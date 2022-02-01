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المنامة، مملكة البحرين : تواصل طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين - بتحويل عقود عدد من موظفيها البحرينيين من عقود مغلقة ذات أجل محدد إلى عقود مفتوحة غير محددة المدة؛ وذلك بناءً على سعيها الدائم للحفاظ على الكفاءات البحرينية وتشجيعها على التطوير والنماء.
في معرض تعقيبه على هذه المبادرة، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي "نواصل في عزمنا لتأمين مستقبل قوانا العاملة البحرينية من موظفي طيران الخليج الذين بدأنا معهم مؤخراً مبادرة تثبيت عقودهم؛ وذلك لحرص الناقلة الوطنية على بحرنة وظائفها والاهتمام بحقوق الموظف البحريني العامل لديها. لطالما وضعنا نصب أعيننا خدمة مملكتنا الغالية، والذي يمثل المواطن البحريني جزء لا يتجزأ منها، وبالتالي عاملاً أساسياً من أولوياتنا. جزيل الشكر أتوجه به لمجلس إدارة طيران الخليج لمباركة هذه الخطوة الإيجابية، وهنيئاً لزملائي وزميلاتي الذين شملتهم وستشملهم هذه المبادرة؛ أتمنى للجميع المزيد من النجاح والتقدم في تحقيق أهداف الناقلة الوطنية وفي خدمة مملكة البحرين."
تلتزم طيران الخليج بالاستثمار في القوى العاملة البحرينية، وتفخر بريادتها لبرنامج البحرنة في المملكة من خلال توفير الفرص للكفاءات المحلية وذوي الخبرة للعمل في مختلف قطاعات الناقلة، كما تواصل الناقلة الوطنية توفيرها للفرص للمواطنين البحرينيين لتولي مناصب إدارية عليا في الناقلة.
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-انتهى-
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