كما ثمّن القبطان العلوي موافقة مجلس إدارة طيران الخليج على اتخاذ هذه المبادرة في تحويل عقود موظفي الناقلة البحرينيين إلى عقود ثابتة، وبارك لهذه الدفعة الأولى من المستفيدين من هذه المبادرة، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتقدم.



تلتزم طيران الخليج بالاستثمار في القوى العاملة البحرينية، وتفخر بريادتها لبرنامج البحرنة في المملكة من خلال توفير الفرص للكفاءات المحلية وذوي الخبرة للعمل في مختلف قطاعات الناقلة، كما تواصل الناقلة الوطنية توفيرها للفرص للمواطنين البحرينيين لتولي مناصب إدارية عليا في الناقلة.

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